Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника. Об этом сообщает 18 июня Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", - говорится в материале ведомства.
Всего с начала спецоперации было уничтожено больше 600 украинских военных самолетов, почти 300 вертолетов, почти 26 тысяч беспилотников, более 500 зенитных ракетных комплексов, свыше 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин и другая техника.
О том, с какими проблемами украинские военные сталкиваются из-за западной техники — в материале "Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams на сайте Украина.ру.