https://ukraina.ru/20240615/1055664672.html

"Долго горело и детонировало". ВС РФ разнесли ангар ВСУ под Николаевом - подполье

"Долго горело и детонировало". ВС РФ разнесли ангар ВСУ под Николаевом - подполье - 15.06.2024 Украина.ру

"Долго горело и детонировало". ВС РФ разнесли ангар ВСУ под Николаевом - подполье

Российские военные нанесли мощный удар по ангару ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев

2024-06-15T11:13

2024-06-15T11:13

2024-06-15T11:13

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Лебедев сообщил, что 14 июня в Николаевской области российские военные нанесли удар по ангару, где предположительно находился склад с вооружением. По словам подпольщика, удар был нанесен в Баштанском районе около шести вечера.По словам Лебедева, удар был очень мощным, с длительной последующей детонацией. Звуки взрыва были слышны даже в столице региона Николаеве.14 июня агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в украинском подполье, сообщало, что российскими ВКС был поражен военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.Также Хмельницкая областная военно-гражданская администрация сообщала о пожаре на одном из объектов инфраструктуры, пораженном в ходе ночного обстрела.Об усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность

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новости, россия, хмельницкая область, геннадий алехин, вкс, всу, николаев, склады, сво, ракетный удар, николаевская область, аэродромы