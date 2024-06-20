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Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ объявлен в розыск в РФ

Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ объявлен в розыск в РФ - 20.06.2024 Украина.ру

Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ объявлен в розыск в РФ

Экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский объявлен в розыск в России по уголовной статье

2024-06-20T12:23

2024-06-20T12:23

2024-06-20T12:23

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"Михаил Витальевич Забродский, 24.01.1973. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указана.Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ в 2015-2017 годах, десантно-штурмовыми войсками Украины в 2017-2019 годах. Также он командовал силами "антитеррористической операции" на востоке Украины в период с ноября 2017 года по март 2018 года.Осенью 2017 года Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид".О других разыскиваемых украинских военнослужащих — в материале МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики на сайте Украина.ру.

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