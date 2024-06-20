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"Почему по-русски?": афиша Metallica возмутила фанатов-русофобов

"Почему по-русски?": афиша Metallica возмутила фанатов-русофобов - 20.06.2024 Украина.ру

"Почему по-русски?": афиша Metallica возмутила фанатов-русофобов

На рок-группу "Металлика" обрушилась критика из-за афиши на русском языке. Об этом 20 июня сообщил телеграм-канал Readovka

2024-06-20T17:11

2024-06-20T17:11

2024-06-20T17:11

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В преддверии концерта американской группы Metallica "Fuel. Fire. Fury" фанаты пришли в негодовании, когда обнаружили на обложке надпись на русском языке: "Рёв. Драйв. Рок". Под постом группы множество русофобских комментариев с возмущениями.Сами участники или представители группы ситуацию не комментировали.Фронтмен группы Джеймс Хетфилд ранее заявлял, что поддерживает Украину, и даже посещал раненных военнослужащих ВСУ.О похожем скандале, в который попала певица Адель - в материале У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина на сайте Украина.ру.

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новости, украина, музыкант, музыка, концерт