https://ukraina.ru/20240619/1055727151.html
Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ
Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ - 19.06.2024 Украина.ру
Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ
Решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских активов является очередным воровством. Об этом заявила 19 июня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2024-06-19T13:05
2024-06-19T13:05
2024-06-19T13:05
замороженные активы
активы
новости
россия
киев
украина
мария захарова
мид рф
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg
"Это очередное воровство, теперь уже этим занимается "семерка", - сказала Захарова.Она добавила, что после объявления G7 о своем решении "представители этих же западных государств обратились к российским властям".Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов.Подробнее о судьбе замороженных после начала СВО российских активов — в материале Виктории Титовой "Это воровство". Эксперты о решении Евросоюза передать Украине прибыль от замороженных активов России на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9e10f4b9c221b9d3af1daf937b4879f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
замороженные активы, активы, новости, россия, киев, украина, мария захарова, мид рф, ес
замороженные активы, активы, Новости, Россия, Киев, Украина, Мария Захарова, МИД РФ, ЕС
Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ
Решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских активов является очередным воровством. Об этом заявила 19 июня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
"Это очередное воровство, теперь уже этим занимается "семерка", - сказала Захарова.
Она добавила, что после объявления G7 о своем решении "представители этих же западных государств обратились к российским властям".
"По разным каналам нам начали эти же самые товарищи давать понять, что "это точно не мы, это другие члены по "семерке" будут у вас отбирать, к нам, пожалуйста, не думайте применять никаких ответных мер", - указала она.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов.
Подробнее о судьбе замороженных после начала СВО российских активов — в материале Виктории Титовой "Это воровство". Эксперты о решении Евросоюза передать Украине прибыль от замороженных активов России на сайте Украина.ру.