https://ukraina.ru/20240620/1055758733.html

Угрозы журналистам от 3-ей штурмовой, "чёрные трансплантологи". Итоги 20 июня на Украине

Угрозы журналистам от 3-ей штурмовой, "чёрные трансплантологи". Итоги 20 июня на Украине - 20.06.2024 Украина.ру

Угрозы журналистам от 3-ей штурмовой, "чёрные трансплантологи". Итоги 20 июня на Украине

Журналистка Анна Калюжная обвинила бойцов 3-й ошбр в угрозах ей и её родителям. Минздрав Украины прокомментировал скандал с "чёрными трансплантологами"

2024-06-20T18:17

2024-06-20T18:17

2024-06-20T18:17

хроники

эксклюзив

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Украинский военный корреспондент Анна Калюжная сообщила об угрозах со стороны командира 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука и его подчинённых.Ранее, 18 июня, украинская журналистка Янина Соколова* (внесена в список экстремистов и террористов — Ред.) призвала Генштаб Вооружённых сил Украины срочно прислать подкрепление 3-й ошбр, которая воюет на границе Харьковской области и Луганской Народной Республики."Линия фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, что граничит с Луганщиной — сегодня одна из самых интенсивных участков наступления врага. <...> Обращаюсь к командованию ВСУ и Генеральному штабу ВСУ касательно срочной необходимости предоставить резервы! Иначе может быть беда. Враг наступает и превосходит", - писала та в соцсетях.В ответ журналистка Калюжная раскритиковала коллегу."Срочно! Всем командующим ВСУ принять к исполнению приказ Янины Соколовой* (внесена в список экстремистов и террористов — Ред.)! Все резервы отправлять туда, куда вам скажет Янина! Приказ Янины не обсуждается!" - ерничала Калюжная.Однако затем она указала, что "если серьёзно", то самой Калюжной не нравится, "что уже вырисовывается аналогия с Авдеевкой"."Когда несколько бригад ВСУ месяцами (!) держали там навал, крайне истощились, туда завели бригаду, которой командует политики — сразу, оказалось, что там враг бросил вот все свои армии против одной бригады! И блогеры дружественных политсил <...> заставили срочно всех отводить. И была такая истерика, что бригадам, которые стояли там месяцами пришлось опровергать заявления, что отступали мы с тысячными потерями", - отметила Калюжная.По её словам, сложившаяся ситуация неадекватна.Позднее эту запись в соцсетях Калюжная дополнила уже конкретным упоминанием 3-й ошбр."Ради избегания манипулятивных обвинений, уточняю: данный пост не касается рядовых воинов 3-й ошбр и командиров среднего звена. Они выполняют свою работу самоотверженно, они заслуживают дальнейшее наше уважение, благодарность, поддержку", - подытожила Калюжная.Однако к тому времени в перепалку включился Кухарчук, известный также под позывным "Слип"."Хочу представить вам список журналистов, с которыми не советую никому из военных иметь дело. У меня нет прямых доказательств, поэтому не будут обвинять их в государственной измене, но могу с уверенностью сказать, что они не порядочны. Уверен, что этот список будет дополняться. Просто помните имена тех, кто нивелирует кровь моих погибших побратимов в Авдеевке. Это имена тех, кто обесценил подвиг Третьей Штурмовой и моего батальона, который обеспечивал отход украинских войск. Вы — не журналисты. Вы — позор украинской нации", - написал Кухарчук на своей странице в соцсетях.Он приложил к записи скриншоты страниц журналистов. Среди них была и Калюжна, и такие украинские военкоры, как Ирина Баглай, Диана Буцко, Анастасия Федченко, Сергей Костеж, Мария Малевская и Надежда Сухая.После этого Калюжная заявила, что ей начали поступать угрозы. Она опубликовала скриншоты сообщений."Мразь, чтоб ты сдохла. Жди нашей встречи и ты умрёшь в муках <...> Твоя мама с папой будут умирать от палки в ж**е. А ты будешь на это смотреть", - гласило одно из них.Калюжная также сообщила о нескольких десятках звонков. Она рассказала, что ей удалось идентифицировать угрожавших."Все ключевые персоны, которые именно угрожали — идентифицированы, и все эти данные будут переданы правоохранителям. Ведь это — преступление. А не то, что преступлением назвал господин Кухарчук. Среди тех, кто также угрожал — ещё один подчинённый Александр, который тоже служит у господина Кухарчука, а самую мерзкую угрозу — касательно моих родителей совершил 20-летний юный мужчина Назар. Судя по всему, который действительно является рядовым бойцом бригады, и даже получил ранения. Не публикую полные данные, поскольку не понимаю, не указ ли это им или парней накрутили сильно", - отметила Калюжная.В ответ Кухарчук назвал заявления журналистки "заказухой против бригады"."Моя бригада держит сложный участок фронта. Стойко удерживает полосу, несмотря на круглосуточные штурмы и соотношение двух дивизий против одной бригады! 3-й ошбр не просит выхода. Но трезво оценивает ситуацию и считает, что дополнительные резервы будут нелишними, если мы хотим не допустить захвата россиянами Боровой и дальнейшего их продвижения", — заявил Кухарчук.При этом в защиту Калюжной выступила её бывшая редакция— BIHUS.Info — в ней та работала до конца мая 2024 года."Мы уважаем и ценим наших защитников. Но та реакция, которую вызвало сообщение нашей бывшей коллеги Ани Калюжной - угрозы в отношении нее, в отношении ее родителей — недопустима", — подчеркнули в редакции.Также издание отметило, что не в праве говорить за свою бывшую коллегу или объяснять как-то её слова, и не несёт ответственность за трактовку её слов другими людьми.Скандал с "чёрными трансплантологами"Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал скандал вокруг экс-заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука и ещё 11 врачей-трансплантологов из разных больниц Украины, подозреваемых во вмешательстве в работу ЕГОСТ - Единой государственной информационной системы трансплантации.В интервью британским СМИ Ляшко заявил, что за расследование уже взялась полиция."Есть определённое дело, по которому проводится следствие, где следователи изучают ситуацию, чтобы принять решение. И здесь работают все, чтобы экспертно сказать, как работает система, какие предохранители стоят, какие факторы были триггером для того, чтобы она началась", – заявил глава Минздрава.В самом Украинском центре трансплант-координации отметили, что ЕГОСТ – это автоматизированная система, созданная для осуществления объективного и беспристрастного распределения человеческих органов и определения пары "донор-реципиент".Её специально разработали так, чтобы избежать каких-либо манипуляций со стороны человека. Доступ к системе имеет ограниченный круг трансплант-координаторов, подчеркнули в центре."Система построена таким образом, что она делает невозможными любые манипуляции в том, как распределяются органы. Потому что есть списки ожидания, есть база, которая подбирает изымаемый из реципиентов орган. Потому я бы не говорил сейчас о скандале. Есть определённый человеческий фактор, комплексно решаемый. Работают над этим все – и правоохранительные органы, и Минздрав", – попытался оправдаться Ляшко.При этом он отметил, что было ли вмешательство в систему, покажут результаты следствия.Сам Загрийчук заявил в комментарии журналистам "Суспільне", что "такая история была". При этом источники издания в медицинском сообществе сообщали, что некоторые врачи, участвующие в пилотном проекте по трансплантации органов, могли регулировать список доноров и пациентов в ручном режиме. Пока Загрийчука не задержали, только объявили о подозрении. В отношении Загрийчука правоохранители открыли уголовное производство по частям 1,2 статьи 255, части 5 статьи 143 и части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины: "Создание, руководство преступной группой", "Нарушение установленного законом порядка трансплантации анатомических материалов человека" и "Несанкционированные действия с информацией".

https://ukraina.ru/20240620/1055748370.html

https://ukraina.ru/20240620/1055744664.html

https://ukraina.ru/20240619/1055736536.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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