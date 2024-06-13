Массовые прорывы границы, дети-проводники и пограничники-коррупционеры. Что происходит в Закарпатье - 13.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240613/1055626714.html
Массовые прорывы границы, дети-проводники и пограничники-коррупционеры. Что происходит в Закарпатье
Массовые прорывы границы, дети-проводники и пограничники-коррупционеры. Что происходит в Закарпатье - 13.06.2024 Украина.ру
Массовые прорывы границы, дети-проводники и пограничники-коррупционеры. Что происходит в Закарпатье
Через Закарпатье, западные ворота Украины, последнее время уклонисты-беглецы стали прорываться уже массово, большими группами
2024-06-13T06:18
2024-06-13T08:03
закарпатье
украина
венгрия
юрий бутусов
игорь мосийчук
сбу
набу
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053732754_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3070cbaea33f17ff2bd7a2f89dcc73dc.jpg.webp
Во вторник, 11 июня, закарпатский журналист Виталий Глагола сообщил, что в районе КПП "Лужанка" на границе с Венгрией пограничники во время мониторинга с БПЛА обнаружили белый микроавтобус возле самой границы и следы людей в направлении Венгрии.Оперативным путем было установлено, что прорвались 18 человек, предварительно с помощью кусачек разрезавших колючую проволоку.Днем ранее в Венгрию прорвались сразу 32 человека на грузовике ГАЗ-66 с поддельными военными номерами, сообщал Глагола. Забитый беглецами грузовик просто на полной скорости прорвался по бездорожью на сопредельную территорию, где его нашли венгерские пограничники. Чуть позже и сами беглецы сдались венгерским властям в районе села Барабаш. Местные жители в комментариях также утверждают, что сбежавшими были сотрудники украинских правоохранительных органов, поэтому у них, дескать, так удачно всё вышло.После того как поляки, румыны и молдаване стали выдавать назад украинских уклонистов, Венгрия стала их излюбленным пунктом назначения.Впрочем, через Словакию тоже нередко бегут. На днях был задержан владелец гостиницы, который за деньги спасал жителей от мобилизации. Мужчина помогал украинским военнообязанным пересечь границу со Словакией. Через соцсети он искал уклонистов, селил их в своём комплексе в Закарпатье, а потом сам вывозил за рубеж. За это он просил $ 8 тысяч. В комментариях в соцсетях владельца гостиницы называют Шиндлером, сравнивая с немецким промышленником, который помогал евреям бежать от нацистов.Шальные деньги от беглецов с Украины становятся причиной того, что многие школьники приграничных сёл почти забросили учебу и стали профессиональными проводниками. Детей всё чаще привлекает к этому бизнесу, так как уголовной ответственности они не несут. "Привлекательность крупных заработков заставляет всё больше людей участвовать в этом опасном бизнесе, несмотря на риски. Одним из ключевых факторов является использование несовершеннолетних в качестве проводников. Их неподсудность делает их привлекательными для преступников, желающих избежать уголовной ответственности", — сообщает издание "Новости Закарпатья".Однако чаты уклонистов предупреждают, что некоторые нечистые на руку проводники берут деньги, но выводят беглецов лесами не на пограничную Тису, а на речку Боржава, которая вдалеке от границы. Переправившиеся уклонисты, полагая, что они за границей, остаются на Украине.Не всем удается вырваться, а пограничники и полиция в Закарпатье по умолчанию считают всех мужчин-отдыхающих в Закарпатье уклонистами и беглецами. На днях, как сообщает телеканал ТСН, в Закарпатье был задержан мужчина, приехавший на отдых с женой и детьми. Взяли его прямо на железнодорожной станции. По словам жены, мужчину отправили в Хустский ТЦК (военкомат) "с применением физического и психологического давления", где он через 30 минут прошел медкомиссию. Там же он стал свидетелем избиения другого мобилизованного сотрудниками военкомата."Извините за подробности, но вывод о том, что он здоров, был сделан после того, как представители ВЛК посмотрели на цвет его мочи", — рассказывает женщина. Несмотря на протесты и заявления, мужчина уже отправлен в учебку в Одессу.Участились в Закарпатье и случаи гибели беглецов. В среду, 12 июня, пограничники заявили о гибели в реке Тиса 35-го уклониста. Ранее бывший нардеп Игорь Мосийчук* утверждал, что в некоторых случаях причиной гибели было огнестрельное ранение, а не утопление. На границе с Румынией в Закарпатье стали также расставлять американские противопехотные мины M18A1 Claymore. На днях появились и первые жертвы с оторванными конечностями, над участью которых украинские СМИ традиционно потешаются.Как и по всей Украине, не утихают в Закарпатье коррупционные скандалы, связанные с массовым бегством уклонистов. На этой неделе при получении крупной взятки в $ 500 000 был задержан офицер СБУ, шантажировавший другого взяточника — начальника отдела пограничной службы "Соломоново" Сергея Марущака.Сотрудник СБУ следил полтора года за начальником погранслужбы и подсчитал, что тот должен получать в месяц около $ 50 000 неправомерной выгоды, но решил не давать хода делу, а потребовал от него откуп. Однако за сотрудником СБУ, который следил за пограничником, следили детективы НАБУ, которые и зафиксировали передачу взятки. Впрочем, обычно такие дела на Украине разваливаются, а детективы НАБУ получают свою долю, если за ними не следят еще какие-нибудь органы.Журналист Виталий Глагола выкладывает документы этого дела, подчеркивая, насколько погрязла в коррупции вся государственная система. "Эта правоохранительная Санта Барбара настолько интересна и запутана, что я просто выложу документы, полученные из собственных источников в правоохранительных органах, чтобы вы сами почитали и разобрались. Там все как в настоящем сериале: семейная измена, шантаж, скрытые камеры и много баксов", — отметил журналист Глагола.Главред издания "Цензор" Юрий Бутусов тоже пишет, что Закарпатье утопает в коррупции. Он говорит, что регион находится буквально на пороховой бочке: преступники подрывают гранаты в сельсоветах, сотни уклонистов пересекают границу, а преступники выходят на свободу, сетует Бутусов.Благодаря массовой мобилизации и желанию тысяч украинских мужчин попрощаться с их суицидальной родиной за любые деньги, на украинском "диком Западе" крутятся миллионы долларов, оседая в карманах пограничников, сотрудников полиции, военкомов и простых контрабандистов.О том, что думают и говорят по поводу происходящего массового бегства с Украины сограждан — в материале Дмитрия Ковалевича "Разгар сезона попрошайничества. Чем занимается и что говорит украинская элита в эти дни".
https://ukraina.ru/20240613/1055626306.html
закарпатье
украина
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053732754_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e17d2f1906f0be214881955124c69a8d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
закарпатье, украина, венгрия, юрий бутусов, игорь мосийчук, сбу, набу, эксклюзив
Закарпатье, Украина, Венгрия, Юрий Бутусов, Игорь Мосийчук, СБУ, НАБУ, Эксклюзив

Массовые прорывы границы, дети-проводники и пограничники-коррупционеры. Что происходит в Закарпатье

06:18 13.06.2024 (обновлено: 08:03 13.06.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Eventar
- РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© commons.wikimedia.org / Eventar
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Через Закарпатье, западные ворота Украины, последнее время уклонисты-беглецы стали прорываться уже массово, большими группами
Во вторник, 11 июня, закарпатский журналист Виталий Глагола сообщил, что в районе КПП "Лужанка" на границе с Венгрией пограничники во время мониторинга с БПЛА обнаружили белый микроавтобус возле самой границы и следы людей в направлении Венгрии.
Оперативным путем было установлено, что прорвались 18 человек, предварительно с помощью кусачек разрезавших колючую проволоку.
Днем ранее в Венгрию прорвались сразу 32 человека на грузовике ГАЗ-66 с поддельными военными номерами, сообщал Глагола. Забитый беглецами грузовик просто на полной скорости прорвался по бездорожью на сопредельную территорию, где его нашли венгерские пограничники. Чуть позже и сами беглецы сдались венгерским властям в районе села Барабаш. Местные жители в комментариях также утверждают, что сбежавшими были сотрудники украинских правоохранительных органов, поэтому у них, дескать, так удачно всё вышло.
После того как поляки, румыны и молдаване стали выдавать назад украинских уклонистов, Венгрия стала их излюбленным пунктом назначения.
Впрочем, через Словакию тоже нередко бегут. На днях был задержан владелец гостиницы, который за деньги спасал жителей от мобилизации. Мужчина помогал украинским военнообязанным пересечь границу со Словакией. Через соцсети он искал уклонистов, селил их в своём комплексе в Закарпатье, а потом сам вывозил за рубеж. За это он просил $ 8 тысяч. В комментариях в соцсетях владельца гостиницы называют Шиндлером, сравнивая с немецким промышленником, который помогал евреям бежать от нацистов.
Шальные деньги от беглецов с Украины становятся причиной того, что многие школьники приграничных сёл почти забросили учебу и стали профессиональными проводниками. Детей всё чаще привлекает к этому бизнесу, так как уголовной ответственности они не несут. "Привлекательность крупных заработков заставляет всё больше людей участвовать в этом опасном бизнесе, несмотря на риски. Одним из ключевых факторов является использование несовершеннолетних в качестве проводников. Их неподсудность делает их привлекательными для преступников, желающих избежать уголовной ответственности", — сообщает издание "Новости Закарпатья".
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
05:22
"Народ без страны и страна без народа". Украинские эксперты и политики с тревогой о происходящем в странеНа Украине думают, остановит ли гипотетическое перемирие бегство граждан из страны или, напротив, ускорит. И обсуждают, почему украинские военные опасаются, как бы их не спутали с сотрудниками ТЦК
Однако чаты уклонистов предупреждают, что некоторые нечистые на руку проводники берут деньги, но выводят беглецов лесами не на пограничную Тису, а на речку Боржава, которая вдалеке от границы. Переправившиеся уклонисты, полагая, что они за границей, остаются на Украине.
Не всем удается вырваться, а пограничники и полиция в Закарпатье по умолчанию считают всех мужчин-отдыхающих в Закарпатье уклонистами и беглецами. На днях, как сообщает телеканал ТСН, в Закарпатье был задержан мужчина, приехавший на отдых с женой и детьми. Взяли его прямо на железнодорожной станции. По словам жены, мужчину отправили в Хустский ТЦК (военкомат) "с применением физического и психологического давления", где он через 30 минут прошел медкомиссию. Там же он стал свидетелем избиения другого мобилизованного сотрудниками военкомата.
"Извините за подробности, но вывод о том, что он здоров, был сделан после того, как представители ВЛК посмотрели на цвет его мочи", — рассказывает женщина. Несмотря на протесты и заявления, мужчина уже отправлен в учебку в Одессу.
Участились в Закарпатье и случаи гибели беглецов. В среду, 12 июня, пограничники заявили о гибели в реке Тиса 35-го уклониста. Ранее бывший нардеп Игорь Мосийчук* утверждал, что в некоторых случаях причиной гибели было огнестрельное ранение, а не утопление. На границе с Румынией в Закарпатье стали также расставлять американские противопехотные мины M18A1 Claymore. На днях появились и первые жертвы с оторванными конечностями, над участью которых украинские СМИ традиционно потешаются.
Как и по всей Украине, не утихают в Закарпатье коррупционные скандалы, связанные с массовым бегством уклонистов. На этой неделе при получении крупной взятки в $ 500 000 был задержан офицер СБУ, шантажировавший другого взяточника — начальника отдела пограничной службы "Соломоново" Сергея Марущака.
Сотрудник СБУ следил полтора года за начальником погранслужбы и подсчитал, что тот должен получать в месяц около $ 50 000 неправомерной выгоды, но решил не давать хода делу, а потребовал от него откуп. Однако за сотрудником СБУ, который следил за пограничником, следили детективы НАБУ, которые и зафиксировали передачу взятки. Впрочем, обычно такие дела на Украине разваливаются, а детективы НАБУ получают свою долю, если за ними не следят еще какие-нибудь органы.
Журналист Виталий Глагола выкладывает документы этого дела, подчеркивая, насколько погрязла в коррупции вся государственная система. "Эта правоохранительная Санта Барбара настолько интересна и запутана, что я просто выложу документы, полученные из собственных источников в правоохранительных органах, чтобы вы сами почитали и разобрались. Там все как в настоящем сериале: семейная измена, шантаж, скрытые камеры и много баксов", — отметил журналист Глагола.
Главред издания "Цензор" Юрий Бутусов тоже пишет, что Закарпатье утопает в коррупции. Он говорит, что регион находится буквально на пороховой бочке: преступники подрывают гранаты в сельсоветах, сотни уклонистов пересекают границу, а преступники выходят на свободу, сетует Бутусов.
Благодаря массовой мобилизации и желанию тысяч украинских мужчин попрощаться с их суицидальной родиной за любые деньги, на украинском "диком Западе" крутятся миллионы долларов, оседая в карманах пограничников, сотрудников полиции, военкомов и простых контрабандистов.
О том, что думают и говорят по поводу происходящего массового бегства с Украины сограждан — в материале Дмитрия Ковалевича "Разгар сезона попрошайничества. Чем занимается и что говорит украинская элита в эти дни".
 
ЗакарпатьеУкраинаВенгрияЮрий БутусовИгорь МосийчукСБУНАБУЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Анатолий Кузнецов: политический беженец, удостоенный памятника
06:50Лариса Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области
06:45Разгар сезона попрошайничества. Чем занимается и что говорит украинская элита в эти дни
06:40Дмитрий Краснов о выборах в Европарламент: Избиратели в Европе повели себя как стадо
06:18Массовые прорывы границы, дети-проводники и пограничники-коррупционеры. Что происходит в Закарпатье
06:16Дмитрий Выдрин: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз
06:06Владислав Угольный: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями
05:50Сириль де Латтр: Если бы Запад хотел помочь ВСУ, то дал бы вместо хрупкого самолета "охотника" из Ирака
05:40"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно"
05:30Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском
05:22"Народ без страны и страна без народа". Украинские эксперты и политики с тревогой о происходящем в стране
05:20Второй фронт мы не открыли: эксперт объяснил, почему рано заявлять про наступление в Сумской области
05:10"Мы бодаемся за Волчанск": военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются остановить наступление армии РФ
05:00Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию
04:50Ключ к "обжиманию" Харькова: эксперт раскрыл, почему после Волчанска может наступить новый этап СВО
04:40Новое направление фронта: историк рассказал, нужно ли "глубоко и серьезно" заходить в Сумскую область
04:30Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла
04:20Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну
04:19Окопная правда: в небе господствуют дроны ВСУ, снабжение недостаточно, а война продлится еще пять лет
04:10Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США
Лента новостейМолния