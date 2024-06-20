"Почему по-русски?": афиша Metallica возмутила фанатов-русофобов
На рок-группу "Металлика" обрушилась критика из-за афиши на русском языке. Об этом 20 июня сообщил телеграм-канал Readovka
В преддверии концерта американской группы Metallica "Fuel. Fire. Fury" фанаты пришли в негодовании, когда обнаружили на обложке надпись на русском языке: "Рёв. Драйв. Рок". Под постом группы множество русофобских комментариев с возмущениями.
Сами участники или представители группы ситуацию не комментировали.
Фронтмен группы Джеймс Хетфилд ранее заявлял, что поддерживает Украину, и даже посещал раненных военнослужащих ВСУ.
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
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