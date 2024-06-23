"Потом сволочи куда-то деваются, а мы побеждаем": эксперт об отношении россиян к СВО - 23.06.2024 Украина.ру
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"Потом сволочи куда-то деваются, а мы побеждаем": эксперт об отношении россиян к СВО
"Потом сволочи куда-то деваются, а мы побеждаем": эксперт об отношении россиян к СВО - 23.06.2024 Украина.ру
"Потом сволочи куда-то деваются, а мы побеждаем": эксперт об отношении россиян к СВО
Российским элитам и бизнесу пора понять, что мир изменился. Большинство россиян это уже осознали и активно начали помогать своим бойцам тем, чем могут
2024-06-23T06:15
2024-06-23T06:15
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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь."Сейчас видно, насколько в обществе возросла поддержка СВО. Мы видим, как люди плетут противодронные сетки и шьют для бойцов теплую одежду. Это уже было в начале Великой Отечественной войны. Сначала был шок, а потом на колхозные деньги изготавливались танки и самолеты. Да, мы ошибаемся. Да, среди нас иногда попадаются сволочи. Но потом сволочи куда-то деваются, а мы побеждаем", - сказал эксперт в интервью Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, россия, сво, россияне
Новости, Россия, СВО, россияне

"Потом сволочи куда-то деваются, а мы побеждаем": эксперт об отношении россиян к СВО

06:15 23.06.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Российским элитам и бизнесу пора понять, что мир изменился. Большинство россиян это уже осознали и активно начали помогать своим бойцам тем, чем могут
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь.
"Сейчас видно, насколько в обществе возросла поддержка СВО. Мы видим, как люди плетут противодронные сетки и шьют для бойцов теплую одежду. Это уже было в начале Великой Отечественной войны. Сначала был шок, а потом на колхозные деньги изготавливались танки и самолеты. Да, мы ошибаемся. Да, среди нас иногда попадаются сволочи. Но потом сволочи куда-то деваются, а мы побеждаем", - сказал эксперт в интервью Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
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