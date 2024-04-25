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Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — Захарова

Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — Захарова - 25.04.2024 Украина.ру

Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — Захарова

Москва призывает международные организации помочь в ситуации с арестом наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения. Об этом заявила на брифинге 25 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-04-25T12:35

2024-04-25T12:35

2024-04-25T12:35

упц

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митрополит

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"В связи с очередным преступлением, преступными деяниями режима [президента Владимира] Зеленского в отношении священнослужителей Украинской православной церкви, мы призываем правозащитные организации принять все меры для скорейшего освобождения митрополита Арсения. Надеемся, что в канун светлого праздника Пасхи митрополит Арсений окажется на свободе", - сказала Захарова.Она напомнила, что летом 2023 года на сайте МИД был опубликован подробный доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан, и призвала еще раз ознакомиться с этим докладом.Ранее суд на Украине арестовал на 60 суток без возможности внесения залога наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы.Русская православная церковь призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих, заявили ранее в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

https://ukraina.ru/20240403/1054291627.html

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упц, церковь, митрополит, новости, россия, украина, мария захарова, москва, мид