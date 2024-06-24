https://ukraina.ru/20240624/1055804218.html

Теракты в Дагестане и их связь с Украиной и Западом. Главное на Украине на утро 24 июня

Теракты в Дагестане и их связь с Украиной и Западом. Главное на Украине на утро 24 июня - 24.06.2024 Украина.ру

Теракты в Дагестане и их связь с Украиной и Западом. Главное на Украине на утро 24 июня

Теракты в Дагестане связали с Украиной и Западом, в российском экспертном сообществе разгорелся спор по поводу виновных в произошедшем

2024-06-24T09:27

2024-06-24T09:27

2024-06-24T10:37

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В ночь на 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов в своём телеграм-канале опубликовал видеообращение к землякам, в котором рассказал о терактах, произошедших в Дербенте и Махачкале."Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена… Первыми на пути бандитов, террористов, нелюдей, которые в День Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты иудейской и православной церкви, стали наши полицейские. Как и несколько лет назад, именно они защитили жителей, гостей нашей республики от преступных террористических атак ценой своей жизни", — заявил Меликов.Кроме того, добавил Меликов, погибли несколько гражданских лиц. В республике 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.Также Меликов отметил, что в республике продолжатся оперативные мероприятия до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов."Будут проводиться последующие оперативно-разыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих "спящих ячеек", — подчеркнул глава Дагестана.Меликов также заявил, что ситуация в республике контролируется органами власти и правоохранителями. Он призвал сограждан сохранять спокойствие.Кроме того Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что силовики продолжают поиск пособников террористов, ведутся оперативно-разыскные мероприятия, на месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.Вечером 23 июня боевики с оружием напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. В момент нападения в церкви шла служба в честь праздника Святой Троицы — там находились около 40 прихожан. Как рассказали очевидцы, боевики ворвались внутрь, выстрелили в охранника Михаила, который был вооружён лишь газовым пистолетом, а затем накинулись с ножом на 66-летнего настоятеля Николая Котельникова. Ряд СМИ сообщил, что боевики перерезали ему горло.Позднее в интервью "Известиям" дочь настоятеля Ольга Лобова со ссылкой на очевидцев рассказала, что террористы застрелили её отца."Всё, что я знаю, что два террориста забежали в храм, подожгли центральную икону. Затем начали беспорядочно стрелять, забежали в дом священника и выстрелом в голову его убили. Подожгли дом. Всё видела моя мама. Я в это время с младшей дочкой была в магазине", — отметила она.Тогда же в Дербенте боевики подожгли местную синагогу.Примерно в то же время боевики атаковали и Махачкалу. Там террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, близ которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан. На фоне терактов в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщали СМИ, среди ликвидированных террористов были два сына главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль, а также его племянник Абдусамад Амадзиев. Также 23 июня сообщалось об атаке на полицейских в самой Сергокале."На площади в центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Один ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место. Информация предварительная", — сообщало МВД Дагестана.Ряд СМИ писал, что обстрелу подверглись полицейские, прибывшие для задержания Омарова. Самого чиновника направили на допрос."Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья", — рассказывал РИА Новости источник в силовых структурах Дагестана.Кроме того, СМИ сообщили, что одним из ликвидированных в Дербенте боевиков мог быть 28-летний Гаджимурад Кагиров — боец ММА, мастер спорта по вольной борьбе, воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова.Утром 24 июня стало известно о завершении режима контртеррористической операции в республике."В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан в соответствии с Федеральным законом "О противодействии терроризму" принято решение о прекращении контртеррористической операции. 24 июня 2024 года в 8 часов 15 минут правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ г. Махачкалы и г. Дербента Республики Дагестан отменен", — сообщил Национальный антитеррористический комитет.Тем временем в сети разгорелись споры, кто же мог быть причастен к произошедшему."На фоне успехов наших войск в зоне СВО, это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Безусловно, это теракт под прикрытием псевдорелигиозных лозунгов. Сил и средств у правоохранительных органов достаточно. Ситуация в республике под контролем", — заявил депутат Госдумы, член комиссии по безопасности и противодействию коррупции, генерал-майор Абдулхаким Гаджиев.Гаджиев отметил, что "глава Дагестана Сергей Меликов принимает необходимые в таких ситуациях решения, идут оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поимку и ликвидацию террористов"."Все террористы будут уничтожены. Работайте, братья!" — подчеркнул он.С его точкой зрения не согласился сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин."Депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО. А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не разглядим. А пора бы", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии по международным вопросам Дарья Митина с мнением Рогозина не согласилась. Она раскритиковала сарказм некоторых комментаторов по поводу версии об украинском и западном следе."А что за идиотское ржание-то опять? С подачи высокомудрого и многоталантливого сенатора Рогозина пошёл какой-то идиотский и малоуместный глумёж над версией иностранного заказчика терактов в Дагестане. Мол, опять свалили на "небесных хохлов", коварных англосаксов да на "крававую НАТу", а надо у себя дома порядок наводить. То есть то, что противник будет пытаться открывать второй фронт (а если получится, то и третий) и раскачивать внутренний бардак в России, — кто-то первый раз услышал об этом? Для кого-то это новость? Что, зарубежный заказчик, а исполнители свои, родимые, — это какая-то новая незнакомая для вас схема, что ли? А то, что дома надо наводить порядок, — кто бы спорил", — подчеркнула Митина.Писатель Роман Антоновский в свою очередь указал на то, что произошедшее связано с отсутствием жёсткой реакции на погром в аэропорту Махачкалы в прошлом году, а также указал на ряд внутренних проблем России."Не надо все сваливать на Запад и СБУ. Не они проводят многонациональную политику, фестивали плова и лоббируют суицидальную миграционную политику. Они лишь используют последствия косяков нашей внутренней и внешней политики себе на пользу. Да я писал в посте выше, что теракты в Дагестане и Севастополе координируются Западом, но террористы на Кавказе и в Крокусе — не агенты МИ-6, СБУ и ЦРУ — это мусульмане, живущие среди нас, которых оболванили пропагандой исламизма. По факту по нашим городам ходят тысячи биороботов-радикалов, активировать которых удаленно через пропаганду имамов-экстремистов не составляет труда дня наших внешних врагов", — подчеркнул Антоновский.Ряд комментаторов также обратил внимание на молчание некоторых популярных дагестанских блогеров и лидеров мнений, в т. ч. спортсменов, ранее активно выступавших по поводу происходящего в Палестине.Утром 24 июня стало известно, что количество погибших в Дагестане увеличилось до 20 человек, среди которых 15 правоохранителей, священник Николай Котельников, охранник Михаил и трое неизвестных. В больницах остаются 22 пострадавших. Ликвидированы 5 террористов.

https://ukraina.ru/20240623/1055801763.html

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https://ukraina.ru/20240623/1055795046.html

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Егор Леев

эксклюзив, махачкала, сергей меликов, нато, сбу, госдума, дагестан, украина, хроники, терроризм, террорист