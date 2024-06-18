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Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке

Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке - 18.06.2024 Украина.ру

Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке

Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки. Об этом 18 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2024-06-18T10:11

2024-06-18T10:11

2024-06-18T10:11

боеприпасы

беспилотники

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"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.10 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в телеграм-канале представительства.О последствиях пока не сообщается.Также с 8.10 до 8.35 Петровский район Донецка трижды подвергался обстрелу, по нему было выпущено 10 снарядов калибра 155 миллиметров.

https://ukraina.ru/20240415/1054522362.html

горловка

украина

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боеприпасы, беспилотники, горловка, новости, украина, донецкая народная республика