https://ukraina.ru/20240613/1055626714.html

Массовые прорывы границы, дети-проводники и пограничники-коррупционеры. Что происходит в Закарпатье

Массовые прорывы границы, дети-проводники и пограничники-коррупционеры. Что происходит в Закарпатье - 13.06.2024 Украина.ру

Массовые прорывы границы, дети-проводники и пограничники-коррупционеры. Что происходит в Закарпатье

Через Закарпатье, западные ворота Украины, последнее время уклонисты-беглецы стали прорываться уже массово, большими группами

2024-06-13T06:18

2024-06-13T06:18

2024-06-13T08:03

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украина

венгрия

юрий бутусов

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Во вторник, 11 июня, закарпатский журналист Виталий Глагола сообщил, что в районе КПП "Лужанка" на границе с Венгрией пограничники во время мониторинга с БПЛА обнаружили белый микроавтобус возле самой границы и следы людей в направлении Венгрии.Оперативным путем было установлено, что прорвались 18 человек, предварительно с помощью кусачек разрезавших колючую проволоку.Днем ранее в Венгрию прорвались сразу 32 человека на грузовике ГАЗ-66 с поддельными военными номерами, сообщал Глагола. Забитый беглецами грузовик просто на полной скорости прорвался по бездорожью на сопредельную территорию, где его нашли венгерские пограничники. Чуть позже и сами беглецы сдались венгерским властям в районе села Барабаш. Местные жители в комментариях также утверждают, что сбежавшими были сотрудники украинских правоохранительных органов, поэтому у них, дескать, так удачно всё вышло.После того как поляки, румыны и молдаване стали выдавать назад украинских уклонистов, Венгрия стала их излюбленным пунктом назначения.Впрочем, через Словакию тоже нередко бегут. На днях был задержан владелец гостиницы, который за деньги спасал жителей от мобилизации. Мужчина помогал украинским военнообязанным пересечь границу со Словакией. Через соцсети он искал уклонистов, селил их в своём комплексе в Закарпатье, а потом сам вывозил за рубеж. За это он просил $ 8 тысяч. В комментариях в соцсетях владельца гостиницы называют Шиндлером, сравнивая с немецким промышленником, который помогал евреям бежать от нацистов.Шальные деньги от беглецов с Украины становятся причиной того, что многие школьники приграничных сёл почти забросили учебу и стали профессиональными проводниками. Детей всё чаще привлекает к этому бизнесу, так как уголовной ответственности они не несут. "Привлекательность крупных заработков заставляет всё больше людей участвовать в этом опасном бизнесе, несмотря на риски. Одним из ключевых факторов является использование несовершеннолетних в качестве проводников. Их неподсудность делает их привлекательными для преступников, желающих избежать уголовной ответственности", — сообщает издание "Новости Закарпатья".Однако чаты уклонистов предупреждают, что некоторые нечистые на руку проводники берут деньги, но выводят беглецов лесами не на пограничную Тису, а на речку Боржава, которая вдалеке от границы. Переправившиеся уклонисты, полагая, что они за границей, остаются на Украине.Не всем удается вырваться, а пограничники и полиция в Закарпатье по умолчанию считают всех мужчин-отдыхающих в Закарпатье уклонистами и беглецами. На днях, как сообщает телеканал ТСН, в Закарпатье был задержан мужчина, приехавший на отдых с женой и детьми. Взяли его прямо на железнодорожной станции. По словам жены, мужчину отправили в Хустский ТЦК (военкомат) "с применением физического и психологического давления", где он через 30 минут прошел медкомиссию. Там же он стал свидетелем избиения другого мобилизованного сотрудниками военкомата."Извините за подробности, но вывод о том, что он здоров, был сделан после того, как представители ВЛК посмотрели на цвет его мочи", — рассказывает женщина. Несмотря на протесты и заявления, мужчина уже отправлен в учебку в Одессу.Участились в Закарпатье и случаи гибели беглецов. В среду, 12 июня, пограничники заявили о гибели в реке Тиса 35-го уклониста. Ранее бывший нардеп Игорь Мосийчук* утверждал, что в некоторых случаях причиной гибели было огнестрельное ранение, а не утопление. На границе с Румынией в Закарпатье стали также расставлять американские противопехотные мины M18A1 Claymore. На днях появились и первые жертвы с оторванными конечностями, над участью которых украинские СМИ традиционно потешаются.Как и по всей Украине, не утихают в Закарпатье коррупционные скандалы, связанные с массовым бегством уклонистов. На этой неделе при получении крупной взятки в $ 500 000 был задержан офицер СБУ, шантажировавший другого взяточника — начальника отдела пограничной службы "Соломоново" Сергея Марущака.Сотрудник СБУ следил полтора года за начальником погранслужбы и подсчитал, что тот должен получать в месяц около $ 50 000 неправомерной выгоды, но решил не давать хода делу, а потребовал от него откуп. Однако за сотрудником СБУ, который следил за пограничником, следили детективы НАБУ, которые и зафиксировали передачу взятки. Впрочем, обычно такие дела на Украине разваливаются, а детективы НАБУ получают свою долю, если за ними не следят еще какие-нибудь органы.Журналист Виталий Глагола выкладывает документы этого дела, подчеркивая, насколько погрязла в коррупции вся государственная система. "Эта правоохранительная Санта Барбара настолько интересна и запутана, что я просто выложу документы, полученные из собственных источников в правоохранительных органах, чтобы вы сами почитали и разобрались. Там все как в настоящем сериале: семейная измена, шантаж, скрытые камеры и много баксов", — отметил журналист Глагола.Главред издания "Цензор" Юрий Бутусов тоже пишет, что Закарпатье утопает в коррупции. Он говорит, что регион находится буквально на пороховой бочке: преступники подрывают гранаты в сельсоветах, сотни уклонистов пересекают границу, а преступники выходят на свободу, сетует Бутусов.Благодаря массовой мобилизации и желанию тысяч украинских мужчин попрощаться с их суицидальной родиной за любые деньги, на украинском "диком Западе" крутятся миллионы долларов, оседая в карманах пограничников, сотрудников полиции, военкомов и простых контрабандистов.О том, что думают и говорят по поводу происходящего массового бегства с Украины сограждан — в материале Дмитрия Ковалевича "Разгар сезона попрошайничества. Чем занимается и что говорит украинская элита в эти дни".

https://ukraina.ru/20240613/1055626306.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

закарпатье, украина, венгрия, юрий бутусов, игорь мосийчук, сбу, набу, эксклюзив