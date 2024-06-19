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Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции

Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции - 19.06.2024 Украина.ру

Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" голосовала против создания военной полиции, так как это – репрессивный орган, написала в своем телеграм-канале депутат Ирина Геращенко

2024-06-19T15:51

2024-06-19T15:51

2024-06-19T15:51

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В среду, 19 июня, Верховная Рада Украины проголосовала за создание нового органа надзора – военной полиции, на чем в течение месяца настаивало Минобороны страны. В первоначальном варианте законопроекта полномочия военной полиции подразумевали в том числе работу с доносами на уклонистов, беспрепятственное проникновение в их дома и многие другие действия, нарушающие права граждан."При этом в Украине нет военных судов и военной прокуратуры, военная полиция будет еще одной силовой карательной структурой против самих военнослужащих и полицейских. Без права на защиту в военном суде, где должны были бы в таком случае рассматривать подобные дела в отношении военных преступлений и правонарушений", - написала ГеращенкоПолиция будет комплектоваться за счет численности, напомнила она, и не сможет превышать 1,5% их численности. По этой причине, их партия выступает против, пояснила она, добавив, что военнослужащим есть чем заниматься на фронте.Депутат София Федина заявила, что так создается "военное бюро расследований", которым "без суда и без следствия будет затыкать рот и репрессировать военнослужащих".будет заниматься розыском и задержанием военных, которые самовольно оставляют места прохождения военной службы. Предполагается, что полиция комплектуется за счет ВСУ, не может превышать 1,5% численности личного состава вооруженных сил.Подробнее об охоте Киева на уклонистов - в материале На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, ирина геращенко, петр порошенко, верховная рада, вооруженные силы украины