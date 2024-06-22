Дежурят скорые и СБУ: что случилось в ночь на 22 июня - 22.06.2024 Украина.ру
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Дежурят скорые и СБУ: что случилось в ночь на 22 июня
Дежурят скорые и СБУ: что случилось в ночь на 22 июня - 22.06.2024 Украина.ру
Дежурят скорые и СБУ: что случилось в ночь на 22 июня
В ночь на 22 июня российские силы нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. В их числе оказались склады ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, аэропорт в Луцке Волынской области и расположение ВСУ в районе Ивано-Франковска
2024-06-22T09:31
2024-06-22T09:42
новости
россия
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скорая помощь
удары
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Об этом РИА Новостям сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его информации, ВС РФ нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов."Сообщают о взрыве с сильной детонацией в направлении вагоно-сортировочного участка ж/д станции, где находится бывшие склады военной части 1601, которые задействованы вновь ВСУ. На эти склады завезли детали самолетов", - рассказал подпольщик, уточнив, что после взрывов к месту взрывов направились машины скорой помощи и спасатели.Другая серия мощных взрывов прогремела в районе аэропорта в Луцке Волынской области. Там расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с горюче-смазочными материалами."Сообщают о мощном взрыве со стороны аэродрома... Известно, что на аэродроме находится серьезный подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что удары были зафиксированы также на двух крупных электроподстанциях в Луцке.Также в ночь на 22 июня ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска.Также подполье зафиксировало попадание в подстанцию в городе Стрый.В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.Ранее в интервью изданию Украина.ру Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы ВСУ не довезли обещанные им Западом самолеты F-16 до поля боя.У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, россия, украина, скорая помощь, удары
Новости, Россия, Украина, скорая помощь, удары

Дежурят скорые и СБУ: что случилось в ночь на 22 июня

09:31 22.06.2024 (обновлено: 09:42 22.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В ночь на 22 июня российские силы нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. В их числе оказались склады ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов, аэропорт в Луцке Волынской области и расположение ВСУ в районе Ивано-Франковска
Об этом РИА Новостям сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, ВС РФ нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области, где хранились детали для самолетов.
"Сообщают о взрыве с сильной детонацией в направлении вагоно-сортировочного участка ж/д станции, где находится бывшие склады военной части 1601, которые задействованы вновь ВСУ. На эти склады завезли детали самолетов", - рассказал подпольщик, уточнив, что после взрывов к месту взрывов направились машины скорой помощи и спасатели.
Другая серия мощных взрывов прогремела в районе аэропорта в Луцке Волынской области. Там расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с горюче-смазочными материалами.
"Сообщают о мощном взрыве со стороны аэродрома... Известно, что на аэродроме находится серьезный подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что удары были зафиксированы также на двух крупных электроподстанциях в Луцке.
Также в ночь на 22 июня ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска.
"Утром в 4.30 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений", - рассказал Лебедев, уточнив, что после удара в городе переполнены больницы ранеными военными ВСУ, а в больницах помимо медиков дежурят сотрудники Службы безопасности Украины.
Также подполье зафиксировало попадание в подстанцию в городе Стрый.
В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.
Ранее в интервью изданию Украина.ру Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы ВСУ не довезли обещанные им Западом самолеты F-16 до поля боя.
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Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
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