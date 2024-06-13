https://ukraina.ru/20240613/1055630871.html

Обстановка под Краматорском, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июня

Обстановка под Краматорском, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июня - 13.06.2024 Украина.ру

Обстановка под Краматорском, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июня

Генштаб ВСУ сообщил об осложнившейся для украинских военных обстановке под Краматорском. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-13T13:07

2024-06-13T13:07

2024-06-13T13:07

хроники

эксклюзив

краматорск

россия

украина

вооруженные силы украины

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Генеральный штаб ВСУ заявил о напряжённой ситуации на краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР."На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений... Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряжённая", - отмечалось в сообщении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети.Утром 13 июня телеграм-канал "Донбасс решает" сообщил об уничтожении в Краматорске украинского склада боеприпасов."В Краматорске, оккупированном Киевом городе Донбасса, уничтожено место хранения боевой техники ВСУ Военные паблики сообщают о мощном ракетном ударе по Старокраматорскому машзаводу. Там, предположительно, хранились украинские РСЗО и боеприпасы к ним", - указывалось в публикации.Тогда же, утром 13 июня, "Укрзалізниця" сообщила о запуске специального поезда из Одессы в Краматорск. Он был посвящён жителям Донбасса, поддерживающим Украину. Также на поезде, получившем название "Жёлтая лента", были нанесены названия освобождённых от украинской власти населённых пунктов Донбасса, в чём уже усмотрели некий символизм. Ряд комментаторов отметил, что Краматорск может стать следующим населённым пунктом, название которого появится на поезде.Ранее, 10 июня, глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Краматорск должен быть освобождён."Освобождено более 60% республики, если брать в территориальном выражении. Но все равно еще ряд крупных городов остается в оккупации противника. Я говорю про Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск и ряд других населенных пунктов поменьше", - напомнил он.При этом Пушилин подчеркнул, что эти города подлежат освобождению в рамках конституционных границ Донецкой Народной Республики.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 27 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 18 обстрелов, на горловском — 9 обстрелов, выпустив в общей сложности 81 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц, также ранения получили 3 гражданских лица. Пострадали 4 сотрудника МЧС. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 1 пожарный автомобиль и 3 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ нанесли по Петровскому и Кировскому району Донецка в общей сложности 28 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 155 мм, по Еленовки — БпЛА-камикадзе.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 6; Коханы — 4; Алёшки — 3; Каиры — 3", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Любимовка, Козачьи Лагеря, Подстепное и Днепряны.Утром 13 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе совершены атаки по следующим населенным пунктам: поселки Разумное, Дубовое и Октябрьский, села Журавлевка, Беловское, Бессоновка, Щетиновка, Хохлово, Крутой Лог, Никольское и Головино. Противник нанес удары с помощью 9 БпЛА и совершил 7 обстрелов, выпустив 44 боеприпаса. Системой ПВО сбиты 2 БпЛА. В результате различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях, 2 автомобилях и 2 надворных постройках. Также имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной. Аварийные бригады занимаются устранением последствий", - указывалось в сводке.В Валуйском городском округе по селу Новопетровка была совершена атака с помощью одного беспилотника. В результате взрыва повреждены надворная постройка и один автомобиль.В Волоконовском районе по хуторам Киселев и Старый было выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и один беспилотник. Пострадавших и разрушений нет."В Грайворонском городском округе посёлки Горьковский и Совхозный, а также села Головчино, Козинка, Безымено, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись атаке с помощью 16 БпЛА и 80 боеприпасов в ходе 10 обстрелов. Повреждения выявлены в 7 частных домовладениях, одной надворной постройке, гараже, 2 автомобилях и на линиях электропередачи. В поселке Совхозный полностью сгорел частный дом. В поселке Горьковский сильные повреждения выявлены в двух частных домовладениях. В селе Головчино в результате атаки беспилотника пострадал один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается", - также отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Графовка и Репяховка было выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, также нанесён удар с помощью 1 БпЛА. В трёх частных жилых домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками посечены местный Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, коммерческий объект и объекты на территории фермерского хозяйства. Также повреждены линии газо- и электроснабжения."В Шебекинском городском округе городу Шебекино, сёлам Муром, Середа, хуторам Мухин и Балки выпущено 25 боеприпасов и 4 дрона-камикадзе. В результате обстрела города Шебекино пострадала мирная жительница — женщина с осколочными ранениями рук и ног, а также грудной клетки доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Повреждены 18 автомобилей, 13 частных домовладений, 4 многоквартирных дома, гараж и линия газоснабжения", - писал Гладков.Утром 13 июня Минобороны РФ также сообщило о попытке Украины атаковать отдалённые от границы регионы России."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три БпЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области", - указывалось в публикации.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240613/1055627301.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, краматорск, россия, украина, вооруженные силы украины