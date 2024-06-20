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Финляндия отказывается от налаживания отношений с Россией

Финляндия отказывается от налаживания отношений с Россией - 20.06.2024 Украина.ру

Финляндия отказывается от налаживания отношений с Россией

Финляндия не будет налаживать отношения с Россией до завершения конфликта на Украине. Это следует из доклада правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности

2024-06-20T16:09

2024-06-20T16:09

2024-06-20T16:10

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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что вступление страны в НАТО "ознаменовало собой новую эру для Финляндии".В докладе правительство излагает основные цели внешней политики и политики безопасности Финляндии. Они заключаются в защите независимости и территориальной целостности Финляндии, во избежание вовлечения в военный конфликт, а также в улучшении безопасности и благосостояния народа.В тексте документа говорится, что Финляндия вместе с партнерами по ЕС и НАТО готовится "к расширению российской агрессии в Европе".Правительство Финляндии также заключило, что страна будет воздерживаться от налаживания политических отношений с Россией до тех пор, пока длится конфликт на Украине.С начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия стремились войти в состав альянса. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. А 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в Североатлантический альянс.О политике Финляндии подробнее в материале Павла Котова Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях" на сайте Украина.ру.

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новости, финляндия, россия, нато, ес, украина, международные отношения, отношения, зарубежье, конфликт