https://ukraina.ru/20240623/1055801462.html
Севастополь скорбит. Понедельник объявили днем траура после атаки ВСУ на город
Севастополь скорбит. Понедельник объявили днем траура после атаки ВСУ на город - 23.06.2024 Украина.ру
Севастополь скорбит. Понедельник объявили днем траура после атаки ВСУ на город
В Севастополе понедельник объявили днем траура после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 июня сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
2024-06-23T17:45
2024-06-23T17:45
2024-06-23T17:47
новости
севастополь
россия
украина
михаил развожаев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/54/1032415404_0:43:832:511_1920x0_80_0_0_e9511ac12d744ef4343de9f0c62ff555.png.webp
"В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра 24 июня объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы", - написал он.Губернатор добавил, что будут приспущены государственные флаги на зданиях государственных и муниципальных учреждений. Днем в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь. По данным Развожаева, пять воздушных целей были уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. В результате пострадали почти 100 человек, трое (в том числе двое детей) погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Ведомство возложило ответственность на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. В министерстве указали, что полетные задания в ATACMS "вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США".Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Егора Леева ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня на сайте Украина.ру.
севастополь
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/54/1032415404_47:0:786:554_1920x0_80_0_0_db73a032d0522ccbafb8d20ab9575b3b.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, севастополь, россия, украина, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Новости, Севастополь, Россия, Украина, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Севастополь скорбит. Понедельник объявили днем траура после атаки ВСУ на город
17:45 23.06.2024 (обновлено: 17:47 23.06.2024)
В Севастополе понедельник объявили днем траура после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 июня сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
"В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра 24 июня объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы", - написал он.
Губернатор добавил, что будут приспущены государственные флаги на зданиях государственных и муниципальных учреждений.
"Севастополь скорбит", - отметил Развожаев.
Днем в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь. По данным Развожаева, пять воздушных целей были уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.
В результате пострадали почти 100 человек, трое (в том числе двое детей) погибли.
По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Ведомство возложило ответственность на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. В министерстве указали, что полетные задания в ATACMS "вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США".