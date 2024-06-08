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Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины
Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины - 08.06.2024 Украина.ру
Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины
В Херсонской области постепенно создается система глубокоэшелонированной обороны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава региона Владимир Сальдо
2024-06-08T10:14
2024-06-08T10:14
2024-06-08T10:14
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херсонская область
запад
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владимир путин
вооруженные силы украины
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По его словам, противник даже не догадывается о том, как формируется воздушная оборона области.Многослойная система ПВО действует не только на земле, и чем больше Запад будет давать таких ракет, как Storm Shadow, или ATACMS, или HIMАRS, тем большие потери будут нести ВСУ, добавил он.Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что Россия ответит поставками дальнобойного оружия "в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".
https://ukraina.ru/20240608/1046886691.html
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новости, россия, херсонская область, запад, владимир сальдо, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Херсонская область, Запад, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины
В Херсонской области постепенно создается система глубокоэшелонированной обороны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава региона Владимир Сальдо