https://ukraina.ru/20240616/1055670140.html

Борьба с военкомами и мадридские автобусы для ВСУ. Что происходит в Херсоне

Борьба с военкомами и мадридские автобусы для ВСУ. Что происходит в Херсоне - 16.06.2024 Украина.ру

Борьба с военкомами и мадридские автобусы для ВСУ. Что происходит в Херсоне

СМИ и чаты Херсона активно обсуждают новое заявление президента РФ о мирном урегулировании, предполагающее отвод украинских войск со всей территории Херсонской области. Впрочем, обсуждение сводится лишь к безапелляционному утверждению, что этого не может быть никогда. Любое иное мнение чревато обвинениями в госизмене и жестким преследованием.

2024-06-16T06:50

2024-06-16T06:50

2024-06-16T06:50

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россия

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вооруженные силы украины

международный уголовный суд (мус)

ес

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Почти каждое второе новостное сообщение из Херсона касается розыска или судебного разбирательства в отношении жителей города, которые либо на словах выражали лояльность россиянам, либо участвовали в каких-либо российских проектах. Особенному террору подвергаются работники образовательных учреждений, так как украинские власти опасаются влияния российской системы образования, которая может нивелировать внушаемую детям русофобию.По словам начальника управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова, в городе сейчас остается около 65 тысячи жителей. В 2022 году их было около 300 тысяч, но большинство эвакуировались вместе с российскими войсками.Толоконников также отмечает, что оставшиеся жители уже привыкли к боевым действиям и не реагируют на них. По его словам, каждые две минуты прилетает снаряд по Херсонской области. Он рассказал, что гражданские лица из других регионов возвращаются домой, чтобы обработать землю. Эвакуация проходит неактивно. Толоконников подчеркнул, что когда взрывы в одной стороне, люди просто разворачиваются и уходят в другую сторону, и не прячутся по укрытиям.Впрочем, с укрытиями в Херсоне всё очень сложно. Их обустройство стало лишь очередной коррупционной схемой.На днях херсонские СМИ сообщили, что за миллион гривен так и не смогли обустроить убежище на улице Европейской (улице Суворова, переименованной в 2023 году). Речь шла лишь о переоборудовании старого советского бомбоубежища, которое нужно было расчистить от мусора, поставить двери и устранить течь в трубах. Однако за миллион гривен с этим не справились.Жалуются местные жители и на так называемые "умные двери" в бомбоубежищах, которые по идее должны открываться в случае воздушной тревоги, но они не открываются. Жители снимают с дверей эту "умную" систему, после чего местные власти вообще закрывают убежище, опасаясь, что там могут ночевать бездомные.Как и по всей Украине в подконтрольном Киеву Херсоне отлавливают мужчин для мобилизации в ВСУ, включая тех, кто по возрасту еще слишком молод, но таковых под давлением вынуждают подписать "добровольное" вступление в ряды ВСУ. Жительницам Херсона иногда в прямом смысле зубами приходится вырывать своих родственников. На днях, например, в Корабельном районе города 60-летняя женщина вцепилась в руку полицейскому и мертвой хваткой повисла на руке, когда тот попытался мобилизовать ее 23-летнего сына. Парню удалось скрыться, а вот его матери полиция теперь угрожает пятилетним сроком заключения за нападение на полицейского.Также на днях на Центральном рынке торговцы и пенсионеры отбивали молодого парня от "людоловов" палками колбасы и пластиковыми бутылками, сообщает "Херсонское сопротивление".Городские и областные власти Херсона, как и в любом другом городе Украины, активно клянчат помощь у городских властей в странах ЕС, якобы для гуманитарных целей. Однако традиционно она оказывается либо в продаже, либо передается в ВСУ. На днях, например, глава херсонской горадминистрации Роман Мрочко сообщил, что принято решение о передаче ВСУ 17 городских автобусов, которые ранее передал Мадрид.Дело в том, что одним из условий получения гуманитарной помощи является запрет использования ее в коммерческих целях. Следовательно, по идее, жителей города должны были бы возить бесплатно, но на это украинские власти никогда не пойдут, поэтому гуманитарную помощь просто отдают в ВСУ, хотя это тоже является нарушением принципа распределения гуманитарной помощи. Однако власти европейских городов лицемерно заметили бы это лишь у другой стороны конфликта или в неугодных государствах.В годовщину подрыва ВСУ Каховской ГЭС, что привело к затоплению части Херсона, Украинский гидрометеорологический институт отмечает, что вода постепенно возвращается в обмелевшее русло. Сейчас водой покрыто 40% бывшего водохранилища. Вода прибывает с марта, благодаря сбросам выше по течению Днепра. Украинский гидролог Сергей Гапон утверждает, что вода в Каховское водохранилище будет возвращаться с каждым годом.В эти же дни украинская НПО Truth Hounds вместе с американским проектом Expedite Justice опубликовали отчет об экологических последствиях подрыва Каховской дамбы, призывая Международный уголовный суд (МУС) признать подрыв дамбы военным преступлением против окружающей среды. В подрыве они обвиняют россиян. Сами организации финансируются Демпартией США.Примечательно, что все эти призывы к Международному уголовному суду звучат от организаций из США, которые сами не признают юрисдикцию этого суда. Организаторы процесса признают, что до сих пор не было случая, когда МУС осудил бы кого-то за военные преступления против окружающей среды, но призывают создать такой прецедент против РФ, что якобы должно заставить "зеленых" и экологов всего мира осудить РФ. К процессу уже активно подключилась организация Greenpeace, требуя уголовного наказания для руководства РФ, ни сколько даже не допуская причастности ВСУ к этому подрыву.О том, что происходит в эти дни в Закарпатье - в материале Дмитрия Ковалевича "Массовые прорывы границы, дети-проводники и пограничники-коррупционеры. Что происходит в Закарпатье"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, херсон, россия, херсонская область, вооруженные силы украины, международный уголовный суд (мус), ес