https://ukraina.ru/20240623/1055776418.html

Скоробогатый: сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения

Скоробогатый: сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения - 23.06.2024 Украина.ру

Скоробогатый: сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения

На сессии МИД президент РФ Владимир Путин озвучил главное: хотя Москва базируется на Стамбульских договоренностях, ее переговорные условия изменились не из-за ситуации на земле, а потому, что Россия считает незыблемыми административные границы своих новых регионов

2024-06-23T07:41

2024-06-23T07:41

2024-06-23T07:41

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый."Для меня это был долгожданный тезис, который был озвучен на официальном международном уровне. Мы однозначно считаем Херсонскую и Запорожскую области российскими регионами и не будем размениваться на них в гипотетических сделках. А это значит, что для их освобождения нам придется форсировать Днепр. Это серьезный вызов для киевского режима", - отметил эксперт.Он добавил, что жесткие предложения Путина, которые граничат с ультиматумом, фактически повторяют ситуацию накануне СВО, когда Москва уже предлагала Западу отодвинуться к границам НАТО 1997 года.Это значит, уверен Скоробогатый, что "сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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новости, пётр скоробогатый, владимир путин, россия, украина, украина.ру