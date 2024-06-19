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Парламент РФ предлагает пресечь спонсирование ВСУ и признать СБУ и ГУР организациями-террористами
Парламент РФ предлагает пресечь спонсирование ВСУ и признать СБУ и ГУР организациями-террористами - 19.06.2024 Украина.ру
Парламент РФ предлагает пресечь спонсирование ВСУ и признать СБУ и ГУР организациями-террористами
Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала кабмину и ЦБ РФ запретить покупки донатов в играх, владельцы которых перечисляют деньги ВСУ. Об этом говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента
2024-06-19T14:03
2024-06-19T14:03
2024-06-19T14:03
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Парламентарии также рекомендовали разработать механизмы экспертизы компьютерных игр, которые направлены на формирование девиантного поведения у молодежи, а кроме того, механизмы по блокировке таких игр.Также Комиссия рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России и не допустить формирование этнических анклавов.Плюс ко всему Комиссия призвала Генпрокуратуру совместно с ФСБ РФ инициировать признание Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) террористическими организациями.О незавидной судьбе украинских несовершеннолетних — в материале Владимира Скачко Королева краденых детей. Фонд Зеленской обвиняют в продаже детей педофилам и на органы на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сбу, мвд
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СБУ, МВД
Парламент РФ предлагает пресечь спонсирование ВСУ и признать СБУ и ГУР организациями-террористами
Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала кабмину и ЦБ РФ запретить покупки донатов в играх, владельцы которых перечисляют деньги ВСУ. Об этом говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента
Парламентарии также рекомендовали разработать механизмы экспертизы компьютерных игр, которые направлены на формирование девиантного поведения у молодежи, а кроме того, механизмы по блокировке таких игр.
Также Комиссия рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России и не допустить формирование этнических анклавов.
Плюс ко всему Комиссия призвала Генпрокуратуру совместно с ФСБ РФ инициировать признание Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) террористическими организациями.
"Учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей", - говорится в документе.
О незавидной судьбе украинских несовершеннолетних — в материале Владимира Скачко Королева краденых детей. Фонд Зеленской обвиняют в продаже детей педофилам и на органы на сайте Украина.ру