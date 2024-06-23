Российские военные сбили 33 украинских беспилотника - Минобороны
09:20 23.06.2024 (обновлено: 09:32 23.06.2024)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 23 июня сообщили в Минобороны России
Они перехватили 28 беспилотников над территорией Брянской области.
"Два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области", - перечислили в ведомстве.
Подробнее о безуспешных атаках украинских беспилотников - в материале Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны на сайте Украина.ру.