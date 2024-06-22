Острая фаза ненависти: почему прекращение войны может быть хуже её продолжения - 22.06.2024 Украина.ру
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Острая фаза ненависти: почему прекращение войны может быть хуже её продолжения
Острая фаза ненависти: почему прекращение войны может быть хуже её продолжения - 22.06.2024 Украина.ру
Острая фаза ненависти: почему прекращение войны может быть хуже её продолжения
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2024-06-22T11:53
2024-06-22T11:53
новости
видео
война
ненависть
армен гаспарян
владимир путин
кндр
вьетнам
куба
россия
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0:18 – Визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам;11:00 – Российские корабли на Кубе;13:14 – Последствия кризиса сегодня;20:19 – Ядерная доктрина и предупреждения от России.
https://ukraina.ru/20240622/1055785079.html
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452
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новости, видео, война, ненависть, армен гаспарян, владимир путин, кндр, вьетнам, куба, россия, ядерное
Новости, Видео, война, ненависть, Армен Гаспарян, Владимир Путин, КНДР, Вьетнам, Куба, Россия, ядерное

Острая фаза ненависти: почему прекращение войны может быть хуже её продолжения

11:53 22.06.2024
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
0:18 – Визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам;
11:00 – Российские корабли на Кубе;
13:14 – Последствия кризиса сегодня;
20:19 – Ядерная доктрина и предупреждения от России.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
10:45
"Мы проигрываем эту войну. Это очевидно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронтеНа этой неделе украинские военные и военные эксперты обсуждали, как на ситуации на фронте отразилась усиленная мобилизация, поскольку прошел месяц со дня вступления в силу нового закона.
 
НовостиВидеовойнаненавистьАрмен ГаспарянВладимир ПутинКНДРВьетнамКубаРоссияядерное
 
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