Брал с уклонистов десятки тысяч долларов. На Украине поймали сына военкома, наживавшегося на мобилизации - 18.06.2024 Украина.ру
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Брал с уклонистов десятки тысяч долларов. На Украине поймали сына военкома, наживавшегося на мобилизации
Брал с уклонистов десятки тысяч долларов. На Украине поймали сына военкома, наживавшегося на мобилизации - 18.06.2024 Украина.ру
Брал с уклонистов десятки тысяч долларов. На Украине поймали сына военкома, наживавшегося на мобилизации
На Украине задержали сына начальника одного из отделений Винницкого территориального центра комплектования (аналог военкомата), который переправлял мужчин за рубеж за деньги, сообщает "Страна" со ссылкой на Государственное бюро расследований
2024-06-18T15:26
2024-06-18T15:26
новости
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гбр
мобилизация
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По данным ГБР, задержанный обещал местному жителю за такую сумму оформить нужные документы.При передаче денег его задержали.Во время обысков у него нашли пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста и наличные деньги."Задержан сын Кищука Валерия Васильевича", - уточнил источник издания в правоохранительных органах. В пабликах пишут, что Кищук-старший принимал участие в силовой мобилизации. А также в 2017 году на него открыли уголовное дело за уклонение от мобилизации, за что он был отправлен под домашний арест.Силовики провели обыск и у него, его и его коллег проверяют на причастность к преступлению.На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах.Как рассказал во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, Запорожье разбили на сектора для отлова людей в рамках насильственной мобилизации."В Запорожье прибыли дополнительные группы сотрудников ТЦК. В основном из подконтрольных киевскому режиму западных областей Украины. Город разбит на сектора, замечено свыше сотни кочующих постов, которые вылавливают запорожцев", - сказал Рогов.Ранее он указывал, что киевские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также на подконтрольной им части Запорожской области.Подробнее о цели мобилизации — в материале "Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запорожье, россия, владимир рогов, владимир зеленский, гбр, мобилизация, доллар
Новости, Украина, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, ГБР, мобилизация, доллар

Брал с уклонистов десятки тысяч долларов. На Украине поймали сына военкома, наживавшегося на мобилизации

15:26 18.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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На Украине задержали сына начальника одного из отделений Винницкого территориального центра комплектования (аналог военкомата), который переправлял мужчин за рубеж за деньги, сообщает "Страна" со ссылкой на Государственное бюро расследований
По данным ГБР, задержанный обещал местному жителю за такую сумму оформить нужные документы.
При передаче денег его задержали.

Во время обысков у него нашли пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста и наличные деньги.
"Задержан сын Кищука Валерия Васильевича", - уточнил источник издания в правоохранительных органах.
В пабликах пишут, что Кищук-старший принимал участие в силовой мобилизации. А также в 2017 году на него открыли уголовное дело за уклонение от мобилизации, за что он был отправлен под домашний арест.
Силовики провели обыск и у него, его и его коллег проверяют на причастность к преступлению.
На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах.
Как рассказал во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, Запорожье разбили на сектора для отлова людей в рамках насильственной мобилизации.
"В Запорожье прибыли дополнительные группы сотрудников ТЦК. В основном из подконтрольных киевскому режиму западных областей Украины. Город разбит на сектора, замечено свыше сотни кочующих постов, которые вылавливают запорожцев", - сказал Рогов.
Ранее он указывал, что киевские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также на подконтрольной им части Запорожской области.
Подробнее о цели мобилизации — в материале "Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЗапорожьеРоссияВладимир РоговВладимир ЗеленскийГБРмобилизациядоллар
 
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