https://ukraina.ru/20240623/1055801174.html

Сравнение арсенала и школы операторов дронов РФ и противника - Филиппов

Сравнение арсенала и школы операторов дронов РФ и противника - Филиппов - 23.06.2024 Украина.ру

Сравнение арсенала и школы операторов дронов РФ и противника - Филиппов

Основатель и руководитель проекта "Архангел" Михаил Филиппов в эфире Украина.ру рассказал о современной войне БПЛА

2024-06-23T17:25

2024-06-23T17:25

2024-06-23T17:26

беспилотники

дроны

бпла

видео

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

обучение

всу

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А также об отечественных разработках в области беспилотной авиации и школе операторов дронов: 00:30 - О создании проекта "Архангел" в условиях войны БПЛА.03:22 - О ситуации с беспилотной авиацией на ЛБС.05:50 - Арсенал БПЛА у нас и противника.07:44 - Необходимое количество БПЛА в месяц.10:27 - Количество дронов для контроля участка.11:20 - Задачи и численность расчета управляющего БПЛА.13:46 - Удобные позиции для работы оператора БПЛА.17:57 - Оценка выучки вражеских операторов БПЛА? 18:46 - О дронах-истребителях на фронте.20:48 - О противодействии вражеским дронам-истребителям. 21:34 - Как стать оператором дрона? 25:55 - Как проходит процесс обучения? 28:05 - О снабжении и видах БПЛА проекта "Архангел". 32:26 - Система премирования за сбитые объекты противника.33:03 - Об эффективности популярных подразделений противника.35:30 - Уровень опасности у операторов БПЛА.38:05 - Об охоте на Михаила Филиппова.39:50 - О разработке и тестах дронов.

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беспилотники, дроны, бпла, видео, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, обучение, всу, стратегии, победа, видео