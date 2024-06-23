Российские военные сбили 33 украинских беспилотника - Минобороны - 23.06.2024 Украина.ру
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Российские военные сбили 33 украинских беспилотника - Минобороны
Российские военные сбили 33 украинских беспилотника - Минобороны - 23.06.2024 Украина.ру
Российские военные сбили 33 украинских беспилотника - Минобороны
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 23 июня сообщили в Минобороны России
2024-06-23T09:20
2024-06-23T09:32
пво
атака
беспилотники
новости
террорист
брянская область
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Они перехватили 28 беспилотников над территорией Брянской области.Подробнее о безуспешных атаках украинских беспилотников - в материале Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны на сайте Украина.ру.
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пво, атака, беспилотники, новости, террорист, брянская область
ПВО, атака, беспилотники, Новости, террорист, Брянская область

Российские военные сбили 33 украинских беспилотника - Минобороны

09:20 23.06.2024 (обновлено: 09:32 23.06.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 23 июня сообщили в Минобороны России
Они перехватили 28 беспилотников над территорией Брянской области.
"Два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области", - перечислили в ведомстве.
Подробнее о безуспешных атаках украинских беспилотников - в материале Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
ПВОатакабеспилотникиНовоститеррористБрянская область
 
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