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Экс-полковник СБУ анонсировал "генеральное сражение" в украинском конфликте
Экс-полковник СБУ анонсировал "генеральное сражение" в украинском конфликте - 23.06.2024 Украина.ру
Экс-полковник СБУ анонсировал "генеральное сражение" в украинском конфликте
Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков считает, что "генеральное сражение" в украинском конфликте произойдет в августе-сентябре, передает Politeka
2024-06-23T11:24
2024-06-23T11:24
2024-06-23T11:24
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"В августе-сентябре будет какое-то военное событие... Я это называю генеральным сражением, которое приведет или к эскалации, или деэскалации… И, может быть, станет основой для начала переговоров по компромиссам", - объяснил Стариков.Ранее в июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Подробнее о мирном плане Путина - в материале Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Крым, Владимир Путин, СБУ
Экс-полковник СБУ анонсировал "генеральное сражение" в украинском конфликте
Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков считает, что "генеральное сражение" в украинском конфликте произойдет в августе-сентябре, передает Politeka
"В августе-сентябре будет какое-то военное событие... Я это называю генеральным сражением, которое приведет или к эскалации, или деэскалации… И, может быть, станет основой для начала переговоров по компромиссам", - объяснил Стариков.
Ранее в июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла.
Подробнее о мирном плане Путина - в материале Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.