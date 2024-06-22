https://ukraina.ru/20240622/1055790055.html
Патрушев объяснил, почему Запад начал гибридную войну против России
Патрушев объяснил, почему Запад начал гибридную войну против России - 22.06.2024 Украина.ру
Патрушев объяснил, почему Запад начал гибридную войну против России
В начале XXI века российский народ сплотился перед угрозой распада страны и добился возвращения величия России, что вывело из себя Запад, который не смог смириться с этим фактом и развязал против Москвы очередную, на этот раз гибридную войну
2024-06-22T15:29
2024-06-22T15:29
2024-06-22T15:29
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николай патрушев
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Об этом в статье для российского журнала "Национальная оборона" заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.Он подчеркнул, что в результате победы в Великой Отечественной войне авторитет СССР в мире неизмеримо вырос. И несмотря на колоссальные людские потери и разрушенную экономику, Советский Союз стал государством, внесшим свой вклад в построение облика мира в системе биполярного противостояния."Такое политическое усиление Советского Союза Запад, привыкший присваивать себе роль творца истории, воспринял в штыки", - отметил Патрушев.Он напомнил, что в 1947 году Совет национальной безопасности США возложил на ЦРУ осуществление антисоветских операций в рамках психологической войны, а в 1948-м та же структура представила меморандум "Задачи в отношении России", определявший долгосрочные цели Соединенных Штатов в отношении СССР. Он обратил внимание на то, что создание антироссийских настроений нужны Западу для того, чтобы те, кто формирует политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти.
https://ukraina.ru/20240622/1055789698.html
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новости, николай патрушев, запад, россия, война
Патрушев объяснил, почему Запад начал гибридную войну против России
В начале XXI века российский народ сплотился перед угрозой распада страны и добился возвращения величия России, что вывело из себя Запад, который не смог смириться с этим фактом и развязал против Москвы очередную, на этот раз гибридную войну
Об этом в статье для российского журнала "Национальная оборона" заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он подчеркнул, что в результате победы в Великой Отечественной войне авторитет СССР в мире неизмеримо вырос. И несмотря на колоссальные людские потери и разрушенную экономику, Советский Союз стал государством, внесшим свой вклад в построение облика мира в системе биполярного противостояния.
"Такое политическое усиление Советского Союза Запад, привыкший присваивать себе роль творца истории, воспринял в штыки", - отметил Патрушев.
Он напомнил, что в 1947 году Совет национальной безопасности США возложил на ЦРУ осуществление антисоветских операций в рамках психологической войны, а в 1948-м та же структура представила меморандум "Задачи в отношении России", определявший долгосрочные цели Соединенных Штатов в отношении СССР.
"Все последующие годы созданные Западом механизмы сосредоточивались на том, чтобы разубедить нас в важности следовать историческим ценностям предков, подрывать наши традиции и устои, превратить нас в Иванов, не помнящих родства, искоренить в нас пугающую западников готовность к самопожертвованию во имя Отчизны", - написал Патрушев.
Он обратил внимание на то, что создание антироссийских настроений нужны Западу для того, чтобы те, кто формирует политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти.