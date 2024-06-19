https://ukraina.ru/20240619/1055710286.html

Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине

Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине - 19.06.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине

Франция отложила планы по отправке своего военного контингента на Украину из-за опасений, что он станет законной целью для российской армии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-19T03:30

2024-06-19T03:30

2024-06-19T03:30

новости

украина

франция

россия

иностранный легион

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047184601_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ba4570a9287df00250a293cb2dd3ac3a.jpg

Любое введение военных НАТО на Украину превратит их в законную цель для ВС РФ, ракет на всех них хватит, уверен эксперт. На такой шаг могут пойти поляки, чтобы оккупировать Западную Украину, однако и в этом случае польские военные также станут объектом для ударов армии России, отметил он. Можно рассматривать полномасштабный ввод войск НАТО на Украину как фантастический сценарий, однако это маловероятно, резюмировал собеседник издания.О перспективах участия КНДР и Китая в российской спецоперации в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи

украина

франция

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, россия, иностранный легион, нато