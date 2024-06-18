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Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны

Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны - 18.06.2024 Украина.ру

Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника. Об этом сообщает 18 июня Минобороны РФ

2024-06-18T15:17

2024-06-18T15:17

2024-06-18T15:17

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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", - говорится в материале ведомства.Всего с начала спецоперации было уничтожено больше 600 украинских военных самолетов, почти 300 вертолетов, почти 26 тысяч беспилотников, более 500 зенитных ракетных комплексов, свыше 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин и другая техника.О том, с какими проблемами украинские военные сталкиваются из-за западной техники — в материале "Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams на сайте Украина.ру.

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2024

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танки, пво, беспилотники, новости, минобороны