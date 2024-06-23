Западная Украина за минувшую неделю: Всё меньше электроэнергии и надежд на будущее Украины - 23.06.2024 Украина.ру
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Западная Украина за минувшую неделю: Всё меньше электроэнергии и надежд на будущее Украины
Западная Украина за минувшую неделю: Всё меньше электроэнергии и надежд на будущее Украины - 23.06.2024 Украина.ру
Западная Украина за минувшую неделю: Всё меньше электроэнергии и надежд на будущее Украины
Наиболее проблемными в регионе для киевских властей являются настроения жителей Черновцов и Ужгорода: они и в будущее Украины не верят, и в случае чего скорее убегут за границу, чем пополнят ряды ВСУ
2024-06-23T08:21
2024-06-23T09:06
эксклюзив
украина
ужгород
западная украина
вооруженные силы украины
укрэнерго
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Регион разделился в видении будущего УкраиныНа прошлой неделе были обнародованы результаты Девятого всеукраинского муниципального опроса, проведённого Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института (IRI*).Сугубо формально его целью являлся всесторонний анализ отношения граждан к органам местного самоуправления и предоставления коммунальных услуг, однако были и вопросы общеполитического характера. Ответы на них показали, что жители областных центров Западной Украины достаточно по-разному оценивают ситуацию в стране.В частности, людей, которые считают будущее Украины "скорее безнадежным", больше всего оказалось в Черновцах – 25% (в целом по стране таких больше только в Одессе, 26%). В самом западном областном центре страны, Ужгороде, пессимистов более пятой части – 21%. Следует отметить, что никаких ударов по этим городам с начала СВО не было.В Тернополе нет надежд на будущее Украины у 18% жителей, в Ровно – у 17%, в Луцке – у 16%, во Львове – у 15%. А "чемпионами оптимизма" оказались жители Хмельницкого и Ивано-Франковска, где только 14% опрошенных считают будущее Украины "скорее безнадежным".Такие ответы скорее свидетельствуют о политических настроениях граждан, ведь у них нет прямой корреляции с оценкой экономического положения в Украине в следующие 12 месяцев. С одной стороны, 62% жителей Черновцов считают, что оно ухудшится (из них 20% – что намного ухудшится). Но в Ужгороде "экономических пессимистов" меньше – 54%, из них 22% абсолютных, – при этом в Ивано-Франковске таких 28%. При этом еще 27% жителей столицы Прикарпатья считают, что экономическое положение в Украине несколько ухудшится.Интересная ситуация во Львове. Здесь ухудшения ситуации в экономике ожидают те же 54% опрошенных, что и в Ужгороде, однако соотношение абсолютных и умеренных "экономических пессимистов" существенно отличается: только 12% львовян считают, что экономическое положение в Украине намного ухудшится. Подобные результаты и в Луцке: там 51% жителей ждут ухудшения в украинской экономике, но только 11% считают, что они будут серьезными.В Ровно, где ухудшение экономического положения в Украине ожидают больше всего в регионе – 65% жителей, только 13% считают, что оно "намного ухудшится". В Тернополе общая доля "экономических пессимистов" составляет 56% (абсолютных – 18%), а в Хмельницком, соответственно, 54% ​​и 17%.Следует отметить, что в ответах только на один общеполитический вопрос жители областных центров Западной Украины ответили более-менее одинаково – он касался действий в случае обострения военной обстановки возле их города. Приблизительно половина опрошенных заявила, что будет оставаться там, где проживает сейчас. Больше всего таких людей во Львове – 54%, далее следуют Черновцы, Луцк и Ужгород (по 52%), Ивано-Франковск (51%), Ровно (49%), Хмельницкий (48%) и Тернополь (47%).Выехать за границу при обострении военной обстановки возле их города чаще всего планируют жители Черновцов (17%) и Ужгорода (16%). В Тернополе потенциальных эмигрантов 13%, в Ивано-Франковске – 12%, в Ровно – 11%. Во Львове, Хмельницком и Луцке о планах уехать за границу в случае приближения фронта заявили по 10% опрошенных.Интересно, что опцию пойти в таком случае в Вооруженные силы Украины чаще всего в регионе выбирали жители Луцка – 18%. В Ивано-Франковске и Хмельницком желающих уйти в армию оказалось по 14%, во Львове – 13%, в Ровно и Тернополе – по 12%, а в Черновцах и Ужгороде – по 10%.Таким образом, наиболее проблемными в регионе для киевских властей являются настроения жителей Черновцов и Ужгорода: они и в будущее Украины не верят, и в случае чего скорее уедут за границу, чем пополнят ряды ВСУ. Это неудивительно, ведь только в Черновицкой и Закарпатской областях компактно проживают национальные меньшинства – соответственно, румыны и венгры. Возможно, черновчан и ужгородцев стоит спросить, верят ли они в будущее Румынии и Венгрии?..Силовой протест как единственный способ спасения от мобилизацииКонфликты с военкомами и полицейскими, принудительно затягивающими мужчин в ТЦК (военкоматы - Ркд), продолжаются в Западной Украине не первый год. Как правило, они заканчивались публикацией видео в социальных сетях и информацией о том, что мужчину прямо с врачебной комиссии отправили в воинскую часть.Однако в последнее время участились сообщения о том, что потенциальных мобилизованных после силовых протестов сограждан либо вообще не отвозят в ТЦК, либо отпускают оттуда, только вручив повестку.Так, утром 17 июня во львовский район Левандовка прибыла так называемая "группа оповещения", состоявшая из сотрудников ТЦК и полицейских. У них возник конфликт с мужчиной мобилизационного возраста, отказывавшимся показать документы. Сразу же прибежало более десятка женщин из окрестных домов, они попытались физически помешать задержанию мужчины, снимали всё на видео и бурно возмущались."Один из граждан по просьбе полицейского предъявить военно-учетные документы отказался это делать и вёл себя вызывающе, тем самым спровоцировав конфликт. Гражданин мотивировал отказ тем, что не имеет при себе никаких документов. Однако в процессе проверки он всё же показал паспорт гражданина Украины. Также мужчина утверждал, что является отцом-одиночкой, однако документально подтвердить этого не смог", – сообщили во Львовском областном ТЦК после того, как видео конфликта попало в сеть."В результате военнообязанного прохожего не доставляли в ТЦК, а лишь проинформировали об обязанности обновить свои военно-учетные данные", – добавили военкомы. Понятно, что столь положительный для мужчины исход конфликта стал следствием количественного превосходства женщин района над "группой оповещения".А 20 июня пассажиры автобуса "Тернополь – Львов" блокировали движение на трассе H02 возле села Струтин Золочевского района Львовской области – из-за того, что работники местного ТЦК забрали водителя их автобуса в военкомат. Видео инцидента распространилось в соцсетях. На кадрах видна толпа, которая перекрыла дорогу в обоих направлениях, а также людей в военной форме, стоящих перед автобусом.По словам пресс-секретаря полиции Львовской области Светланы Добровольской, акция протеста длилась около 10 минут. "Причины и детали конфликта правоохранители выясняют. После краткого перекрытия трассы движение транспорта удалось восстановить в полном объёме", – заявила она.Только после этого инцидент прокомментировали во Львовском областном ТЦК. Там сообщили, что автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Львов, остановили не их сотрудники, а полиция."Поскольку у водителя отсутствовали военно-учетные документы, его пригласили в Золочевский районный ТЦК. Там водителю вручили повестку на обновление учетных данных, вернув его через несколько десятков минут в автобус. Следовательно, автобус продолжил движение. Отмечаем, что в салоне автобуса был ещё один водитель, поэтому отсутствие первого не влияло на возможность транспортного средства продолжить движение согласно маршруту. Однако пассажиры почему-то решили выйти наружу и на время заблокировать трассу", – сказано в сообщении."Напоминаем: каждый военнообязанный гражданин должен носить с собой военно-учетные документы. Отсутствие документов является основанием для доставки гражданина в ближайший ТЦК для выяснения обстоятельств. Водители маршрутных автобусов никак не могут быть исключительными в этом плане", – оправдываются львовские военкомы.При этом очевидно, что именно публичный протест пассажиров спас водителя автобуса от мобилизации.Выключение электроэнергии в регионе длятся от 4 до 6 часовНа прошлой неделе почти во всех областях Западной Украины были опубликованы новые графики почасовых отключений электроэнергии. Минимальная её продолжительность увеличилась с трех до четырех часов. При этом облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00, а с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений стал больше. "Причина – прогнозируемый рост потребления из-за жаркой погоды", – говорится в сообщении, разосланном СМИ областными энергораспределительными компаниями.Однако главное изменение графиков почасовых отключений заключается в том, что теперь они будут применяться к двум группам потребителей одновременно. Всего таких групп шесть, и раньше на Западной Украине пытались отключать только одну. Очевидно, что людей и бизнес просто приучают к увеличению продолжительности почасовых отключений и расширению категорий подпадающих под них потребителей.Разумеется, это вызывает недовольство, прежде всего у обычных граждан, с которым пиарщики облэнерго пытаются бороться креативным способом. Так, в "Черновцыоблэнерго" сообщили о запуске специального приложения, которое будет информировать о почасовых отключениях электричества."Приложение работает только для жителей Черновицкой области. Официальный ресурс eSvitlo.cv будет информировать только об отключении по графику почасовых отключений. Эту мобильную версию мы разработали совместно с ООО "Интер Код". Опция прошла тестирование и успешную проверку. Задействовали обе мобильные платформы, поэтому для каждой операционной системы работает своя рабочая ссылка", – сообщают в облэнерго."В приложении потребитель может просто выбрать номер своей группы графика почасовых отключений по адресу помещения, офиса или других объектов потребления. Также есть возможность добавить несколько групп, а обновление графика происходит оперативно в зависимости от ситуации, сложившейся в энергосистеме Украины и соответственно команды диспетчера Укрэнерго", – говорится в пресс-релизе.Что делать в случае, когда смартфон или планшет разряжен, а электричество отключено, энергетики не сообщают.О том, какие процессы происходят ы связи с военными действиями на территории страны - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства"
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эксклюзив, украина, ужгород, западная украина, вооруженные силы украины, укрэнерго
Эксклюзив, Украина, Ужгород, Западная Украина, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго

Западная Украина за минувшую неделю: Всё меньше электроэнергии и надежд на будущее Украины

08:21 23.06.2024 (обновлено: 09:06 23.06.2024)
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗападная Украина обзор
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Наиболее проблемными в регионе для киевских властей являются настроения жителей Черновцов и Ужгорода: они и в будущее Украины не верят, и в случае чего скорее убегут за границу, чем пополнят ряды ВСУ
Регион разделился в видении будущего Украины
На прошлой неделе были обнародованы результаты Девятого всеукраинского муниципального опроса, проведённого Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института (IRI*).
Сугубо формально его целью являлся всесторонний анализ отношения граждан к органам местного самоуправления и предоставления коммунальных услуг, однако были и вопросы общеполитического характера. Ответы на них показали, что жители областных центров Западной Украины достаточно по-разному оценивают ситуацию в стране.
В частности, людей, которые считают будущее Украины "скорее безнадежным", больше всего оказалось в Черновцах – 25% (в целом по стране таких больше только в Одессе, 26%). В самом западном областном центре страны, Ужгороде, пессимистов более пятой части – 21%. Следует отметить, что никаких ударов по этим городам с начала СВО не было.
В Тернополе нет надежд на будущее Украины у 18% жителей, в Ровно – у 17%, в Луцке – у 16%, во Львове – у 15%. А "чемпионами оптимизма" оказались жители Хмельницкого и Ивано-Франковска, где только 14% опрошенных считают будущее Украины "скорее безнадежным".
Такие ответы скорее свидетельствуют о политических настроениях граждан, ведь у них нет прямой корреляции с оценкой экономического положения в Украине в следующие 12 месяцев. С одной стороны, 62% жителей Черновцов считают, что оно ухудшится (из них 20% – что намного ухудшится). Но в Ужгороде "экономических пессимистов" меньше – 54%, из них 22% абсолютных, – при этом в Ивано-Франковске таких 28%. При этом еще 27% жителей столицы Прикарпатья считают, что экономическое положение в Украине несколько ухудшится.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Интересная ситуация во Львове. Здесь ухудшения ситуации в экономике ожидают те же 54% опрошенных, что и в Ужгороде, однако соотношение абсолютных и умеренных "экономических пессимистов" существенно отличается: только 12% львовян считают, что экономическое положение в Украине намного ухудшится. Подобные результаты и в Луцке: там 51% жителей ждут ухудшения в украинской экономике, но только 11% считают, что они будут серьезными.
В Ровно, где ухудшение экономического положения в Украине ожидают больше всего в регионе – 65% жителей, только 13% считают, что оно "намного ухудшится". В Тернополе общая доля "экономических пессимистов" составляет 56% (абсолютных – 18%), а в Хмельницком, соответственно, 54% ​​и 17%.
Следует отметить, что в ответах только на один общеполитический вопрос жители областных центров Западной Украины ответили более-менее одинаково – он касался действий в случае обострения военной обстановки возле их города. Приблизительно половина опрошенных заявила, что будет оставаться там, где проживает сейчас. Больше всего таких людей во Львове – 54%, далее следуют Черновцы, Луцк и Ужгород (по 52%), Ивано-Франковск (51%), Ровно (49%), Хмельницкий (48%) и Тернополь (47%).
Выехать за границу при обострении военной обстановки возле их города чаще всего планируют жители Черновцов (17%) и Ужгорода (16%). В Тернополе потенциальных эмигрантов 13%, в Ивано-Франковске – 12%, в Ровно – 11%. Во Львове, Хмельницком и Луцке о планах уехать за границу в случае приближения фронта заявили по 10% опрошенных.
Интересно, что опцию пойти в таком случае в Вооруженные силы Украины чаще всего в регионе выбирали жители Луцка – 18%. В Ивано-Франковске и Хмельницком желающих уйти в армию оказалось по 14%, во Львове – 13%, в Ровно и Тернополе – по 12%, а в Черновцах и Ужгороде – по 10%.
Таким образом, наиболее проблемными в регионе для киевских властей являются настроения жителей Черновцов и Ужгорода: они и в будущее Украины не верят, и в случае чего скорее уедут за границу, чем пополнят ряды ВСУ. Это неудивительно, ведь только в Черновицкой и Закарпатской областях компактно проживают национальные меньшинства – соответственно, румыны и венгры. Возможно, черновчан и ужгородцев стоит спросить, верят ли они в будущее Румынии и Венгрии?..
7 июня, 11:51
Грядет жизнь в абсолютной темноте. Что происходит во ЛьвовеСтолицу Галичины город Львов на этой неделе не обошли стороной длительные отключения электроэнергии, хотя до сих пор там ее отключали редко. Однако "Укрэнерго" заявляет о жестком дефиците электроэнергии по всей стране, а власти Львова призывают жителей экономить, не включать чайники и не пользоваться бойлерами
Силовой протест как единственный способ спасения от мобилизации
Конфликты с военкомами и полицейскими, принудительно затягивающими мужчин в ТЦК (военкоматы - Ркд), продолжаются в Западной Украине не первый год. Как правило, они заканчивались публикацией видео в социальных сетях и информацией о том, что мужчину прямо с врачебной комиссии отправили в воинскую часть.
Однако в последнее время участились сообщения о том, что потенциальных мобилизованных после силовых протестов сограждан либо вообще не отвозят в ТЦК, либо отпускают оттуда, только вручив повестку.
Так, утром 17 июня во львовский район Левандовка прибыла так называемая "группа оповещения", состоявшая из сотрудников ТЦК и полицейских. У них возник конфликт с мужчиной мобилизационного возраста, отказывавшимся показать документы. Сразу же прибежало более десятка женщин из окрестных домов, они попытались физически помешать задержанию мужчины, снимали всё на видео и бурно возмущались.
"Один из граждан по просьбе полицейского предъявить военно-учетные документы отказался это делать и вёл себя вызывающе, тем самым спровоцировав конфликт. Гражданин мотивировал отказ тем, что не имеет при себе никаких документов. Однако в процессе проверки он всё же показал паспорт гражданина Украины. Также мужчина утверждал, что является отцом-одиночкой, однако документально подтвердить этого не смог", – сообщили во Львовском областном ТЦК после того, как видео конфликта попало в сеть.
"В результате военнообязанного прохожего не доставляли в ТЦК, а лишь проинформировали об обязанности обновить свои военно-учетные данные", – добавили военкомы. Понятно, что столь положительный для мужчины исход конфликта стал следствием количественного превосходства женщин района над "группой оповещения".
А 20 июня пассажиры автобуса "Тернополь – Львов" блокировали движение на трассе H02 возле села Струтин Золочевского района Львовской области – из-за того, что работники местного ТЦК забрали водителя их автобуса в военкомат. Видео инцидента распространилось в соцсетях. На кадрах видна толпа, которая перекрыла дорогу в обоих направлениях, а также людей в военной форме, стоящих перед автобусом.
По словам пресс-секретаря полиции Львовской области Светланы Добровольской, акция протеста длилась около 10 минут. "Причины и детали конфликта правоохранители выясняют. После краткого перекрытия трассы движение транспорта удалось восстановить в полном объёме", – заявила она.
Только после этого инцидент прокомментировали во Львовском областном ТЦК. Там сообщили, что автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Львов, остановили не их сотрудники, а полиция.
"Поскольку у водителя отсутствовали военно-учетные документы, его пригласили в Золочевский районный ТЦК. Там водителю вручили повестку на обновление учетных данных, вернув его через несколько десятков минут в автобус. Следовательно, автобус продолжил движение. Отмечаем, что в салоне автобуса был ещё один водитель, поэтому отсутствие первого не влияло на возможность транспортного средства продолжить движение согласно маршруту. Однако пассажиры почему-то решили выйти наружу и на время заблокировать трассу", – сказано в сообщении.
"Напоминаем: каждый военнообязанный гражданин должен носить с собой военно-учетные документы. Отсутствие документов является основанием для доставки гражданина в ближайший ТЦК для выяснения обстоятельств. Водители маршрутных автобусов никак не могут быть исключительными в этом плане", – оправдываются львовские военкомы.
При этом очевидно, что именно публичный протест пассажиров спас водителя автобуса от мобилизации.
Выключение электроэнергии в регионе длятся от 4 до 6 часов
На прошлой неделе почти во всех областях Западной Украины были опубликованы новые графики почасовых отключений электроэнергии. Минимальная её продолжительность увеличилась с трех до четырех часов. При этом облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00, а с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений стал больше. "Причина – прогнозируемый рост потребления из-за жаркой погоды", – говорится в сообщении, разосланном СМИ областными энергораспределительными компаниями.
Однако главное изменение графиков почасовых отключений заключается в том, что теперь они будут применяться к двум группам потребителей одновременно. Всего таких групп шесть, и раньше на Западной Украине пытались отключать только одну. Очевидно, что людей и бизнес просто приучают к увеличению продолжительности почасовых отключений и расширению категорий подпадающих под них потребителей.
Разумеется, это вызывает недовольство, прежде всего у обычных граждан, с которым пиарщики облэнерго пытаются бороться креативным способом. Так, в "Черновцыоблэнерго" сообщили о запуске специального приложения, которое будет информировать о почасовых отключениях электричества.
"Приложение работает только для жителей Черновицкой области. Официальный ресурс eSvitlo.cv будет информировать только об отключении по графику почасовых отключений. Эту мобильную версию мы разработали совместно с ООО "Интер Код". Опция прошла тестирование и успешную проверку. Задействовали обе мобильные платформы, поэтому для каждой операционной системы работает своя рабочая ссылка", – сообщают в облэнерго.
"В приложении потребитель может просто выбрать номер своей группы графика почасовых отключений по адресу помещения, офиса или других объектов потребления. Также есть возможность добавить несколько групп, а обновление графика происходит оперативно в зависимости от ситуации, сложившейся в энергосистеме Украины и соответственно команды диспетчера Укрэнерго", – говорится в пресс-релизе.
Что делать в случае, когда смартфон или планшет разряжен, а электричество отключено, энергетики не сообщают.
О том, какие процессы происходят ы связи с военными действиями на территории страны - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства"
 
ЭксклюзивУкраинаУжгородЗападная УкраинаВооруженные силы УкраиныУкрэнерго
 
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