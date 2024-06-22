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Армия Польши пожаловалась на "очень тяжелую ночь" из-за России

Армия Польши пожаловалась на "очень тяжелую ночь" из-за России - 22.06.2024 Украина.ру

Армия Польши пожаловалась на "очень тяжелую ночь" из-за России

В ночь на 22 июня авиацию Польши подняли в небо над из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине. Такое сообщение распространило оперативное командование польских вооруженных сил

2024-06-22T15:57

2024-06-22T15:57

2024-06-22T15:57

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Через несколько часов после этого сообщения ВС Польши опубликовали другое, в котором оперативное командование сообщало уже о возвращении своих самолетов на авиабазы."Это была очень напряженная ночь для всей противовоздушной обороны Польши", - говорилось также в тексте.В ночь на 22 июня российские силы нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. В их числе оказались склады ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, аэропорт в Луцке Волынской области и расположение ВСУ в районе Ивано-Франковска. Подробности здесь:Дежурят скорые и СБУ: что случилось в ночь на 22 июняС 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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