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Травмы и контузии: власти Белгородской области рассказали об обстреле ВСУ и пострадавших

Травмы и контузии: власти Белгородской области рассказали об обстреле ВСУ и пострадавших - 17.06.2024 Украина.ру

Травмы и контузии: власти Белгородской области рассказали об обстреле ВСУ и пострадавших

В понедельник, 17 июня, под обстрел ВСУ в очередной раз попал Грайворонский городской округ Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков

2024-06-17T16:10

2024-06-17T16:10

2024-06-17T16:10

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Украинские военные обстреляли село Гора-Подол. По информации Гладкова, ранены три человека."Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.В селе в результате обстрела в четырех квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна, различные повреждения получили пять частных домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Также в социальном объекте и административном здании повреждены входные группы и остекление", – сообщил губернатор.Мэр Донецка Алексей Кулемзин утром сообщал об обстреле Петровского района города: пострадали два человека.Об обстрелах и бедах прифронтовых регионов – в материале Кирилла Курбатова и Фёдора Громова Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, донецк, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы