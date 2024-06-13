https://ukraina.ru/20240613/1055639096.html

Смертоносный "Мираж" для ВСУ и не только, атака на журналистов. Итоги 13 июня на Украине

Смертоносный "Мираж" для ВСУ и не только, атака на журналистов. Итоги 13 июня на Украине - 13.06.2024 Украина.ру

Смертоносный "Мираж" для ВСУ и не только, атака на журналистов. Итоги 13 июня на Украине

В России прокомментировали намерение Франции передать Украине самолёты Mirage. Журналисты НТВ пострадали при обстреле в ДНР

2024-06-13T18:40

2024-06-13T18:40

2024-06-13T18:40

эксклюзив

хроники

йенс столтенберг

нато

f-16

вооруженные силы украины

франция

россия

украина

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга указала, что Франция приближает вероятность прямого столкновения с Россией."Франция все глубже вовлекается в вооружённый конфликт на Украине, последовательно смещает любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации, ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и в мире", - заявила она.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна предоставит Украине французские истребители четвёртого поколения Mirage 2000-5."Мы будем обучать украинских пилотов уже этим летом. Обычно это занимает от пяти до шести месяцев", — отметил Макрон в интервью СМИ Франции.Он указал, что обучение пилотов будет проходить во Франции.Кроме того, Макрон заявил о желании подготовить во Франции украинскую сухопутную бригаду."Мы предлагаем обучить и оснастить 4500 украинских военнослужащих", - указал он в интервью местным СМИ.Однако, уточнил президент Франции, отправка французских военных инструкторов на Украину на данный момент не стоит на повестке дня. В то же время, подчеркнул Макрон, этот вопрос "не является табуированным".Позже, 13 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа, разрешат ли Украине использовать самолёты F-16 по территории России. На соответствующий вопрос журналистов Столтенберг отметил, что НАТО совместно с Украиной активно готовит пилотов и персонал для обслуживания истребителей. Они стараются завершить эту подготовку как можно быстрее. При этом каждая страна НАТО имеет различные ограничения на использование своего оружия."Я приветствую, что страны альянса снизили уровень ограничений или отменили их в отношении ударов по военным целям на территории России… Я не буду вдаваться в разные аспекты и детали, скажу только, что Украина имеет право защищаться, а мы имеем право ей помогать",- заявил генсек НАТО.Также Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что действия НАТО не означают участие в военном конфликте.Заявления Столтенберга прокомментировали на Украине и в России."НАТО не считает применение оружия альянса, включая F-16, на территории России эскалацией — Столтенберг. Не удивимся, когда россияне в ответ заявят, что не считают передачу ядерного оружия Ирану угрозой западу, или передачу КНДР авиации и гиперзвукового оружия угрозой западу, или передачу Йемену "интересных ракет" и разработок, угрозой Западу. Или к примеру удары по западному аэродрому откуда взлетают F-16 не является эскалацией и угрозой для НАТО. Под такой формулировкой можно делать всё. Все понимают, что, это как раз повышение ставок и путь к эскалации. Вопрос только в том, куда оно приведёт. Видим пока, что западные чиновники мягко раскачивают третью мировую/ядерку. Жаль, что Украина в этой игре - полигон, а украинцы как "подопытные" в руках западных спонсоров", - указал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Российский политолог Юрий Баранчик со своей стороны заявил, что Столтенберг своими заявлениями открывает ящик Пандоры в т.ч. и для НАТО."В НАТО не считают применение западного оружия, в том числе F-16, на территории РФ эскалацией конфликта — Столтенберг. Следуя этой логике, то и бить по европейским аэродромам базирования F-16, задействованных к украинском конфликте, тоже не является эскалацией конфликта", - отметил Баранчик.Также 13 июня председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Запад нацелен на передачу Украине американских истребителей F-16 летом 2024 года."Мы усердно работаем, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое. Цель состоит в том, чтобы поставить ей F-16 этим летом", — заявил Браун.Ранее ряд экспертов указал, что участившиеся атаки ВСУ на российскую ПВО связаны с желанием украинского командования создать возможность для применения авиации НАТО против России. При этом эксперты отмечали, что базироваться западные самолёты будут не только и не столько на Украине, сколько на аэродромах граничащих с ней стран-членов Североатлантического Альянса.Атака на журналистовВ ДНР получили ранения журналисты телеканала НТВ и пресс-офицер Минобороны РФ.Одним из первых об этом сообщил военкор Александр Сладков."Знаю, ребята наши из НТВ ранены. Живы, но состояние тяжёлое. Очередное подтверждение профессионального отношения к своей работе. Поселок Гольма, где ребята работали, он постоянно под обстрелом, а там мирные люди живут", - отметил Сладков.Главред медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян выразила поддержку пострадавшим журналистам."Коллегам с НТВ, тяжело раненным на СВО, наша безмерная поддержка. Пусть Господь даст сил поправиться!" - написала она в своём телеграм-канале.Позже подробности о произошедшем сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."В Никитовском районе Горловки (посёлок Гольмовский) в результате обстрела со стороны ВФУ тяжело ранены корреспонденты телеканала НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, выполнявшие профессиональные обязанности. Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния", - написал он в 15:40 в своём телеграм-канале.В МИД РФ подчеркнули, что украинская атака была целенаправленной."По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного, это ключевое слово, обстрела, по некоторым сведениям, и сброса боеприпаса с беспилотника... тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега, оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.Она добавила, что профильные международные организации: ЮНЕСКО и ОБСЕ, дискредитировали себя, не призвав Киев к ответу за эту атаку.Позже Сладков сообщил о тяжёлом состоянии попавших под обстрел."Наши ребята из НТВ. Состояние обоих тяжелое. И офицера пресс-службы Минобороны России. Господи, помоги", - отметил Гладков.Ранее Украина уже не раз целенаправленно атаковала российских журналистов. В отношении некоторых из них - например военкора Максима Фомина, известного также как Владлен Татарский - организовывались теракты непосредственно на территории России.

https://ukraina.ru/20240613/1055630871.html

https://ukraina.ru/20240613/1055627301.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, йенс столтенберг, нато, f-16, вооруженные силы украины, франция, россия, украина