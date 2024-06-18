Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны - 18.06.2024 Украина.ру
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Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны - 18.06.2024 Украина.ру
Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника. Об этом сообщает 18 июня Минобороны РФ
2024-06-18T15:17
2024-06-18T15:17
танки
пво
беспилотники
новости
минобороны
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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", - говорится в материале ведомства.Всего с начала спецоперации было уничтожено больше 600 украинских военных самолетов, почти 300 вертолетов, почти 26 тысяч беспилотников, более 500 зенитных ракетных комплексов, свыше 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин и другая техника.О том, с какими проблемами украинские военные сталкиваются из-за западной техники — в материале "Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams на сайте Украина.ру.
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танки, пво, беспилотники, новости, минобороны
танки, ПВО, беспилотники, Новости, Минобороны

Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны

15:17 18.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника. Об этом сообщает 18 июня Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", - говорится в материале ведомства.
Всего с начала спецоперации было уничтожено больше 600 украинских военных самолетов, почти 300 вертолетов, почти 26 тысяч беспилотников, более 500 зенитных ракетных комплексов, свыше 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин и другая техника.
О том, с какими проблемами украинские военные сталкиваются из-за западной техники — в материале "Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams на сайте Украина.ру.
 
танкиПВОбеспилотникиНовостиМинобороны
 
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