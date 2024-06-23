Скоробогатый: сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения - 23.06.2024 Украина.ру
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Скоробогатый: сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения
Скоробогатый: сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения - 23.06.2024 Украина.ру
Скоробогатый: сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения
На сессии МИД президент РФ Владимир Путин озвучил главное: хотя Москва базируется на Стамбульских договоренностях, ее переговорные условия изменились не из-за ситуации на земле, а потому, что Россия считает незыблемыми административные границы своих новых регионов
2024-06-23T07:41
2024-06-23T07:41
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый."Для меня это был долгожданный тезис, который был озвучен на официальном международном уровне. Мы однозначно считаем Херсонскую и Запорожскую области российскими регионами и не будем размениваться на них в гипотетических сделках. А это значит, что для их освобождения нам придется форсировать Днепр. Это серьезный вызов для киевского режима", - отметил эксперт.Он добавил, что жесткие предложения Путина, которые граничат с ультиматумом, фактически повторяют ситуацию накануне СВО, когда Москва уже предлагала Западу отодвинуться к границам НАТО 1997 года.Это значит, уверен Скоробогатый, что "сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, пётр скоробогатый, владимир путин, россия, украина, украина.ру
Новости, Пётр Скоробогатый, Владимир Путин, Россия, Украина, Украина.ру

Скоробогатый: сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения

07:41 23.06.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Денис Петров
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На сессии МИД президент РФ Владимир Путин озвучил главное: хотя Москва базируется на Стамбульских договоренностях, ее переговорные условия изменились не из-за ситуации на земле, а потому, что Россия считает незыблемыми административные границы своих новых регионов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
"Для меня это был долгожданный тезис, который был озвучен на официальном международном уровне. Мы однозначно считаем Херсонскую и Запорожскую области российскими регионами и не будем размениваться на них в гипотетических сделках. А это значит, что для их освобождения нам придется форсировать Днепр. Это серьезный вызов для киевского режима", - отметил эксперт.
Он добавил, что жесткие предложения Путина, которые граничат с ультиматумом, фактически повторяют ситуацию накануне СВО, когда Москва уже предлагала Западу отодвинуться к границам НАТО 1997 года.
Это значит, уверен Скоробогатый, что "сейчас мы будем рассматривать на Украине новые территориальные приобретения".
"Понятно, что у нас сейчас нет сил на Харьков и Одессу. Но Путин обозначил, что у Запада есть еще немного времени, чтобы согласиться на мир и сохранить Украину хоть в каких-то серьезных границах не считая того, что уже записано в российской Конституции. А визит Путина в КНДР ресурсно, политически и дипломатически подкрепляет эти мирные предложения. Занимая этот Дальневосточный плацдарм, Россия выходит из локального фокуса, который нам навязали по Украине. Если раньше США могли действовать против России по всему миру, а мы могли отвечать им повышением эскалации только на Украине, то теперь все поменялось", - констатировал Скоробогатый в интервью Россия вырвалась из локального фокуса США, чтобы отобрать у ВСУ их последнее счастье.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
21 июня, 14:01
Контрнаступ 2.0? Готовят ли Украина и Запад новую наступательную операциюВ СМИ и интернете набирают силу слухи о новом контрнаступлении Украины. Военкоры и эксперты указывают на несколько признаков того, что такие планы разрабатываются украинским командованием
 
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