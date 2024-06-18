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В Киеве совершено покушение на казахского оппозиционера

В Киеве совершено покушение на казахского оппозиционера - 18.06.2024 Украина.ру

В Киеве совершено покушение на казахского оппозиционера

Жена казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, Наталья Садыкова, подтвердила информацию СМИ, что во вторник, 18 июня в Киеве на них было совершено покушение

2024-06-18T16:20

2024-06-18T16:20

2024-06-18T16:50

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Офис Генпрокурора Украины сообщает, что Садыков выжил и находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, его супруга не пострадала.По инофрмации СМИ, в Садыковых стреляли неизвестные возле их дома."В Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Последняя не пострадала, в каком состоянии находится мужчина, не уточнялось", – сообщило издание "СтранаUA", ссылаясь на источник в Национальной полиции Украины.Айдос и Наталья Садыковы живут на Украине с 2014 года и имеют статус беженцев.В октябре 2023 года в Казахстане он был объявлен в розыск за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни". Ранее, как сообщают СМИ, у себя на родине он отбывал два года в тюрьме за хулиганство и недолгий срок в психиатрической клинике – за нападение на официанта ресторана.Наталья – оппозиционная журналистка, которая тоже заявляла о преследовании со стороны казахстанских властей.В YouTube канале Садыкова утром 18 июня было опубликовано очередное видео с резкой критикой действий и позиции президента Казахстана Касыма-Жомрат Токаева. В 2022 году Садыков поддерживал антиправительственные протесты в крупных городах Казахстана и осуждал ввод миротворческого контингента ОДКБ.Выбор Киева для жизни после отъезда из Казахстана Садыков объяснял тем, что после Майдана Украина стала "более нормальной" страной. Однако через краткий период времени после их переезда в украинскую столицу, Садыковы сообщили о том, что к ним в квартиру ворвались люди, назвавшиеся украинскими полицейскими и потребовали прекратить критиковать власти Казахстана, а после полиция якобы отказалась расследовать это дело.О последствиях покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - в материале Фицо впервые после покушения рассказал, как поступит с нападавшим на сайте Украина.ру.

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новости, казахстан, киев, украина, покушение