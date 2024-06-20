"Приоритетная задача": Белоусов поручил реконструировать крупнейший военный санаторий на Дальнем Востоке
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке , передает 20 июня РИА Новости
Он посетил филиал "Санаторий "Океанский" ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Дальневосточный" Минобороны России под Владивостоком, ознакомился с условиями размещения пациентов на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, проверил состояние лечебно-диагностической базы и пообщался медперсоналом.
Министр поручил организовать поставку требуемого оборудования и назвал создание всех необходимых условий для проведения реабилитации и скорейшего восстановления здоровья военнослужащих-участников спецоперации приоритетной задачей.
Военный санаторий площадью почти в 40 гектаров был основан в 1933 году, большая часть его фондов нуждается в проведении масштабной реконструкции.
Подробнее о льготах для участников спецоперации - в материале Путин дал поручения об упрощении получения льгот для участников СВО на сайте Украина.ру.