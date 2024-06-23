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Севастополь скорбит. Понедельник объявили днем траура после атаки ВСУ на город

Севастополь скорбит. Понедельник объявили днем траура после атаки ВСУ на город - 23.06.2024 Украина.ру

Севастополь скорбит. Понедельник объявили днем траура после атаки ВСУ на город

В Севастополе понедельник объявили днем траура после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 июня сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале

2024-06-23T17:45

2024-06-23T17:45

2024-06-23T17:47

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"В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра 24 июня объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы", - написал он.Губернатор добавил, что будут приспущены государственные флаги на зданиях государственных и муниципальных учреждений. Днем в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь. По данным Развожаева, пять воздушных целей были уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. В результате пострадали почти 100 человек, трое (в том числе двое детей) погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Ведомство возложило ответственность на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. В министерстве указали, что полетные задания в ATACMS "вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США".Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Егора Леева ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня на сайте Украина.ру.

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новости, севастополь, россия, украина, михаил развожаев, вооруженные силы украины