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Советник Пушилина Ян Гагин получил ранение при атаке беспилотника в ДНР

Советник Пушилина Ян Гагин получил ранение при атаке беспилотника в ДНР - 20.06.2024 Украина.ру

Советник Пушилина Ян Гагин получил ранение при атаке беспилотника в ДНР

Украинская армия сбросила боеприпас с беспилотника в районе поселка Еленовка, ранен советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Об этом 20 июня рассказал Гагин журналистам РИА Новости

2024-06-20T13:18

2024-06-20T13:18

2024-06-20T13:18

ян гагин

новости

донецкая народная республика

днр

советник

новые регионы

беспилотники

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"Получили осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в районе поселка Еленовка. У меня осколочное ранение лица и плеча, ссадины. Наложили швы", — рассказал Гагин.По словам советника, сейчас с ним всё хорошо."Немного голова кружится и температура. [...] Но при таких ранениях это норма", —отметил Гагин.Во время атаки беспилотника Гагин находился с замруководителя корпорации развития Новосибирска Денисом Гришкиным. Он также получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедро.По словам Гагина, их спасло наличие радиоэлектронного ружья, украинский дрон сбросил снаряд на расстоянии 10-15 метров.Об обстрелах Донецкой Народнйо Республики со стороны ДНР - в материале Травмы и контузии: власти Белгородской области рассказали об обстреле ВСУ и пострадавших на сайте Украина.ру.

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ян гагин, новости, донецкая народная республика, днр, советник, новые регионы, беспилотники