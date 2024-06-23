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Российские военные сбили 33 украинских беспилотника - Минобороны

Российские военные сбили 33 украинских беспилотника - Минобороны - 23.06.2024 Украина.ру

Российские военные сбили 33 украинских беспилотника - Минобороны

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 23 июня сообщили в Минобороны России

2024-06-23T09:20

2024-06-23T09:20

2024-06-23T09:32

пво

атака

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брянская область

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Они перехватили 28 беспилотников над территорией Брянской области.Подробнее о безуспешных атаках украинских беспилотников - в материале Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны на сайте Украина.ру.

брянская область

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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пво, атака, беспилотники, новости, террорист, брянская область