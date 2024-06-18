Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке - 18.06.2024 Украина.ру
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Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке - 18.06.2024 Украина.ру
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки. Об этом 18 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2024-06-18T10:11
2024-06-18T10:11
боеприпасы
беспилотники
горловка
новости
украина
донецкая народная республика
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"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.10 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в телеграм-канале представительства.О последствиях пока не сообщается.Также с 8.10 до 8.35 Петровский район Донецка трижды подвергался обстрелу, по нему было выпущено 10 снарядов калибра 155 миллиметров.
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горловка
украина
донецкая народная республика
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боеприпасы, беспилотники, горловка, новости, украина, донецкая народная республика
боеприпасы, беспилотники, Горловка, Новости, Украина, Донецкая Народная Республика

Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке

10:11 18.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки. Об этом 18 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.10 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в телеграм-канале представительства.
О последствиях пока не сообщается.
Также с 8.10 до 8.35 Петровский район Донецка трижды подвергался обстрелу, по нему было выпущено 10 снарядов калибра 155 миллиметров.
В Горловке украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на мирного жителя, он погиб
15 апреля, 16:56
Горловчанин погиб при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в центре города Украинские войска вновь атаковали центр Горловки беспилотниками, в результате сброса взрывоопасного предмета с одного из них погиб один мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько
 
боеприпасыбеспилотникиГорловкаНовостиУкраинаДонецкая Народная Республика
 
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