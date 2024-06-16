Они будут гореть как Абрамсы и Леопарды: бывший французский пилот назвал топ недостатков F-16 - 16.06.2024 Украина.ру
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Они будут гореть как Абрамсы и Леопарды: бывший французский пилот назвал топ недостатков F-16
Они будут гореть как Абрамсы и Леопарды: бывший французский пилот назвал топ недостатков F-16 - 16.06.2024 Украина.ру
Они будут гореть как Абрамсы и Леопарды: бывший французский пилот назвал топ недостатков F-16
Переданные Киеву самолеты F-16 отнюдь не чудо-оружие и украинским военнослужащим понадобится достаточно много времени, чтобы досконально освоить эту машину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший пилот, французский эксперт в области авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр.
2024-06-16T07:00
2024-06-16T07:00
f-16
всу
оружие
самолет
пилоты
сша
россия
фронт
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По мнению эксперта, если бы запад действительно хотел бы помочь Украине, то предоставил бы самолеты что-то вроде А-10 Thunderbolt, охотника за танками, который использовался в Афганистане и Ираке, а не хрупкий F-16.Латтр считает, что с самолетами у ВСУ возникнет много проблем, в частности, с управлением и содержанием.“Украина — это длинная страна. Линия фронта составляет более тысячи километров. У них есть восточное направление и есть северное. Согласно тому, как они собираются использовать эти самолеты, если они будут базироваться на западе Украины, то им придется взлетать, выполнять задание и возвращаться обратно. Первая проблема заключается в том, что, если они поднимутся на большую высоту, мы сразу же их обнаружим. Для них все будет кончено.Если же они не хотят быть замеченными, им придется лететь на малой высоте. А малая высота с учетом вооружения, означает больший расход топлива. Здесь то, что мы называем индексом стоимости. Если вы хотите нести еще одну тонну топлива, вам потребуется на 200 килограммов больше. Таков индекс стоимости. Так что этим самолетам придется лететь на низкой высоте, выполнять свою миссию и возвращаться. А как насчет дозаправки?”, - отмечает эксперт.Как ранее в интервью Украина.ру заявил председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима, так как они требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.“Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил”, - отметил Липовой.Более того, подмечает эксперт, если Киев попытается разместить истребители на аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку все эти аэродромы контролируются российской разведкой.На прошлой неделе гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев заявил, что выплатит премиальные в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16.По его словам, выплаты получают и те, кто подбивает танки, поставленные странами Запада Украине."Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие - по 500 тыс. рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит", - сказал бизнесмен.Возможны ли переговоры межу Россией и США до выборов президента в Штатах? Ответы на этот и другие актуальные вопросы вы можете найти в полной версии интервью Сириль де Латтра: "Если бы Запад хотел помочь ВСУ, то дал бы вместо хрупкого самолета "охотника" из Ирака".
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f-16, всу, оружие, самолет, пилоты, сша, россия, фронт
F-16, ВСУ, оружие, самолет, пилоты, США, Россия, фронт

Они будут гореть как Абрамсы и Леопарды: бывший французский пилот назвал топ недостатков F-16

07:00 16.06.2024
 
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© Public domain
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Переданные Киеву самолеты F-16 отнюдь не чудо-оружие и украинским военнослужащим понадобится достаточно много времени, чтобы досконально освоить эту машину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший пилот, французский эксперт в области авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр.
По мнению эксперта, если бы запад действительно хотел бы помочь Украине, то предоставил бы самолеты что-то вроде А-10 Thunderbolt, охотника за танками, который использовался в Афганистане и Ираке, а не хрупкий F-16.
Латтр считает, что с самолетами у ВСУ возникнет много проблем, в частности, с управлением и содержанием.
“Украина — это длинная страна. Линия фронта составляет более тысячи километров. У них есть восточное направление и есть северное. Согласно тому, как они собираются использовать эти самолеты, если они будут базироваться на западе Украины, то им придется взлетать, выполнять задание и возвращаться обратно. Первая проблема заключается в том, что, если они поднимутся на большую высоту, мы сразу же их обнаружим. Для них все будет кончено.
Если же они не хотят быть замеченными, им придется лететь на малой высоте. А малая высота с учетом вооружения, означает больший расход топлива. Здесь то, что мы называем индексом стоимости. Если вы хотите нести еще одну тонну топлива, вам потребуется на 200 килограммов больше. Таков индекс стоимости. Так что этим самолетам придется лететь на низкой высоте, выполнять свою миссию и возвращаться. А как насчет дозаправки?”, - отмечает эксперт.
Как ранее в интервью Украина.ру заявил председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима, так как они требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.
Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.
Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил”, - отметил Липовой.
Более того, подмечает эксперт, если Киев попытается разместить истребители на аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку все эти аэродромы контролируются российской разведкой.
На прошлой неделе гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев заявил, что выплатит премиальные в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16.
По его словам, выплаты получают и те, кто подбивает танки, поставленные странами Запада Украине.
"Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие - по 500 тыс. рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит", - сказал бизнесмен.
Возможны ли переговоры межу Россией и США до выборов президента в Штатах? Ответы на этот и другие актуальные вопросы вы можете найти в полной версии интервью Сириль де Латтра: "Если бы Запад хотел помочь ВСУ, то дал бы вместо хрупкого самолета "охотника" из Ирака".
 
F-16ВСУоружиесамолетпилотыСШАРоссияфронт
 
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