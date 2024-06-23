https://ukraina.ru/20240623/1055801174.html
Сравнение арсенала и школы операторов дронов РФ и противника - Филиппов
Сравнение арсенала и школы операторов дронов РФ и противника - Филиппов - 23.06.2024 Украина.ру
Сравнение арсенала и школы операторов дронов РФ и противника - Филиппов
Основатель и руководитель проекта "Архангел" Михаил Филиппов в эфире Украина.ру рассказал о современной войне БПЛА
2024-06-23T17:25
2024-06-23T17:25
2024-06-23T17:26
беспилотники
дроны
бпла
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россия
украина
сша
вооруженные силы украины
обучение
всу
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А также об отечественных разработках в области беспилотной авиации и школе операторов дронов: 00:30 - О создании проекта "Архангел" в условиях войны БПЛА.03:22 - О ситуации с беспилотной авиацией на ЛБС.05:50 - Арсенал БПЛА у нас и противника.07:44 - Необходимое количество БПЛА в месяц.10:27 - Количество дронов для контроля участка.11:20 - Задачи и численность расчета управляющего БПЛА.13:46 - Удобные позиции для работы оператора БПЛА.17:57 - Оценка выучки вражеских операторов БПЛА? 18:46 - О дронах-истребителях на фронте.20:48 - О противодействии вражеским дронам-истребителям. 21:34 - Как стать оператором дрона? 25:55 - Как проходит процесс обучения? 28:05 - О снабжении и видах БПЛА проекта "Архангел". 32:26 - Система премирования за сбитые объекты противника.33:03 - Об эффективности популярных подразделений противника.35:30 - Уровень опасности у операторов БПЛА.38:05 - Об охоте на Михаила Филиппова.39:50 - О разработке и тестах дронов.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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беспилотники, дроны, бпла, видео, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, обучение, всу, стратегии, победа, видео
беспилотники, дроны, БПЛА, Видео, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, обучение, ВСУ, стратегии, победа
Сравнение арсенала и школы операторов дронов РФ и противника - Филиппов
17:25 23.06.2024 (обновлено: 17:26 23.06.2024)
Основатель и руководитель проекта "Архангел" Михаил Филиппов в эфире Украина.ру рассказал о современной войне БПЛА
А также об отечественных разработках в области беспилотной авиации и школе операторов дронов:
00:30 - О создании проекта "Архангел" в условиях войны БПЛА.
03:22 - О ситуации с беспилотной авиацией на ЛБС.
05:50 - Арсенал БПЛА у нас и противника.
07:44 - Необходимое количество БПЛА в месяц.
10:27 - Количество дронов для контроля участка.
11:20 - Задачи и численность расчета управляющего БПЛА.
13:46 - Удобные позиции для работы оператора БПЛА.
17:57 - Оценка выучки вражеских операторов БПЛА?
18:46 - О дронах-истребителях на фронте.
20:48 - О противодействии вражеским дронам-истребителям.
21:34 - Как стать оператором дрона?
25:55 - Как проходит процесс обучения?
28:05 - О снабжении и видах БПЛА проекта "Архангел".
32:26 - Система премирования за сбитые объекты противника.
33:03 - Об эффективности популярных подразделений противника.
35:30 - Уровень опасности у операторов БПЛА.
38:05 - Об охоте на Михаила Филиппова.
39:50 - О разработке и тестах дронов.