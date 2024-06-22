https://ukraina.ru/20240622/1055790790.html

Не ремонтировали со времён Сталина: во что украинские власти превратили свою страну

Не ремонтировали со времён Сталина: во что украинские власти превратили свою страну - 22.06.2024 Украина.ру

Не ремонтировали со времён Сталина: во что украинские власти превратили свою страну

После вхождения в состав России освобождённых территорий потребовалось решать огромную проблему изношенности инфраструктуры. Украина.ру, 22.06.2024

2024-06-22T16:29

2024-06-22T16:29

2024-06-22T16:29

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После вхождения в состав России освобождённых территорий потребовалось решать огромную проблему изношенности инфраструктуры.На примере города Харцызска (ДНР) можно увидеть, как работает механизм шефства российских регионов, что восстанавливают, а что приходится создавать с нуля.Подробности – в сюжете военкора Украина.ру Василия Ткача, побывавшего на месте событий.

https://ukraina.ru/20240622/1055788926.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, видео, украина, власти украины, иосиф сталин, страна