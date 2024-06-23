Главное за ночь 23 июня
Дональд Трамп
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Брянской, Смоленской, Липецкой и Тульской областями, сообщило Минобороны России.
Минувшей ночью объекты противника в Киевской и Житомирской областях были атакованы крылатыми ракетами "Калибр". ВСУ отчитались, что сбили две ракеты в то время, как только над Киевской областью в объектив видеокамеры попали четыре крылатых ракеты.
Экс-президент США Дональд Трамп в ходе митинга своих сторонников в Филадельфии дал обещание, что в случае победы на грядущих выборах урегулирует украинский конфликт до инаугурации.
Ядерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны, заявил глава думского комитета по обороне Картаполов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение конфликта на Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС.