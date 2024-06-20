Южная Корея рассматривает возможность начать поставлять оружие Украине из-за договора РФ и КНДР - 20.06.2024 Украина.ру
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Южная Корея рассматривает возможность начать поставлять оружие Украине из-за договора РФ и КНДР
Южная Корея рассматривает возможность начать поставлять оружие Украине из-за договора РФ и КНДР - 20.06.2024 Украина.ру
Южная Корея рассматривает возможность начать поставлять оружие Украине из-за договора РФ и КНДР
Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Офис южнокорейского президента
2024-06-20T14:31
2024-06-20T14:31
владимир путин
договор
сеул
новости
кндр
южная корея
россия
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"Мы планируем пересмотреть вопрос оказания помощи вооружениями Украине", - сказал директор Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжин.Оглашая позицию южнокорейского правительства в отношении нового договора России и КНДР, он отметил, что Сеулу пока не известны детали российско-северокорейских консультаций в Пхеньяне, и представленная позиция основывается лишь на тексте опубликованного договора.Ранее Южная Корея придерживалась позиции о невозможности поставок Киеву летальных вооружений, но не ограничивала себя в оказании Украине нелетальной военной, экономической и других видов помощи.По данным агентства, Сеул выразил серьезную озабоченность и осудил новый российско-северокорейский договор, содержащий положения о взаимной незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. В Южной Корее полагают, что заключение данного договора по своей сути означает формирование военного альянса Пхеньяна и Москвы.Подробнее о договоре РФ с КНДР — в материале Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии — Путин на сайте Украина.ру.
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владимир путин, договор, сеул, новости, кндр, южная корея, россия
Владимир Путин, договор, Сеул, Новости, КНДР, Южная Корея, Россия

Южная Корея рассматривает возможность начать поставлять оружие Украине из-за договора РФ и КНДР

14:31 20.06.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Офис южнокорейского президента
"Мы планируем пересмотреть вопрос оказания помощи вооружениями Украине", - сказал директор Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжин.
Оглашая позицию южнокорейского правительства в отношении нового договора России и КНДР, он отметил, что Сеулу пока не известны детали российско-северокорейских консультаций в Пхеньяне, и представленная позиция основывается лишь на тексте опубликованного договора.
Ранее Южная Корея придерживалась позиции о невозможности поставок Киеву летальных вооружений, но не ограничивала себя в оказании Украине нелетальной военной, экономической и других видов помощи.
По данным агентства, Сеул выразил серьезную озабоченность и осудил новый российско-северокорейский договор, содержащий положения о взаимной незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон.
В Южной Корее полагают, что заключение данного договора по своей сути означает формирование военного альянса Пхеньяна и Москвы.
Подробнее о договоре РФ с КНДР — в материале Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии — Путин на сайте Украина.ру.
 
Владимир ПутиндоговорСеулНовостиКНДРЮжная КореяРоссия
 
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