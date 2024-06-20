"Приоритетная задача": Белоусов поручил реконструировать крупнейший военный санаторий на Дальнем Востоке - 20.06.2024 Украина.ру
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"Приоритетная задача": Белоусов поручил реконструировать крупнейший военный санаторий на Дальнем Востоке
"Приоритетная задача": Белоусов поручил реконструировать крупнейший военный санаторий на Дальнем Востоке - 20.06.2024 Украина.ру
"Приоритетная задача": Белоусов поручил реконструировать крупнейший военный санаторий на Дальнем Востоке
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке , передает 20 июня РИА Новости
2024-06-20T13:45
2024-06-20T13:45
санаторий
министр
новости
дальний восток
россия
андрей белоусов
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Он посетил филиал "Санаторий "Океанский" ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Дальневосточный" Минобороны России под Владивостоком, ознакомился с условиями размещения пациентов на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, проверил состояние лечебно-диагностической базы и пообщался медперсоналом.Министр поручил организовать поставку требуемого оборудования и назвал создание всех необходимых условий для проведения реабилитации и скорейшего восстановления здоровья военнослужащих-участников спецоперации приоритетной задачей. Военный санаторий площадью почти в 40 гектаров был основан в 1933 году, большая часть его фондов нуждается в проведении масштабной реконструкции.Подробнее о льготах для участников спецоперации - в материале Путин дал поручения об упрощении получения льгот для участников СВО на сайте Украина.ру.
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санаторий, министр, новости, дальний восток, россия, андрей белоусов
санаторий, министр, Новости, Дальний Восток, Россия, Андрей Белоусов

"Приоритетная задача": Белоусов поручил реконструировать крупнейший военный санаторий на Дальнем Востоке

13:45 20.06.2024
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Министр обороны России Андрей Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке , передает 20 июня РИА Новости
Он посетил филиал "Санаторий "Океанский" ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Дальневосточный" Минобороны России под Владивостоком, ознакомился с условиями размещения пациентов на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, проверил состояние лечебно-диагностической базы и пообщался медперсоналом.
Министр поручил организовать поставку требуемого оборудования и назвал создание всех необходимых условий для проведения реабилитации и скорейшего восстановления здоровья военнослужащих-участников спецоперации приоритетной задачей.
Военный санаторий площадью почти в 40 гектаров был основан в 1933 году, большая часть его фондов нуждается в проведении масштабной реконструкции.
Подробнее о льготах для участников спецоперации - в материале Путин дал поручения об упрощении получения льгот для участников СВО на сайте Украина.ру.
 
санаторийминистрНовостиДальний ВостокРоссияАндрей Белоусов
 
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