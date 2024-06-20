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"Приоритетная задача": Белоусов поручил реконструировать крупнейший военный санаторий на Дальнем Востоке

"Приоритетная задача": Белоусов поручил реконструировать крупнейший военный санаторий на Дальнем Востоке - 20.06.2024 Украина.ру

"Приоритетная задача": Белоусов поручил реконструировать крупнейший военный санаторий на Дальнем Востоке

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке , передает 20 июня РИА Новости

2024-06-20T13:45

2024-06-20T13:45

2024-06-20T13:45

санаторий

министр

новости

дальний восток

россия

андрей белоусов

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Он посетил филиал "Санаторий "Океанский" ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Дальневосточный" Минобороны России под Владивостоком, ознакомился с условиями размещения пациентов на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, проверил состояние лечебно-диагностической базы и пообщался медперсоналом.Министр поручил организовать поставку требуемого оборудования и назвал создание всех необходимых условий для проведения реабилитации и скорейшего восстановления здоровья военнослужащих-участников спецоперации приоритетной задачей. Военный санаторий площадью почти в 40 гектаров был основан в 1933 году, большая часть его фондов нуждается в проведении масштабной реконструкции.Подробнее о льготах для участников спецоперации - в материале Путин дал поручения об упрощении получения льгот для участников СВО на сайте Украина.ру.

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санаторий, министр, новости, дальний восток, россия, андрей белоусов