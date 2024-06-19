Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ - 19.06.2024 Украина.ру
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Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ
Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ - 19.06.2024 Украина.ру
Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ
Решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских активов является очередным воровством. Об этом заявила 19 июня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2024-06-19T13:05
2024-06-19T13:05
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"Это очередное воровство, теперь уже этим занимается "семерка", - сказала Захарова.Она добавила, что после объявления G7 о своем решении "представители этих же западных государств обратились к российским властям".Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов.Подробнее о судьбе замороженных после начала СВО российских активов — в материале Виктории Титовой "Это воровство". Эксперты о решении Евросоюза передать Украине прибыль от замороженных активов России на сайте Украина.ру.
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замороженные активы, активы, новости, россия, киев, украина, мария захарова, мид рф, ес
замороженные активы, активы, Новости, Россия, Киев, Украина, Мария Захарова, МИД РФ, ЕС

Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ

13:05 19.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских активов является очередным воровством. Об этом заявила 19 июня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
"Это очередное воровство, теперь уже этим занимается "семерка", - сказала Захарова.
Она добавила, что после объявления G7 о своем решении "представители этих же западных государств обратились к российским властям".

"По разным каналам нам начали эти же самые товарищи давать понять, что "это точно не мы, это другие члены по "семерке" будут у вас отбирать, к нам, пожалуйста, не думайте применять никаких ответных мер", - указала она.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов.
Подробнее о судьбе замороженных после начала СВО российских активов — в материале Виктории Титовой "Это воровство". Эксперты о решении Евросоюза передать Украине прибыль от замороженных активов России на сайте Украина.ру.
 
замороженные активыактивыНовостиРоссияКиевУкраинаМария ЗахароваМИД РФЕС
 
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