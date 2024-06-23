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Давят на США: украинские власти добиваются снятия запрета на удары ATACMS вглубь РФ

Давят на США: украинские власти добиваются снятия запрета на удары ATACMS вглубь РФ - 23.06.2024 Украина.ру

Давят на США: украинские власти добиваются снятия запрета на удары ATACMS вглубь РФ

Киевские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь России. Об этом пишет агентство Ассошиэйтед Пресс

2024-06-23T10:01

2024-06-23T10:01

2024-06-23T10:01

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Как уточняется, Киев хочет получить разрешение Вашингтона бить вглубь России на расстояние 100-150 километров, используя возможности дальнобойных ракет.Представители украинского командования признаются, что без подобной возможности "их руки остаются связаны".В конце мая представитель Госдепа указал, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне сообщал, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины, хотя первоначально разрешение атаковать территории РФ американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.О том, чем грозит ВСУ использование ATACMS — в материале Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, киев, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, atacms