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Главное за ночь 23 июня

Главное за ночь 23 июня - 23.06.2024 Украина.ру

Главное за ночь 23 июня

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Брянской, Смоленской, Липецкой и Тульской областями, сообщило Минобороны России. Украина.ру, 23.06.2024

2024-06-23T09:00

2024-06-23T09:00

2024-06-23T09:00

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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Брянской, Смоленской, Липецкой и Тульской областями, сообщило Минобороны России.Минувшей ночью объекты противника в Киевской и Житомирской областях были атакованы крылатыми ракетами "Калибр". ВСУ отчитались, что сбили две ракеты в то время, как только над Киевской областью в объектив видеокамеры попали четыре крылатых ракеты.Экс-президент США Дональд Трамп в ходе митинга своих сторонников в Филадельфии дал обещание, что в случае победы на грядущих выборах урегулирует украинский конфликт до инаугурации.Ядерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны, заявил глава думского комитета по обороне Картаполов.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение конфликта на Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дональд трамп, виктор орбан, вооруженные силы украины, ес