https://ukraina.ru/20240622/1055790055.html

Патрушев объяснил, почему Запад начал гибридную войну против России

Патрушев объяснил, почему Запад начал гибридную войну против России - 22.06.2024 Украина.ру

Патрушев объяснил, почему Запад начал гибридную войну против России

В начале XXI века российский народ сплотился перед угрозой распада страны и добился возвращения величия России, что вывело из себя Запад, который не смог смириться с этим фактом и развязал против Москвы очередную, на этот раз гибридную войну

2024-06-22T15:29

2024-06-22T15:29

2024-06-22T15:29

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николай патрушев

запад

россия

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Об этом в статье для российского журнала "Национальная оборона" заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.Он подчеркнул, что в результате победы в Великой Отечественной войне авторитет СССР в мире неизмеримо вырос. И несмотря на колоссальные людские потери и разрушенную экономику, Советский Союз стал государством, внесшим свой вклад в построение облика мира в системе биполярного противостояния."Такое политическое усиление Советского Союза Запад, привыкший присваивать себе роль творца истории, воспринял в штыки", - отметил Патрушев.Он напомнил, что в 1947 году Совет национальной безопасности США возложил на ЦРУ осуществление антисоветских операций в рамках психологической войны, а в 1948-м та же структура представила меморандум "Задачи в отношении России", определявший долгосрочные цели Соединенных Штатов в отношении СССР. Он обратил внимание на то, что создание антироссийских настроений нужны Западу для того, чтобы те, кто формирует политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти.

https://ukraina.ru/20240622/1055789698.html

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новости, николай патрушев, запад, россия, война