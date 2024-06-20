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В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов - 20.06.2024 Украина.ру
В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
На улицах Парижа появились граффити с изображением обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов. По данным газеты Libеration, рисунки сделаны на стене рядом с ее офисом
2024-06-20T09:56
2024-06-20T09:56
2024-06-20T09:57
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владимир зеленский
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Они представляют собой изображения гробов с крыльями и надписью "Миражи" для Украины".О появлении рисунков изданию рассказала девушка, позвонившая в редакцию с украинского номера. Она сообщила, что нанесла порядка 50 таких граффити, снабдив журналистов адресами.В феврале Владимир Зеленский заявлял, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи истребителей Mirage 2000.В начале июня возле Эйфелевой башни в Париже появились пять гробов, покрытых флагами Франции. СМИ писали, что на гробах лежал плакат "Французские солдаты, погибшие на Украине", а внутри был гипс. Также в одном из районов Парижа на улицах были обнаружены граффити, которые изображают гробы с той же подписью.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба.Подробнее о планах Франции по отправке военного контингента на Украину — в материале Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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франция, новости, украина, париж, владимир зеленский, эммануэль макрон
Франция, Новости, Украина, Париж, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
09:56 20.06.2024 (обновлено: 09:57 20.06.2024)
На улицах Парижа появились граффити с изображением обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов. По данным газеты Libеration, рисунки сделаны на стене рядом с ее офисом
Они представляют собой изображения гробов с крыльями и надписью "Миражи" для Украины".
О появлении рисунков изданию рассказала девушка, позвонившая в редакцию с украинского номера. Она сообщила, что нанесла порядка 50 таких граффити, снабдив журналистов адресами.
В феврале Владимир Зеленский заявлял, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи истребителей Mirage 2000.
В начале июня возле Эйфелевой башни в Париже появились пять гробов, покрытых флагами Франции. СМИ писали, что на гробах лежал плакат "Французские солдаты, погибшие на Украине", а внутри был гипс. Также в одном из районов Парижа на улицах были обнаружены граффити, которые изображают гробы с той же подписью.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба.
Подробнее о планах Франции по отправке военного контингента на Украину — в материале Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине на сайте Украина.ру.