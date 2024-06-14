Корреспондент Sputnik Хайбар Акифи вернулся к работе после тяжелого ранения - 14.06.2024 Украина.ру
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Корреспондент Sputnik Хайбар Акифи вернулся к работе после тяжелого ранения
Корреспондент Sputnik Хайбар Акифи вернулся к работе после тяжелого ранения - 14.06.2024 Украина.ру
Корреспондент Sputnik Хайбар Акифи вернулся к работе после тяжелого ранения
Журналист Sputnik Афганистан, Хайбар Ахмад Акифи вернулся к работе после ранения в Белгородской области и встретился с генеральным директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Кисилёвым
2024-06-14T12:32
2024-06-14T12:32
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"Потихоньку возвращаюсь к той жизни. К той все же, наверное, уже не получится: мы с женой разделили уже жизнь на эту и ту. Надеюсь, наберемся сил. В этой трагедии, что произошла — как обычно, в жизни что-то теряешь, что-то получаешь, — я потерял многое, но получил понимание того, что я не в чужой стране. Я не чужой. Это многое в моем мировоззрении поменяло", — сказал Акифи коллегам из РИА-новости.Дмитрий Кисилёв встретился с журналистом и его родителями — отцом Шах Султаном и матерью Маликой, вручил Акифи благодарственную грамоту и подарил афганский ковер."Для меня самая большая радость, что вы такие здоровые, сильные люди. Я хочу обратить внимание, что все люди, которые встречали Хайбара, знаю я их или нет, — это были врачи, водители, пилот вертолета, все — каждый человек отнесся к Хайбару со всей возможной добротой. Это не я один, это такая страна", — сказал генеральный директор медиагруппы.12 октября 2023 года Хайбар, его жена Олеся, дочь Амина и родители жены находились в Белгороде, при падении украинского беспилотника их дом вспыхнул, в огне погибли родители теща и зять Акифи и его 4-летняя дочка.Сам журналист, как и его супруга, был тяжело ранен, в течение полугода он приходил лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского в Москве.На встрече с Кисилёвым Акифи подчеркнул, что хотел бы выразить благодарность руководству больницы, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.Директор НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили рассказывал журналистам, как врачи боролись за жизнь Акифи:"У нас было 4 эпизода, когда у него был септический шок. Когда Хайбар вышел из четвертого шока, стало понятно, что он выживет. Это абсолютное чудо", — сказал он.Акифи находился в коме и не приходил в сознание четыре месяца. Врачи сообщают, что жизни Хайбара и Олеси Акифи уже ничего не угрожает.О попавших под обстрел в Горловке журналистах НТВ — в материале В Горловке ранены три сотрудника НТВ на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, горловка, белгород, sputnik, миа "россия сегодня"
Новости, Белгородская область, Горловка, Белгород, Sputnik, МИА "Россия сегодня"

Корреспондент Sputnik Хайбар Акифи вернулся к работе после тяжелого ранения

12:32 14.06.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналист Sputnik Афганистан Акифи вернулся к работе после ранения
Журналист Sputnik Афганистан Акифи вернулся к работе после ранения - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Журналист Sputnik Афганистан, Хайбар Ахмад Акифи вернулся к работе после ранения в Белгородской области и встретился с генеральным директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Кисилёвым
"Потихоньку возвращаюсь к той жизни. К той все же, наверное, уже не получится: мы с женой разделили уже жизнь на эту и ту. Надеюсь, наберемся сил. В этой трагедии, что произошла — как обычно, в жизни что-то теряешь, что-то получаешь, — я потерял многое, но получил понимание того, что я не в чужой стране. Я не чужой. Это многое в моем мировоззрении поменяло", — сказал Акифи коллегам из РИА-новости.
Дмитрий Кисилёв встретился с журналистом и его родителями — отцом Шах Султаном и матерью Маликой, вручил Акифи благодарственную грамоту и подарил афганский ковер.
"Для меня самая большая радость, что вы такие здоровые, сильные люди. Я хочу обратить внимание, что все люди, которые встречали Хайбара, знаю я их или нет, — это были врачи, водители, пилот вертолета, все — каждый человек отнесся к Хайбару со всей возможной добротой. Это не я один, это такая страна", — сказал генеральный директор медиагруппы.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналист Sputnik Афганистан Акифи вернулся к работе после ранения
Журналист Sputnik Афганистан Акифи вернулся к работе после ранения - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Журналист Sputnik Афганистан Акифи вернулся к работе после ранения
12 октября 2023 года Хайбар, его жена Олеся, дочь Амина и родители жены находились в Белгороде, при падении украинского беспилотника их дом вспыхнул, в огне погибли родители теща и зять Акифи и его 4-летняя дочка.
Сам журналист, как и его супруга, был тяжело ранен, в течение полугода он приходил лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского в Москве.
На встрече с Кисилёвым Акифи подчеркнул, что хотел бы выразить благодарность руководству больницы, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.
Директор НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили рассказывал журналистам, как врачи боролись за жизнь Акифи:
"У нас было 4 эпизода, когда у него был септический шок. Когда Хайбар вышел из четвертого шока, стало понятно, что он выживет. Это абсолютное чудо", — сказал он.
Акифи находился в коме и не приходил в сознание четыре месяца. Врачи сообщают, что жизни Хайбара и Олеси Акифи уже ничего не угрожает.
О попавших под обстрел в Горловке журналистах НТВ — в материале В Горловке ранены три сотрудника НТВ на сайте Украина.ру.
 
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