https://ukraina.ru/20240615/1055664672.html
"Долго горело и детонировало". ВС РФ разнесли ангар ВСУ под Николаевом - подполье
"Долго горело и детонировало". ВС РФ разнесли ангар ВСУ под Николаевом - подполье - 15.06.2024 Украина.ру
"Долго горело и детонировало". ВС РФ разнесли ангар ВСУ под Николаевом - подполье
Российские военные нанесли мощный удар по ангару ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев
2024-06-15T11:13
2024-06-15T11:13
2024-06-15T11:13
новости
россия
хмельницкая область
геннадий алехин
вкс
всу
николаев
склады
сво
ракетный удар
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Лебедев сообщил, что 14 июня в Николаевской области российские военные нанесли удар по ангару, где предположительно находился склад с вооружением. По словам подпольщика, удар был нанесен в Баштанском районе около шести вечера.По словам Лебедева, удар был очень мощным, с длительной последующей детонацией. Звуки взрыва были слышны даже в столице региона Николаеве.14 июня агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в украинском подполье, сообщало, что российскими ВКС был поражен военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.Также Хмельницкая областная военно-гражданская администрация сообщала о пожаре на одном из объектов инфраструктуры, пораженном в ходе ночного обстрела.Об усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность
https://ukraina.ru/20240613/1055635367.html
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новости, россия, хмельницкая область, геннадий алехин, вкс, всу, николаев, склады, сво, ракетный удар, николаевская область, аэродромы
Новости, Россия, Хмельницкая область, Геннадий Алехин, ВКС, ВСУ, Николаев, склады, СВО, ракетный удар, Николаевская область, аэродромы
"Долго горело и детонировало". ВС РФ разнесли ангар ВСУ под Николаевом - подполье
Российские военные нанесли мощный удар по ангару ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев
Лебедев сообщил, что 14 июня в Николаевской области российские военные нанесли удар по ангару, где предположительно находился склад с вооружением.
По словам подпольщика, удар был нанесен в Баштанском районе около шести вечера.
"Прилетело в ангар, где "ничего не было". Это "ничего" долго горело и детонировало", — сказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, удар был очень мощным, с длительной последующей детонацией. Звуки взрыва были слышны даже в столице региона Николаеве.
14 июня агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в украинском подполье, сообщало, что российскими ВКС был поражен военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.
Также Хмельницкая областная военно-гражданская администрация сообщала о пожаре на одном из объектов инфраструктуры, пораженном в ходе ночного обстрела.
Об усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность