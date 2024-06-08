Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины - 08.06.2024 Украина.ру
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Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины
Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины - 08.06.2024 Украина.ру
Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины
В Херсонской области постепенно создается система глубокоэшелонированной обороны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава региона Владимир Сальдо
2024-06-08T10:14
2024-06-08T10:14
новости
россия
херсонская область
запад
владимир сальдо
владимир путин
вооруженные силы украины
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По его словам, противник даже не догадывается о том, как формируется воздушная оборона области.Многослойная система ПВО действует не только на земле, и чем больше Запад будет давать таких ракет, как Storm Shadow, или ATACMS, или HIMАRS, тем большие потери будут нести ВСУ, добавил он.Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что Россия ответит поставками дальнобойного оружия "в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".
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херсонская область
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новости, россия, херсонская область, запад, владимир сальдо, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Херсонская область, Запад, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины

10:14 08.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Херсонской области постепенно создается система глубокоэшелонированной обороны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава региона Владимир Сальдо
По его словам, противник даже не догадывается о том, как формируется воздушная оборона области.
"Если они думают, что они одну или две РЛС попали в них, и радуются, прыгают, что они теперь достигли цели, то они еще даже не понимают, откуда сейчас грозит быть сбитыми их ракетам", - сказал Сальдо.
Многослойная система ПВО действует не только на земле, и чем больше Запад будет давать таких ракет, как Storm Shadow, или ATACMS, или HIMАRS, тем большие потери будут нести ВСУ, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что Россия ответит поставками дальнобойного оружия "в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".
Иван Кожедуб - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Кожедуб: воздушный богатырьАсом официально считается лётчик, лично одержавший пять подтверждённых воздушных побед. Советским истребителем №1 является Иван Никитович Кожедуб, который становился асом 12 раз
 
НовостиРоссияХерсонская областьЗападВладимир СальдоВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
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