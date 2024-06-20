Советник Пушилина Ян Гагин получил ранение при атаке беспилотника в ДНР - 20.06.2024 Украина.ру
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Советник Пушилина Ян Гагин получил ранение при атаке беспилотника в ДНР
Советник Пушилина Ян Гагин получил ранение при атаке беспилотника в ДНР - 20.06.2024 Украина.ру
Советник Пушилина Ян Гагин получил ранение при атаке беспилотника в ДНР
Украинская армия сбросила боеприпас с беспилотника в районе поселка Еленовка, ранен советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Об этом 20 июня рассказал Гагин журналистам РИА Новости
2024-06-20T13:18
2024-06-20T13:18
ян гагин
новости
донецкая народная республика
днр
советник
новые регионы
беспилотники
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"Получили осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в районе поселка Еленовка. У меня осколочное ранение лица и плеча, ссадины. Наложили швы", — рассказал Гагин.По словам советника, сейчас с ним всё хорошо."Немного голова кружится и температура. [...] Но при таких ранениях это норма", —отметил Гагин.Во время атаки беспилотника Гагин находился с замруководителя корпорации развития Новосибирска Денисом Гришкиным. Он также получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедро.По словам Гагина, их спасло наличие радиоэлектронного ружья, украинский дрон сбросил снаряд на расстоянии 10-15 метров.Об обстрелах Донецкой Народнйо Республики со стороны ДНР - в материале Травмы и контузии: власти Белгородской области рассказали об обстреле ВСУ и пострадавших на сайте Украина.ру.
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ян гагин, новости, донецкая народная республика, днр, советник, новые регионы, беспилотники
Ян Гагин, Новости, Донецкая Народная Республика, ДНР, советник, Новые регионы, беспилотники

Советник Пушилина Ян Гагин получил ранение при атаке беспилотника в ДНР

13:18 20.06.2024
 
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Украинская армия сбросила боеприпас с беспилотника в районе поселка Еленовка, ранен советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Об этом 20 июня рассказал Гагин журналистам РИА Новости
"Получили осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в районе поселка Еленовка. У меня осколочное ранение лица и плеча, ссадины. Наложили швы", — рассказал Гагин.

По словам советника, сейчас с ним всё хорошо.
"Немного голова кружится и температура. [...] Но при таких ранениях это норма", —отметил Гагин.
Во время атаки беспилотника Гагин находился с замруководителя корпорации развития Новосибирска Денисом Гришкиным. Он также получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедро.
По словам Гагина, их спасло наличие радиоэлектронного ружья, украинский дрон сбросил снаряд на расстоянии 10-15 метров.
Об обстрелах Донецкой Народнйо Республики со стороны ДНР - в материале Травмы и контузии: власти Белгородской области рассказали об обстреле ВСУ и пострадавших на сайте Украина.ру.
 
Ян ГагинНовостиДонецкая Народная РеспубликаДНРсоветникНовые регионыбеспилотники
 
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