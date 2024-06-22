Острая фаза ненависти: почему прекращение войны может быть хуже её продолжения

"Мы проигрываем эту войну. Это очевидно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные и военные эксперты обсуждали, как на ситуации на фронте отразилась усиленная мобилизация, поскольку прошел месяц со дня вступления в силу нового закона.