Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции - 19.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240619/1055732504.html
Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции
Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции - 19.06.2024 Украина.ру
Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" голосовала против создания военной полиции, так как это – репрессивный орган, написала в своем телеграм-канале депутат Ирина Геращенко
2024-06-19T15:51
2024-06-19T15:51
новости
украина
киев
ирина геращенко
петр порошенко
верховная рада
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037030177_0:0:1244:701_1920x0_80_0_0_adeb5c2604403c4537e9c4edb9af2bb2.jpg
В среду, 19 июня, Верховная Рада Украины проголосовала за создание нового органа надзора – военной полиции, на чем в течение месяца настаивало Минобороны страны. В первоначальном варианте законопроекта полномочия военной полиции подразумевали в том числе работу с доносами на уклонистов, беспрепятственное проникновение в их дома и многие другие действия, нарушающие права граждан."При этом в Украине нет военных судов и военной прокуратуры, военная полиция будет еще одной силовой карательной структурой против самих военнослужащих и полицейских. Без права на защиту в военном суде, где должны были бы в таком случае рассматривать подобные дела в отношении военных преступлений и правонарушений", - написала ГеращенкоПолиция будет комплектоваться за счет численности, напомнила она, и не сможет превышать 1,5% их численности. По этой причине, их партия выступает против, пояснила она, добавив, что военнослужащим есть чем заниматься на фронте.Депутат София Федина заявила, что так создается "военное бюро расследований", которым "без суда и без следствия будет затыкать рот и репрессировать военнослужащих".будет заниматься розыском и задержанием военных, которые самовольно оставляют места прохождения военной службы. Предполагается, что полиция комплектуется за счет ВСУ, не может превышать 1,5% численности личного состава вооруженных сил.Подробнее об охоте Киева на уклонистов - в материале На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037030177_220:0:1244:768_1920x0_80_0_0_b001141d8e146af8da04dbbc03fc6228.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, ирина геращенко, петр порошенко, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Ирина Геращенко, Петр Порошенко, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции

15:51 19.06.2024
 
© rada.gov.ua
© rada.gov.ua
Читать в
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" голосовала против создания военной полиции, так как это – репрессивный орган, написала в своем телеграм-канале депутат Ирина Геращенко
В среду, 19 июня, Верховная Рада Украины проголосовала за создание нового органа надзора – военной полиции, на чем в течение месяца настаивало Минобороны страны. В первоначальном варианте законопроекта полномочия военной полиции подразумевали в том числе работу с доносами на уклонистов, беспрепятственное проникновение в их дома и многие другие действия, нарушающие права граждан.
"При этом в Украине нет военных судов и военной прокуратуры, военная полиция будет еще одной силовой карательной структурой против самих военнослужащих и полицейских. Без права на защиту в военном суде, где должны были бы в таком случае рассматривать подобные дела в отношении военных преступлений и правонарушений", - написала Геращенко
Полиция будет комплектоваться за счет численности, напомнила она, и не сможет превышать 1,5% их численности. По этой причине, их партия выступает против, пояснила она, добавив, что военнослужащим есть чем заниматься на фронте.
Депутат София Федина заявила, что так создается "военное бюро расследований", которым "без суда и без следствия будет затыкать рот и репрессировать военнослужащих".
будет заниматься розыском и задержанием военных, которые самовольно оставляют места прохождения военной службы. Предполагается, что полиция комплектуется за счет ВСУ, не может превышать 1,5% численности личного состава вооруженных сил.
Подробнее об охоте Киева на уклонистов - в материале На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевИрина ГеращенкоПетр ПорошенкоВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Одесская "Вертикаль" Станислава Говорухина
15:51Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции
15:14ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - Балицкий
15:14Рада приняла законопроект о военной полиции
14:29Ловят уклонистов: украинские пограничники ввели дополнительные ограничения на Закарпатье
14:26"Жест заботы и дружбы": Путин поблагодарил КНДР за отдых для детей погибших участников СВО
14:03Парламент РФ предлагает пресечь спонсирование ВСУ и признать СБУ и ГУР организациями-террористами
13:57"Не США варят РФ на медленном огне, а наоборот". Россия и КНДР договорились о всеобъемлющем партнерстве
13:56Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?
13:37Разделение мира на валютные зоны и крах нефтедоллара: Силаков о контурах мировой финансовой системы
13:17Украинские военные признают поражение, Москва и Пхеньян подписали договор о партнерстве. Главное на 13:00
13:05Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ
12:45Путин в Северной Корее: Пхеньян - за СВО, защита от агрессии, военное сотрудничество
12:33"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею
12:20Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии - Путин
12:18Лавров посетит Минск с официальным визитом
11:55Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
11:18Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
11:13Совфед предложил приостановить участие делегации России в ПА ОБСЕ
10:50Экс-президент Польши рассказал Вовану и Лексусу, кто принимает решения по Украине
Лента новостейМолния