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Украина могла получить боеприпасы из Сербии на сотни миллионов евро - Financial Times
Украина могла получить боеприпасы из Сербии на сотни миллионов евро - Financial Times - 23.06.2024 Украина.ру
Украина могла получить боеприпасы из Сербии на сотни миллионов евро - Financial Times
Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Об этом сообщает газета Financial Times
2024-06-23T10:40
2024-06-23T10:40
2024-06-23T10:40
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сербия
украина
россия
александр вучич
владимир путин
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В материале отметили, что США и Европа долгое время работали над тем, чтобы отдалить сербского лидера Александра Вучича от президента России Владимира Путина. Там подчеркнули, что Вучич не встречался и даже не звонил российскому лидеру на протяжении нескольких лет.Как утверждает издание, Сербия тайно наращивает продажи боеприпасов Западу, которые могут попасть на Украину.В интервью газете Вучич подтвердил, что сумма является в целом точной."Это часть нашего экономического возрождения и это важно для нас. Да, мы экспортируем боеприпасы. Мы не можем осуществлять их экспорт на Украину или в Россию... но у нас есть много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с ними делают - это уже их дело. Даже если бы я знал (где оказываются боеприпасы - ред.), это не моя работа", - заявил Вучич.Он добавил, что у Сербии "есть друзья в Киеве и в Москве". "Это наши братья-славяне", - подчеркнул политик. По его словам, у Сербии есть "бесценная возможность", поскольку стоимость сербского оружия ниже, чем западного. Кроме того, он подчеркнул, что масштабы экспорта боеприпасов из Сербии могут увеличиться."Я думаю, что мы по-прежнему значительно уступаем более развитым странам по потенциалу (оборонного сектора - ред.), но сейчас самое время (воспользоваться возможностью - ред.)", - заявил изданию министр финансов Сербии Синиша Мали.Подробнее о позиции президента Сербии по украинскому конфликту — в материале Татьяны Стоянович "Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, украина, россия, александр вучич, владимир путин
Украина могла получить боеприпасы из Сербии на сотни миллионов евро - Financial Times
Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Об этом сообщает газета Financial Times
В материале отметили, что США и Европа долгое время работали над тем, чтобы отдалить сербского лидера Александра Вучича от президента России Владимира Путина.
Там подчеркнули, что Вучич не встречался и даже не звонил российскому лидеру на протяжении нескольких лет.
Как утверждает издание, Сербия тайно наращивает продажи боеприпасов Западу, которые могут попасть на Украину.
"Объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро", - говорится в материале.
В интервью газете Вучич подтвердил, что сумма является в целом точной.
"Это часть нашего экономического возрождения и это важно для нас. Да, мы экспортируем боеприпасы. Мы не можем осуществлять их экспорт на Украину или в Россию... но у нас есть много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с ними делают - это уже их дело. Даже если бы я знал (где оказываются боеприпасы - ред.), это не моя работа", - заявил Вучич.
Он добавил, что у Сербии "есть друзья в Киеве и в Москве".
"Это наши братья-славяне", - подчеркнул политик.
По его словам, у Сербии есть "бесценная возможность", поскольку стоимость сербского оружия ниже, чем западного.
Кроме того, он подчеркнул, что масштабы экспорта боеприпасов из Сербии могут увеличиться.
"Я думаю, что мы по-прежнему значительно уступаем более развитым странам по потенциалу (оборонного сектора - ред.), но сейчас самое время (воспользоваться возможностью - ред.)", - заявил изданию министр финансов Сербии Синиша Мали.
Подробнее о позиции президента Сербии по украинскому конфликту — в материале Татьяны Стоянович "Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба
на сайте Украина.ру.