Армия Польши пожаловалась на "очень тяжелую ночь" из-за России - 22.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240622/1055790193.html
Армия Польши пожаловалась на "очень тяжелую ночь" из-за России
Армия Польши пожаловалась на "очень тяжелую ночь" из-за России - 22.06.2024 Украина.ру
Армия Польши пожаловалась на "очень тяжелую ночь" из-за России
В ночь на 22 июня авиацию Польши подняли в небо над из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине. Такое сообщение распространило оперативное командование польских вооруженных сил
2024-06-22T15:57
2024-06-22T15:57
новости
польша
россия
украина
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101732/09/1017320960_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_6bd420d982f0e35f580eb70a4fcc43b3.jpg
Через несколько часов после этого сообщения ВС Польши опубликовали другое, в котором оперативное командование сообщало уже о возвращении своих самолетов на авиабазы."Это была очень напряженная ночь для всей противовоздушной обороны Польши", - говорилось также в тексте.В ночь на 22 июня российские силы нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. В их числе оказались склады ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, аэропорт в Луцке Волынской области и расположение ВСУ в районе Ивано-Франковска. Подробности здесь:Дежурят скорые и СБУ: что случилось в ночь на 22 июняС 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240622/1055788395.html
польша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101732/09/1017320960_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1d1dd0dd59baef6de7205f3917138d7c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, украина, авиация
Новости, Польша, Россия, Украина, авиация

Армия Польши пожаловалась на "очень тяжелую ночь" из-за России

15:57 22.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
В ночь на 22 июня авиацию Польши подняли в небо над из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине. Такое сообщение распространило оперативное командование польских вооруженных сил
"Предупреждаем, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, поскольку в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты", - говорилось в комментарии ведомства.
Через несколько часов после этого сообщения ВС Польши опубликовали другое, в котором оперативное командование сообщало уже о возвращении своих самолетов на авиабазы.
"Это была очень напряженная ночь для всей противовоздушной обороны Польши", - говорилось также в тексте.
В ночь на 22 июня российские силы нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. В их числе оказались склады ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, аэропорт в Луцке Волынской области и расположение ВСУ в районе Ивано-Франковска. Подробности здесь:
Дежурят скорые и СБУ: что случилось в ночь на 22 июня
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
- РИА Новости, 1920, 22.06.2024
13:03
"Государство-обрубок": на Западе заговорили о спасении УкраиныОтказ стран Запада от мирного предложения России приведет лишь к разрушению Украины. Такое заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал эксперт Алекс Крэйнер
 
НовостиПольшаРоссияУкраинаавиация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01Повредили "Радугу": стало известно, к каким последствиям привел удар ВСУ по ЗАЭС
16:29Не ремонтировали со времён Сталина: во что украинские власти превратили свою страну
16:24Люди Шойгу ушли: Скоробогатый о том, как КНДР поможет Белоусову пересмотреть военное хозяйство
15:57Армия Польши пожаловалась на "очень тяжелую ночь" из-за России
15:29Патрушев объяснил, почему Запад начал гибридную войну против России
15:03"Посадили американцев в лужу": посол Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам
14:40Великая Отечественная война и Евразийская система безопасности
14:37Патрушев объяснил, кому и зачем нужны страшилки о планах нападения России на НАТО
13:50Создать собственную платежную систему. Очередь в БРИКС тревожит Америку
13:15Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану
13:03"Государство-обрубок": на Западе заговорили о спасении Украины
13:00Отречение Ермака и проблемы с "Кракеном", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 июня
12:27Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком
12:26В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шаг
12:02ОПГ Зеленского: мухи и "котлеты" устроили разборки в Днепре
11:53Острая фаза ненависти: почему прекращение войны может быть хуже её продолжения
11:32Заткнуть оппонента и спрятать президента ото всех. Дебаты Трампа и Байдена пройдут по новым правилам
11:28Посол Антонов: власти США трясет от успехов России
11:18Алексей Фененко: Когда Япония вынудила КНДР и РФ вернуть договор о партнерстве, сбылись два кошмара США
11:01Guardian: Скрипали отказались участвовать в слушании по делу об отравлении
Лента новостейМолния