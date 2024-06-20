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Финляндия отказывается от налаживания отношений с Россией
Финляндия отказывается от налаживания отношений с Россией - 20.06.2024 Украина.ру
Финляндия отказывается от налаживания отношений с Россией
Финляндия не будет налаживать отношения с Россией до завершения конфликта на Украине. Это следует из доклада правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности
2024-06-20T16:09
2024-06-20T16:09
2024-06-20T16:10
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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что вступление страны в НАТО "ознаменовало собой новую эру для Финляндии".В докладе правительство излагает основные цели внешней политики и политики безопасности Финляндии. Они заключаются в защите независимости и территориальной целостности Финляндии, во избежание вовлечения в военный конфликт, а также в улучшении безопасности и благосостояния народа.В тексте документа говорится, что Финляндия вместе с партнерами по ЕС и НАТО готовится "к расширению российской агрессии в Европе".Правительство Финляндии также заключило, что страна будет воздерживаться от налаживания политических отношений с Россией до тех пор, пока длится конфликт на Украине.С начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия стремились войти в состав альянса. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. А 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в Североатлантический альянс.О политике Финляндии подробнее в материале Павла Котова Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, финляндия, россия, нато, ес, украина, международные отношения, отношения, зарубежье, конфликт
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Финляндия отказывается от налаживания отношений с Россией
16:09 20.06.2024 (обновлено: 16:10 20.06.2024)
Финляндия не будет налаживать отношения с Россией до завершения конфликта на Украине. Это следует из доклада правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что вступление страны в НАТО "ознаменовало собой новую эру для Финляндии".
В докладе правительство излагает основные цели внешней политики и политики безопасности Финляндии. Они заключаются в защите независимости и территориальной целостности Финляндии, во избежание вовлечения в военный конфликт, а также в улучшении безопасности и благосостояния народа.
В тексте
документа говорится, что Финляндия вместе с партнерами по ЕС и НАТО готовится "к расширению российской агрессии в Европе".
"В зависимости от действий России Финляндия пересмотрит свои отношения с Россией и возможности сотрудничества с ней. Аналогичные оценки также проводятся под эгидой ЕС и НАТО", - следует из доклада.
Правительство Финляндии также заключило, что страна будет воздерживаться от налаживания политических отношений с Россией до тех пор, пока длится конфликт на Украине.
С начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия стремились войти в состав альянса. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. А 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в Североатлантический альянс.