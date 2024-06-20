Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ объявлен в розыск в РФ - 20.06.2024 Украина.ру
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Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ объявлен в розыск в РФ
Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ объявлен в розыск в РФ - 20.06.2024 Украина.ру
Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ объявлен в розыск в РФ
Экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский объявлен в розыск в России по уголовной статье
2024-06-20T12:23
2024-06-20T12:23
новости
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россия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет
розыск
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"Михаил Витальевич Забродский, 24.01.1973. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указана.Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ в 2015-2017 годах, десантно-штурмовыми войсками Украины в 2017-2019 годах. Также он командовал силами "антитеррористической операции" на востоке Украины в период с ноября 2017 года по март 2018 года.Осенью 2017 года Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид".О других разыскиваемых украинских военнослужащих — в материале МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики на сайте Украина.ру.
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новости, мвд, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет, розыск
Новости, МВД, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, розыск

Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ объявлен в розыск в РФ

12:23 20.06.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМВД РФ
МВД РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский объявлен в розыск в России по уголовной статье
"Михаил Витальевич Забродский, 24.01.1973. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указана.
Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ в 2015-2017 годах, десантно-штурмовыми войсками Украины в 2017-2019 годах. Также он командовал силами "антитеррористической операции" на востоке Украины в период с ноября 2017 года по март 2018 года.
Осенью 2017 года Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид".
О других разыскиваемых украинских военнослужащих — в материале МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики на сайте Украина.ру.
 
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