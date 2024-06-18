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На Украине подростков задержали за диверсии против ТЦК

На Украине подростков задержали за диверсии против ТЦК - 18.06.2024 Украина.ру

На Украине подростков задержали за диверсии против ТЦК

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в Днепропетровске (Днепре) задержали подростков по подозрению в планировании поджога автомобилей сотрудников военкоматов. Об этом сообщила 18 июня пресс-служба СБУ

2024-06-18T15:21

2024-06-18T15:21

2024-06-18T15:21

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военкомат

военком

мобилизация

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По версии правоохранителей, задержанные планировали применить самодельные зажигательные смеси "коктейля Молотова".Чтобы выявить потенциальные цели, участники группы объезжали парковки города, на которых оставляют машины украинские военнослужащие. Один из автомобилей им, якобы, удалось поджечь.Правоохранители задержали четырех местных жителей, двоим из которых 17 лет.Следствие заявляет, что такое задание задержанные якобы получили из России. Помимо этого, по указанию "кураторов", они писали дискредитирующие военкомов надписи на городских зданиях.Издание "Страна.ua" сообщило о подобном задержании в Киеве. "За поджог двух военных авто задержали 48-летнюю жительницу Черниговской области и ее 14-летнего сына", - говорится в материале.14 июня издание "Страна.ua" со ссылкой на Нацполицию Украины сообщило о задержании подростков за поджег машины военных. Задержанными оказались двое парней 13 и 16 лет. По данным полиции, в момент задержания они как раз пытались поджечь еще одно авто с двумя своими товарищами постарше - 16 и 18 лет.13-летнего передали на поруки родителям, остальных отправили под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.Подробнее о борьбе украинского подполья и партизан - Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.

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новости, украина, днепропетровск, сбу, нацполиция, поджог, военкомат, военком, мобилизация