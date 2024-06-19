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Ловят уклонистов: украинские пограничники ввели дополнительные ограничения на Закарпатье

Ловят уклонистов: украинские пограничники ввели дополнительные ограничения на Закарпатье - 19.06.2024 Украина.ру

Ловят уклонистов: украинские пограничники ввели дополнительные ограничения на Закарпатье

Украинские пограничники ввели ряд запретов в приграничной зоне Закарпатской области. Об этом сообщило региональное управление Госпогранслужбы

2024-06-19T14:29

2024-06-19T14:29

2024-06-19T14:29

уклонисты

новости

закарпатская область

венгрия

госпогранслужба

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Ограничения касаются территорий общин Береговского, Хустского, Тячевского и Раховского районов области.Согласно решению Госпогранслужбы, в этих зонах запрещается передвигаться на транспорте или пешком за пределами населенных пунктов и дорог, отсутствующих в реестре автомобильных дорог и ведущих к госгранице в ночное время. Также запрещена остановка транспортных средств на обочине дорог, вне установленных автомобильных стоянок; перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений; использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций.Кроме прочего, запрещено использование легкомоторных летательных аппаратов до окончания военного положения.На прошлой неделе на границе с Венгрией из реки Тиса достали тело очередного утопленника, который пытался бежать из страны лишь бы не попасть на фронт. По данным погранслужбы, это 35-й случай с начала конфликта.Также недавно украинские пограничники усилили работу в туристических районах Франковщины и Буковины.Подробнее о ситуации с уклонистами - в материале "Такого не было даже в гитлеровской Германии": эксперт о том, чего опасаются уклонисты на Украине на сайте Украина.ру.

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уклонисты, новости, закарпатская область, венгрия, госпогранслужба