Гражданка Украины Елизавета Шевченко о том, как ей отказали во въезде в Россию - 21.06.2024 Украина.ру
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Гражданка Украины Елизавета Шевченко о том, как ей отказали во въезде в Россию
Гражданка Украины Елизавета Шевченко о том, как ей отказали во въезде в Россию - 21.06.2024 Украина.ру
Гражданка Украины Елизавета Шевченко о том, как ей отказали во въезде в Россию
В конце прошлого года Российская Федерация ввела ограничения для граждан Украины на въезд на свою территорию. В итоге единственный пунктом, через который они могли попасть в Россию, остался аэропорт Шереметьево
2024-06-21T05:41
2024-06-21T06:24
шереметьево
интервью
украинские беженцы
россия
турция
украина
павел волков
украина.ру
федеральная миграционная служба рф
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Такие жесткие меры были предприняты с целью не допустить проникновения украинских диверсантов, которые могли бы совершить убийства и террористические акты на территории России.Однако, как это иногда бывает, под раздачу попали невинные люди. Среди них Елизавета Шевченко, которая рассказала изданию Украина.ру о своих злоключениях. После отказа во въезде она улетела с детьми, гражданами России, в Турцию, в Анталью. Ее имя изменено в целях личной безопасности: на территории Украины проживают ее родственники- Елизавета, расскажите вашу историю: как получилось так, что вас, у которой муж гражданин России, двое маленьких сыновей – граждане России, у самой бессрочный вид на жительство (ВНЖ), не пустили в Россию? Зачем и почему вы выехали за границу? - Мы семьей летали на неделю на море - давно пообещали ребенку теплые каникулы за хорошую учебу. В итоге мой "отдых" затянулся вот уже на полгода.- Какова причина, как вам объяснили пограничники, вашего недопуска на территорию России? Подавали вы в суд?- Причину отказа никому не конкретизируют, лишь зачитывают решение о запрете на въезд, ссылаясь на статью 114 федерального законодательства. Далее отводят в зону вылетов ждать ближайшего обратного рейса. За свой счет можно изменить направление, главное - поскорее покинуть РФ.В самолет заводят под охраной, а паспорт отдают только по прилету. В принципе, пограничники максимально корректно общаются, однако ничем помочь не могут. Советуют лететь, идти в посольство за российским паспортом и с ним уже въезжать или же подавать в суд.Как потом окажется, оба варианта - бесперспективны. Успешной юридической практики заочных исков через доверенных лиц в этом вопросе нет, а гражданство РФ совершеннолетний может приобрести только на территории России.- Почему вы не получили российский паспорт? Что помешало? Вы же его могли спокойно получить. Дети – граждане РФ.-"Спокойно получить паспорт РФ" говорят только те, кто не был лично в ФМС, не занимал с ночи живую очередь, не проходил обследование в диспансерах вместе с туберкулезниками, наркоманами, не садился на гинекологическое кресло непонятно после кого. Ведь еще не так давно проходить эти процедуры можно было только в определенных государственных медучреждениях.Да, сейчас улучшили процедуру, но осадочек-то остался. Толпиться в очередях беременной или с новорожденным не очень хочется, когда это еще и накладывалось на период эпидемии коронавируса, а тебе и с ВНЖ спокойно живется.- Почему вы выбрали именно Турцию для проживания? Почему не Европа или родная Украина? Где вы в Турции живете? Сколько стоит жилье, питание, другие услуги? Вы работаете, или вас содержит муж? Может ли он вас навещать? Дорого ли стоит билет?- Выйти замуж в России, чтоб жить в Европе или Украине без супруга? По-моему, это глупо и непорядочно. В Турцию "Аэрофлот" и "Победа" летают с той же частотой, что и московские маршрутки.Здесь есть русские школы, магазины, да даже в турецком супермаркете без проблем можно купить гречку, нашу сметану, куличи на Пасху. В Анталии есть православный храм. Вы не поверите, но тут можно рассчитываться российскими картами даже в американском Макдаке!Другой вопрос, что цены в три раза выше, чем в России, и постоянно растут. С законом строго: аренда квартиры только через нотариально заверенный договор, работать только по разрешению или рабочей визе.Османы вообще очень ратуют за своих - если открываешь бизнес, то на одного иностранного работника должен трудоустроить пятерых турков, в русских школах усиленно изучается турецкий язык, по понедельникам дети поют гимн Турции. Для украинцев пособий, статусов, поблажек тоже фактически нет, не выгоняют - и на том спасибо.- Правильно я вас понял, что на территории Турции получить гражданство РФ нельзя?- Непонятно, почему пограничники советуют получать через консульство российский паспорт, я оббила все пороги и оборвала все телефоны в Стамбуле, Анкаре, Анталии. Ответ один: мы вам ничем помочь не можем. Я с такой частотой звонила в надежде, вдруг что-то поменялось, что меня уже по голосу стали узнавать. Однажды одна женщина-дипломат даже не выдержала и говорит: "А, это снова вы? Припоздали немного, в России надо документы оформлять".- Много ли таких как вы в Турции? Можете рассказать их истории или истории других украинцев, которые жили в РФ, а потом, когда они выехали за границу, их не пустили? Как они устроились и как решают свои проблемы?- Многие из Шереметьево возвращаются в Стамбул, поскольку это сейчас большой пересадочный хаб для тех, кто следует из/в Россию. Идут в посольство, а дальше, кто как может, так и вертится. Некоторые пытались "прорваться" через Минск, но туда тоже дорога закрыта, говорят, с российскими пограничниками общая база.На этом пути "отказников" расходятся. Какой процент тех, кто давно и постоянно жил в России, на пару дней выехал и теперь не может вернуться, трудно сказать. Знаю, одна девушка слетала на Кубу отдохнуть, рыдала на весь аэропорт, когда ее не впустили домой. Естественно, обратно в Гавану не полетела. В Москве уволили с престижной работы, знакомые помогли освободить арендованную квартиру.- Какой сейчас у вас круг общения в Турции? Это граждане России или Украины?- Это вообще интересная история. Когда на улице люди слышат фрикативное "г" в словах, подходят, рассказывают, что из Украины. Как только говорю, что мы сюда приехали из Москвы, сразу находятся близкие родственники в России, начинаются душевные воспоминания. Здесь прекрасно все уживаются, на парковках жилых комплексов стоят рядом машины с российскими, украинскими, белорусскими номерами. На лето много из Казахстана отдыхающих приехало.- Как думаете решить свою проблему и вернуться в Москву?- Как Бог управит.О том, с какими проблемами сталкиваются беженцы из Укураины в России - в статье бывшего украинского политзаключенного Павла Волкова Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?
https://ukraina.ru/20240619/1055715993.html
https://ukraina.ru/20240610/1055578337.html
https://ukraina.ru/20190507/1023530337.html
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Украина.ру
1
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
шереметьево, интервью, украинские беженцы, россия, турция, украина, павел волков, украина.ру, федеральная миграционная служба рф
Шереметьево, Интервью, украинские беженцы, Россия, Турция, Украина, Павел Волков, Украина.ру, Федеральная миграционная служба РФ

Гражданка Украины Елизавета Шевченко о том, как ей отказали во въезде в Россию

05:41 21.06.2024 (обновлено: 06:24 21.06.2024)
 
Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь
Во Франции у 18-летней беженки из Украины отобрали дочь
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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В конце прошлого года Российская Федерация ввела ограничения для граждан Украины на въезд на свою территорию. В итоге единственный пунктом, через который они могли попасть в Россию, остался аэропорт Шереметьево
Такие жесткие меры были предприняты с целью не допустить проникновения украинских диверсантов, которые могли бы совершить убийства и террористические акты на территории России.
Однако, как это иногда бывает, под раздачу попали невинные люди. Среди них Елизавета Шевченко, которая рассказала изданию Украина.ру о своих злоключениях. После отказа во въезде она улетела с детьми, гражданами России, в Турцию, в Анталью.
Ее имя изменено в целях личной безопасности: на территории Украины проживают ее родственники
Беженцы из Авдеевки (ДНР)
19 июня, 13:56
Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?Все вдруг заговорили о важности возвращения соотечественников из недружественных стран, а также о привлечении в Россию близких нам по духу иностранцев, но из информационной повестки почему-то выпали те, которые "наши", и те, кого "мы не бросаем", — минимум полтора миллиона беженцев из Украины
- Елизавета, расскажите вашу историю: как получилось так, что вас, у которой муж гражданин России, двое маленьких сыновей – граждане России, у самой бессрочный вид на жительство (ВНЖ), не пустили в Россию? Зачем и почему вы выехали за границу?
- Мы семьей летали на неделю на море - давно пообещали ребенку теплые каникулы за хорошую учебу. В итоге мой "отдых" затянулся вот уже на полгода.
- Какова причина, как вам объяснили пограничники, вашего недопуска на территорию России? Подавали вы в суд?
- Причину отказа никому не конкретизируют, лишь зачитывают решение о запрете на въезд, ссылаясь на статью 114 федерального законодательства. Далее отводят в зону вылетов ждать ближайшего обратного рейса. За свой счет можно изменить направление, главное - поскорее покинуть РФ.
В самолет заводят под охраной, а паспорт отдают только по прилету. В принципе, пограничники максимально корректно общаются, однако ничем помочь не могут. Советуют лететь, идти в посольство за российским паспортом и с ним уже въезжать или же подавать в суд.
Как потом окажется, оба варианта - бесперспективны. Успешной юридической практики заочных исков через доверенных лиц в этом вопросе нет, а гражданство РФ совершеннолетний может приобрести только на территории России.
- Почему вы не получили российский паспорт? Что помешало? Вы же его могли спокойно получить. Дети – граждане РФ.
-"Спокойно получить паспорт РФ" говорят только те, кто не был лично в ФМС, не занимал с ночи живую очередь, не проходил обследование в диспансерах вместе с туберкулезниками, наркоманами, не садился на гинекологическое кресло непонятно после кого. Ведь еще не так давно проходить эти процедуры можно было только в определенных государственных медучреждениях.
Да, сейчас улучшили процедуру, но осадочек-то остался. Толпиться в очередях беременной или с новорожденным не очень хочется, когда это еще и накладывалось на период эпидемии коронавируса, а тебе и с ВНЖ спокойно живется.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2024
10 июня, 12:34
Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками
- Почему вы выбрали именно Турцию для проживания? Почему не Европа или родная Украина? Где вы в Турции живете? Сколько стоит жилье, питание, другие услуги? Вы работаете, или вас содержит муж? Может ли он вас навещать? Дорого ли стоит билет?
- Выйти замуж в России, чтоб жить в Европе или Украине без супруга? По-моему, это глупо и непорядочно. В Турцию "Аэрофлот" и "Победа" летают с той же частотой, что и московские маршрутки.
Здесь есть русские школы, магазины, да даже в турецком супермаркете без проблем можно купить гречку, нашу сметану, куличи на Пасху. В Анталии есть православный храм. Вы не поверите, но тут можно рассчитываться российскими картами даже в американском Макдаке!
Другой вопрос, что цены в три раза выше, чем в России, и постоянно растут. С законом строго: аренда квартиры только через нотариально заверенный договор, работать только по разрешению или рабочей визе.
Османы вообще очень ратуют за своих - если открываешь бизнес, то на одного иностранного работника должен трудоустроить пятерых турков, в русских школах усиленно изучается турецкий язык, по понедельникам дети поют гимн Турции. Для украинцев пособий, статусов, поблажек тоже фактически нет, не выгоняют - и на том спасибо.
- Правильно я вас понял, что на территории Турции получить гражданство РФ нельзя?
- Непонятно, почему пограничники советуют получать через консульство российский паспорт, я оббила все пороги и оборвала все телефоны в Стамбуле, Анкаре, Анталии. Ответ один: мы вам ничем помочь не можем. Я с такой частотой звонила в надежде, вдруг что-то поменялось, что меня уже по голосу стали узнавать. Однажды одна женщина-дипломат даже не выдержала и говорит: "А, это снова вы? Припоздали немного, в России надо документы оформлять".
- Много ли таких как вы в Турции? Можете рассказать их истории или истории других украинцев, которые жили в РФ, а потом, когда они выехали за границу, их не пустили? Как они устроились и как решают свои проблемы?
- Многие из Шереметьево возвращаются в Стамбул, поскольку это сейчас большой пересадочный хаб для тех, кто следует из/в Россию. Идут в посольство, а дальше, кто как может, так и вертится. Некоторые пытались "прорваться" через Минск, но туда тоже дорога закрыта, говорят, с российскими пограничниками общая база.
На этом пути "отказников" расходятся. Какой процент тех, кто давно и постоянно жил в России, на пару дней выехал и теперь не может вернуться, трудно сказать. Знаю, одна девушка слетала на Кубу отдохнуть, рыдала на весь аэропорт, когда ее не впустили домой. Естественно, обратно в Гавану не полетела. В Москве уволили с престижной работы, знакомые помогли освободить арендованную квартиру.
Ситуация в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.05.2019
7 мая 2019, 14:19
Пострадавшая в Шереметьево украинка находится в тяжелом состоянии – МИДПострадавшая в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево украинка находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает «Интерфакс-Украина»
- Какой сейчас у вас круг общения в Турции? Это граждане России или Украины?
- Это вообще интересная история. Когда на улице люди слышат фрикативное "г" в словах, подходят, рассказывают, что из Украины. Как только говорю, что мы сюда приехали из Москвы, сразу находятся близкие родственники в России, начинаются душевные воспоминания. Здесь прекрасно все уживаются, на парковках жилых комплексов стоят рядом машины с российскими, украинскими, белорусскими номерами. На лето много из Казахстана отдыхающих приехало.
- Как думаете решить свою проблему и вернуться в Москву?
- Как Бог управит.
О том, с какими проблемами сталкиваются беженцы из Укураины в России - в статье бывшего украинского политзаключенного Павла Волкова Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?
 
ШереметьевоИнтервьюукраинские беженцыРоссияТурцияУкраинаПавел ВолковУкраина.руФедеральная миграционная служба РФ
 
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