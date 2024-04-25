Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — Захарова - 25.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240425/1054715033.html
Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — Захарова
Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — Захарова - 25.04.2024 Украина.ру
Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — Захарова
Москва призывает международные организации помочь в ситуации с арестом наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения. Об этом заявила на брифинге 25 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-04-25T12:35
2024-04-25T12:35
упц
церковь
митрополит
новости
россия
украина
мария захарова
москва
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101380/33/1013803384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61dbdf610c72a9df0989ac57e3aa87c1.jpg
"В связи с очередным преступлением, преступными деяниями режима [президента Владимира] Зеленского в отношении священнослужителей Украинской православной церкви, мы призываем правозащитные организации принять все меры для скорейшего освобождения митрополита Арсения. Надеемся, что в канун светлого праздника Пасхи митрополит Арсений окажется на свободе", - сказала Захарова.Она напомнила, что летом 2023 года на сайте МИД был опубликован подробный доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан, и призвала еще раз ознакомиться с этим докладом.Ранее суд на Украине арестовал на 60 суток без возможности внесения залога наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы.Русская православная церковь призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих, заявили ранее в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
https://ukraina.ru/20240403/1054291627.html
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101380/33/1013803384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21ac0c88430a8c93e8f275102eb3dec6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
упц, церковь, митрополит, новости, россия, украина, мария захарова, москва, мид
УПЦ, Церковь, митрополит, Новости, Россия, Украина, Мария Захарова, Москва, МИД

Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — Захарова

12:35 25.04.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
Москва призывает международные организации помочь в ситуации с арестом наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения. Об этом заявила на брифинге 25 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"В связи с очередным преступлением, преступными деяниями режима [президента Владимира] Зеленского в отношении священнослужителей Украинской православной церкви, мы призываем правозащитные организации принять все меры для скорейшего освобождения митрополита Арсения. Надеемся, что в канун светлого праздника Пасхи митрополит Арсений окажется на свободе", - сказала Захарова.
Она напомнила, что летом 2023 года на сайте МИД был опубликован подробный доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан, и призвала еще раз ознакомиться с этим докладом.
"Работу по сбору фактов вопиющих преступлений киевского режима, в том числе против Украинской православной церкви, мы продолжим", - подчеркнула Захарова.
Ранее суд на Украине арестовал на 60 суток без возможности внесения залога наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Русская православная церковь призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих, заявили ранее в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
3 апреля, 23:23
Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУПереход религиозной общины из Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) признали законным. Соответствующее решение вынес Верховный суд страны, пишет "Украинская правда", ссылаясь на адвокатов, представлявших ПЦУ в суде
 
УПЦЦерковьмитрополитНовостиРоссияУкраинаМария ЗахароваМоскваМИД
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:50Какой максимум Россия выжмет из Харькова этим летом и в какую ловушку загнали ВСУ – Копылов
13:49"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии
13:26"Принесут Украине проблемы": Кремль о поставках американских ATACMS
13:23Маленький переворот в Запорожье. Как ставленники Зеленского пилят бюджеты и дерутся за власть в регионах
13:00ATACMS уже на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 апреля
12:53Песков загадочно ответил на изъятие активов РФ и поставки оружия Киеву
12:47Поэт Дмитрий Мельников: Хочется писать о любви, но не писать о войне – невозможно
12:40"И всё?": Ивлеева заплатит 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
12:35Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — Захарова
12:25Война за Прибалтику. России стесняться нечего
12:21"Буквально через несколько часов": Байден спешит отправить оружие на Украину
11:42Зеленский формирует батальоны смертников, чтобы выслужиться перед США — Захарова
11:39Сийярто назвал конфликт на Украине тотальной неудачей Запада
11:38В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновных
10:33"Открытая страна": Матвиенко высказалась насчет закрытия границ России
10:33ВС РФ создают "защитный купол" над Запорожской областью
10:00Власти нескольких регионов Украины сообщили об ударах по инфраструктуре
09:52Украинцы без паспортов и без прав. Главное на Украине на утро 25 апреля
09:41Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу о взятке замминистру обороны Иванову
09:03Минобороны рассказало, как российские военные охотились на американский Abrams
Лента новостейМолния