https://ukraina.ru/20240621/1055763724.html

Гражданка Украины Елизавета Шевченко о том, как ей отказали во въезде в Россию

Гражданка Украины Елизавета Шевченко о том, как ей отказали во въезде в Россию - 21.06.2024 Украина.ру

Гражданка Украины Елизавета Шевченко о том, как ей отказали во въезде в Россию

В конце прошлого года Российская Федерация ввела ограничения для граждан Украины на въезд на свою территорию. В итоге единственный пунктом, через который они могли попасть в Россию, остался аэропорт Шереметьево

2024-06-21T05:41

2024-06-21T05:41

2024-06-21T06:24

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Такие жесткие меры были предприняты с целью не допустить проникновения украинских диверсантов, которые могли бы совершить убийства и террористические акты на территории России.Однако, как это иногда бывает, под раздачу попали невинные люди. Среди них Елизавета Шевченко, которая рассказала изданию Украина.ру о своих злоключениях. После отказа во въезде она улетела с детьми, гражданами России, в Турцию, в Анталью. Ее имя изменено в целях личной безопасности: на территории Украины проживают ее родственники- Елизавета, расскажите вашу историю: как получилось так, что вас, у которой муж гражданин России, двое маленьких сыновей – граждане России, у самой бессрочный вид на жительство (ВНЖ), не пустили в Россию? Зачем и почему вы выехали за границу? - Мы семьей летали на неделю на море - давно пообещали ребенку теплые каникулы за хорошую учебу. В итоге мой "отдых" затянулся вот уже на полгода.- Какова причина, как вам объяснили пограничники, вашего недопуска на территорию России? Подавали вы в суд?- Причину отказа никому не конкретизируют, лишь зачитывают решение о запрете на въезд, ссылаясь на статью 114 федерального законодательства. Далее отводят в зону вылетов ждать ближайшего обратного рейса. За свой счет можно изменить направление, главное - поскорее покинуть РФ.В самолет заводят под охраной, а паспорт отдают только по прилету. В принципе, пограничники максимально корректно общаются, однако ничем помочь не могут. Советуют лететь, идти в посольство за российским паспортом и с ним уже въезжать или же подавать в суд.Как потом окажется, оба варианта - бесперспективны. Успешной юридической практики заочных исков через доверенных лиц в этом вопросе нет, а гражданство РФ совершеннолетний может приобрести только на территории России.- Почему вы не получили российский паспорт? Что помешало? Вы же его могли спокойно получить. Дети – граждане РФ.-"Спокойно получить паспорт РФ" говорят только те, кто не был лично в ФМС, не занимал с ночи живую очередь, не проходил обследование в диспансерах вместе с туберкулезниками, наркоманами, не садился на гинекологическое кресло непонятно после кого. Ведь еще не так давно проходить эти процедуры можно было только в определенных государственных медучреждениях.Да, сейчас улучшили процедуру, но осадочек-то остался. Толпиться в очередях беременной или с новорожденным не очень хочется, когда это еще и накладывалось на период эпидемии коронавируса, а тебе и с ВНЖ спокойно живется.- Почему вы выбрали именно Турцию для проживания? Почему не Европа или родная Украина? Где вы в Турции живете? Сколько стоит жилье, питание, другие услуги? Вы работаете, или вас содержит муж? Может ли он вас навещать? Дорого ли стоит билет?- Выйти замуж в России, чтоб жить в Европе или Украине без супруга? По-моему, это глупо и непорядочно. В Турцию "Аэрофлот" и "Победа" летают с той же частотой, что и московские маршрутки.Здесь есть русские школы, магазины, да даже в турецком супермаркете без проблем можно купить гречку, нашу сметану, куличи на Пасху. В Анталии есть православный храм. Вы не поверите, но тут можно рассчитываться российскими картами даже в американском Макдаке!Другой вопрос, что цены в три раза выше, чем в России, и постоянно растут. С законом строго: аренда квартиры только через нотариально заверенный договор, работать только по разрешению или рабочей визе.Османы вообще очень ратуют за своих - если открываешь бизнес, то на одного иностранного работника должен трудоустроить пятерых турков, в русских школах усиленно изучается турецкий язык, по понедельникам дети поют гимн Турции. Для украинцев пособий, статусов, поблажек тоже фактически нет, не выгоняют - и на том спасибо.- Правильно я вас понял, что на территории Турции получить гражданство РФ нельзя?- Непонятно, почему пограничники советуют получать через консульство российский паспорт, я оббила все пороги и оборвала все телефоны в Стамбуле, Анкаре, Анталии. Ответ один: мы вам ничем помочь не можем. Я с такой частотой звонила в надежде, вдруг что-то поменялось, что меня уже по голосу стали узнавать. Однажды одна женщина-дипломат даже не выдержала и говорит: "А, это снова вы? Припоздали немного, в России надо документы оформлять".- Много ли таких как вы в Турции? Можете рассказать их истории или истории других украинцев, которые жили в РФ, а потом, когда они выехали за границу, их не пустили? Как они устроились и как решают свои проблемы?- Многие из Шереметьево возвращаются в Стамбул, поскольку это сейчас большой пересадочный хаб для тех, кто следует из/в Россию. Идут в посольство, а дальше, кто как может, так и вертится. Некоторые пытались "прорваться" через Минск, но туда тоже дорога закрыта, говорят, с российскими пограничниками общая база.На этом пути "отказников" расходятся. Какой процент тех, кто давно и постоянно жил в России, на пару дней выехал и теперь не может вернуться, трудно сказать. Знаю, одна девушка слетала на Кубу отдохнуть, рыдала на весь аэропорт, когда ее не впустили домой. Естественно, обратно в Гавану не полетела. В Москве уволили с престижной работы, знакомые помогли освободить арендованную квартиру.- Какой сейчас у вас круг общения в Турции? Это граждане России или Украины?- Это вообще интересная история. Когда на улице люди слышат фрикативное "г" в словах, подходят, рассказывают, что из Украины. Как только говорю, что мы сюда приехали из Москвы, сразу находятся близкие родственники в России, начинаются душевные воспоминания. Здесь прекрасно все уживаются, на парковках жилых комплексов стоят рядом машины с российскими, украинскими, белорусскими номерами. На лето много из Казахстана отдыхающих приехало.- Как думаете решить свою проблему и вернуться в Москву?- Как Бог управит.О том, с какими проблемами сталкиваются беженцы из Укураины в России - в статье бывшего украинского политзаключенного Павла Волкова Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?

https://ukraina.ru/20240619/1055715993.html

https://ukraina.ru/20240610/1055578337.html

https://ukraina.ru/20190507/1023530337.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

шереметьево, интервью, украинские беженцы, россия, турция, украина, павел волков, украина.ру, федеральная миграционная служба рф