Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ объявлен в розыск в РФ
Экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский объявлен в розыск в России по уголовной статье
"Михаил Витальевич Забродский, 24.01.1973. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указана.
Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ в 2015-2017 годах, десантно-штурмовыми войсками Украины в 2017-2019 годах. Также он командовал силами "антитеррористической операции" на востоке Украины в период с ноября 2017 года по март 2018 года.
Осенью 2017 года Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид".
О других разыскиваемых украинских военнослужащих — в материале МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики на сайте Украина.ру.