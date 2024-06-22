Не ремонтировали со времён Сталина: во что украинские власти превратили свою страну
После вхождения в состав России освобождённых территорий потребовалось решать огромную проблему изношенности инфраструктуры.
На примере города Харцызска (ДНР) можно увидеть, как работает механизм шефства российских регионов, что восстанавливают, а что приходится создавать с нуля.
Подробности – в сюжете военкора Украина.ру Василия Ткача, побывавшего на месте событий.
14:40Великая Отечественная война и Евразийская система безопасностиСегодня, 22 июня, в разгар Третьей полугорячей (или Четвёртой, если Третьей считать Холодную) мировой войны, мы, по традиции вспоминаем о первом дне Великой Отечественной – дне, когда СССР, почти два года счастливо уклонявшийся, вынужден был вступить во Вторую мировую войну.