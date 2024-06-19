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Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ

Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ - 19.06.2024 Украина.ру

Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ

Решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских активов является очередным воровством. Об этом заявила 19 июня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

2024-06-19T13:05

2024-06-19T13:05

2024-06-19T13:05

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"Это очередное воровство, теперь уже этим занимается "семерка", - сказала Захарова.Она добавила, что после объявления G7 о своем решении "представители этих же западных государств обратились к российским властям".Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов.Подробнее о судьбе замороженных после начала СВО российских активов — в материале Виктории Титовой "Это воровство". Эксперты о решении Евросоюза передать Украине прибыль от замороженных активов России на сайте Украина.ру.

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