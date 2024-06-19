Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине - 19.06.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине
Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине - 19.06.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине
Франция отложила планы по отправке своего военного контингента на Украину из-за опасений, что он станет законной целью для российской армии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-19T03:30
2024-06-19T03:30
новости
украина
франция
россия
иностранный легион
нато
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Любое введение военных НАТО на Украину превратит их в законную цель для ВС РФ, ракет на всех них хватит, уверен эксперт. На такой шаг могут пойти поляки, чтобы оккупировать Западную Украину, однако и в этом случае польские военные также станут объектом для ударов армии России, отметил он. Можно рассматривать полномасштабный ввод войск НАТО на Украину как фантастический сценарий, однако это маловероятно, резюмировал собеседник издания.О перспективах участия КНДР и Китая в российской спецоперации в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, франция, россия, иностранный легион, нато
Новости, Украина, Франция, Россия, иностранный легион, НАТО

Эксперт объяснил, почему Франция "тихо съехала" с темы Иностранного легиона на Украине

03:30 19.06.2024
 
© commons.wikimedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
- РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© commons.wikimedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Читать в
Франция отложила планы по отправке своего военного контингента на Украину из-за опасений, что он станет законной целью для российской армии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Любое введение военных НАТО на Украину превратит их в законную цель для ВС РФ, ракет на всех них хватит, уверен эксперт.
На такой шаг могут пойти поляки, чтобы оккупировать Западную Украину, однако и в этом случае польские военные также станут объектом для ударов армии России, отметил он.
"Мне кажется, что именно по этой причине Франция тихо съехала с темы о вводе "Иностранного легиона", которую она подняла несколько месяцев назад. Сейчас в Париже больше говорят об обучении украинских бойцов на территории Франции (4 тысячи человек). Это столько же, сколько французы хотели завести на Украину. "Зачем нам отправлять на Украину своих бойцов, если мы уже обучили украинцев? То на то", - сказал Поликарпов.
Можно рассматривать полномасштабный ввод войск НАТО на Украину как фантастический сценарий, однако это маловероятно, резюмировал собеседник издания.
О перспективах участия КНДР и Китая в российской спецоперации в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи
 
НовостиУкраинаФранцияРоссияиностранный легионНАТО
 
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