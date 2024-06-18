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Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке - 18.06.2024 Украина.ру
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки. Об этом 18 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2024-06-18T10:11
2024-06-18T10:11
2024-06-18T10:11
боеприпасы
беспилотники
горловка
новости
украина
донецкая народная республика
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"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.10 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в телеграм-канале представительства.О последствиях пока не сообщается.Также с 8.10 до 8.35 Петровский район Донецка трижды подвергался обстрелу, по нему было выпущено 10 снарядов калибра 155 миллиметров.
https://ukraina.ru/20240415/1054522362.html
горловка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
боеприпасы, беспилотники, горловка, новости, украина, донецкая народная республика
боеприпасы, беспилотники, Горловка, Новости, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки. Об этом 18 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины