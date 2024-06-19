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Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции
Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции - 19.06.2024 Украина.ру
Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" голосовала против создания военной полиции, так как это – репрессивный орган, написала в своем телеграм-канале депутат Ирина Геращенко
2024-06-19T15:51
2024-06-19T15:51
2024-06-19T15:51
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киев
ирина геращенко
петр порошенко
верховная рада
вооруженные силы украины
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В среду, 19 июня, Верховная Рада Украины проголосовала за создание нового органа надзора – военной полиции, на чем в течение месяца настаивало Минобороны страны. В первоначальном варианте законопроекта полномочия военной полиции подразумевали в том числе работу с доносами на уклонистов, беспрепятственное проникновение в их дома и многие другие действия, нарушающие права граждан."При этом в Украине нет военных судов и военной прокуратуры, военная полиция будет еще одной силовой карательной структурой против самих военнослужащих и полицейских. Без права на защиту в военном суде, где должны были бы в таком случае рассматривать подобные дела в отношении военных преступлений и правонарушений", - написала ГеращенкоПолиция будет комплектоваться за счет численности, напомнила она, и не сможет превышать 1,5% их численности. По этой причине, их партия выступает против, пояснила она, добавив, что военнослужащим есть чем заниматься на фронте.Депутат София Федина заявила, что так создается "военное бюро расследований", которым "без суда и без следствия будет затыкать рот и репрессировать военнослужащих".будет заниматься розыском и задержанием военных, которые самовольно оставляют места прохождения военной службы. Предполагается, что полиция комплектуется за счет ВСУ, не может превышать 1,5% численности личного состава вооруженных сил.Подробнее об охоте Киева на уклонистов - в материале На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, ирина геращенко, петр порошенко, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Ирина Геращенко, Петр Порошенко, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины
Партия Порошенко проголосовала против создания репрессивной военной полиции
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" голосовала против создания военной полиции, так как это – репрессивный орган, написала в своем телеграм-канале депутат Ирина Геращенко
В среду, 19 июня, Верховная Рада Украины проголосовала за создание нового органа надзора – военной полиции, на чем в течение месяца настаивало Минобороны страны. В первоначальном варианте законопроекта полномочия военной полиции подразумевали в том числе работу с доносами на уклонистов, беспрепятственное проникновение в их дома и многие другие действия, нарушающие права граждан.
"При этом в Украине нет военных судов и военной прокуратуры, военная полиция будет еще одной силовой карательной структурой против самих военнослужащих и полицейских. Без права на защиту в военном суде, где должны были бы в таком случае рассматривать подобные дела в отношении военных преступлений и правонарушений", - написала Геращенко
Полиция будет комплектоваться за счет численности, напомнила она, и не сможет превышать 1,5% их численности. По этой причине, их партия выступает против, пояснила она, добавив, что военнослужащим есть чем заниматься на фронте.
Депутат София Федина заявила, что так создается "военное бюро расследований", которым "без суда и без следствия будет затыкать рот и репрессировать военнослужащих".
будет заниматься розыском и задержанием военных, которые самовольно оставляют места прохождения военной службы. Предполагается, что полиция комплектуется за счет ВСУ, не может превышать 1,5% численности личного состава вооруженных сил.