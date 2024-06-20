https://ukraina.ru/20240620/1055750227.html

Южная Корея рассматривает возможность начать поставлять оружие Украине из-за договора РФ и КНДР

Южная Корея рассматривает возможность начать поставлять оружие Украине из-за договора РФ и КНДР - 20.06.2024 Украина.ру

Южная Корея рассматривает возможность начать поставлять оружие Украине из-за договора РФ и КНДР

Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Офис южнокорейского президента

2024-06-20T14:31

2024-06-20T14:31

2024-06-20T14:31

владимир путин

договор

сеул

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кндр

южная корея

россия

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"Мы планируем пересмотреть вопрос оказания помощи вооружениями Украине", - сказал директор Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжин.Оглашая позицию южнокорейского правительства в отношении нового договора России и КНДР, он отметил, что Сеулу пока не известны детали российско-северокорейских консультаций в Пхеньяне, и представленная позиция основывается лишь на тексте опубликованного договора.Ранее Южная Корея придерживалась позиции о невозможности поставок Киеву летальных вооружений, но не ограничивала себя в оказании Украине нелетальной военной, экономической и других видов помощи.По данным агентства, Сеул выразил серьезную озабоченность и осудил новый российско-северокорейский договор, содержащий положения о взаимной незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. В Южной Корее полагают, что заключение данного договора по своей сути означает формирование военного альянса Пхеньяна и Москвы.Подробнее о договоре РФ с КНДР — в материале Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии — Путин на сайте Украина.ру.

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владимир путин, договор, сеул, новости, кндр, южная корея, россия