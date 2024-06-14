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Корреспондент Sputnik Хайбар Акифи вернулся к работе после тяжелого ранения

Корреспондент Sputnik Хайбар Акифи вернулся к работе после тяжелого ранения - 14.06.2024 Украина.ру

Корреспондент Sputnik Хайбар Акифи вернулся к работе после тяжелого ранения

Журналист Sputnik Афганистан, Хайбар Ахмад Акифи вернулся к работе после ранения в Белгородской области и встретился с генеральным директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Кисилёвым

2024-06-14T12:32

2024-06-14T12:32

2024-06-14T12:32

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"Потихоньку возвращаюсь к той жизни. К той все же, наверное, уже не получится: мы с женой разделили уже жизнь на эту и ту. Надеюсь, наберемся сил. В этой трагедии, что произошла — как обычно, в жизни что-то теряешь, что-то получаешь, — я потерял многое, но получил понимание того, что я не в чужой стране. Я не чужой. Это многое в моем мировоззрении поменяло", — сказал Акифи коллегам из РИА-новости.Дмитрий Кисилёв встретился с журналистом и его родителями — отцом Шах Султаном и матерью Маликой, вручил Акифи благодарственную грамоту и подарил афганский ковер."Для меня самая большая радость, что вы такие здоровые, сильные люди. Я хочу обратить внимание, что все люди, которые встречали Хайбара, знаю я их или нет, — это были врачи, водители, пилот вертолета, все — каждый человек отнесся к Хайбару со всей возможной добротой. Это не я один, это такая страна", — сказал генеральный директор медиагруппы.12 октября 2023 года Хайбар, его жена Олеся, дочь Амина и родители жены находились в Белгороде, при падении украинского беспилотника их дом вспыхнул, в огне погибли родители теща и зять Акифи и его 4-летняя дочка.Сам журналист, как и его супруга, был тяжело ранен, в течение полугода он приходил лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского в Москве.На встрече с Кисилёвым Акифи подчеркнул, что хотел бы выразить благодарность руководству больницы, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.Директор НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили рассказывал журналистам, как врачи боролись за жизнь Акифи:"У нас было 4 эпизода, когда у него был септический шок. Когда Хайбар вышел из четвертого шока, стало понятно, что он выживет. Это абсолютное чудо", — сказал он.Акифи находился в коме и не приходил в сознание четыре месяца. Врачи сообщают, что жизни Хайбара и Олеси Акифи уже ничего не угрожает.О попавших под обстрел в Горловке журналистах НТВ — в материале В Горловке ранены три сотрудника НТВ на сайте Украина.ру.

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