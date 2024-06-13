https://ukraina.ru/20240613/1055638351.html

Развод по-армянски. Во что превратится ОДКБ?

Развод по-армянски. Во что превратится ОДКБ? - 13.06.2024 Украина.ру

Развод по-армянски. Во что превратится ОДКБ?

Решение уйти из семьи порой дается весьма трудно, поэтому тот, кто уходит, часто пытается переложить вину на того, от кого он уходит. Иногда в политике все бывает точно так же, как в семье

2024-06-13T18:19

2024-06-13T18:19

2024-06-13T18:19

эксклюзив

армения

белоруссия

ереван

никол пашинян

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ильхам алиев

одкб

снг

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Например, премьер-министр Армении Никол Пашинян, который уже долгое время подыскивает момент, чтобы объявить о выходе его страны из ОДКБ, в ходе своего выступления в парламенте 13 июня попытался переложить ответственность за это решение на партнера по ОДКБ, президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам Пашиняна, Белоруссия якобы принимала участие в подготовке войны Азербайджана в Нагорном Карабахе."Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?" — заявил Пашинян перед депутатами армянского парламента, подчеркивая, что в рамках СНГ и ЕАЭС ему все-таки придется взаимодействовать с президентом Белоруссии.Однако ни он сам, ни один другой официальный представитель Еревана никогда не посетит Белоруссию, пока Александр Лукашенко является ее президентом, заверил Пашинян.Премьер-министр Армении назвал выход его страны из ОДКБ следующим логическим шагом, который должен последовать после объявленной им заморозки участия в организации. При этом он добавил, что Ереван сам решит, когда именно этот шаг стоит предпринимать.Пашинян не упустил отметить, что Армения при определенных условиях может поменять свое отношение к ОДКБ. Другое дело, насколько эти условия приемлемы для других членов организации, так как первое из них – это уход Белоруссии из организации, а второй – извинение Александра Лукашенко перед армянским народом.Дело в том, что в ходе визита в Баку в мае этого года Александр Лукашенко заявил, что опыт Азербайджана в мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе важен для Минска на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Он рассказал, что накануне обострения в Карабахе уже общался с Ильхамом Алиевым по поводу предстоявшей тогда военной кампании в Закавказье.В феврале 2024 году Лукашенко прокомментировал намерение Еревана заморозить участие в ОДКБ. Он тогда сказал, что организация без Армении не разрушится, но призвал армянские власти не торопиться с выходом из ОДКБ.В Кремле на заявления Пашиняна по поводу выхода Армении из ОДКБ ответили, что контакты между Москвой и Ереваном продолжатся, и что российская сторона рассчитывает, что "будет превалировать союзнический, партнерский характер в этом диалоге". При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Пашиняна о белорусском лидере.Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал критику Пашиняна в адрес Лукашенко "недальновидной позицией". По его словам, премьер-министр Армении "решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага". При этом он подчеркнул, что Минск не собирается портить белорусско-армянские отношения, "сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки".Столь эмоциональные заявления в адрес белорусского лидера являются примером высочайшего непрофессионализма. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев."Как бы тебе не нравился тот или иной лидер, портить взаимоотношения с его государством - это достаточно нелепый и сомнительный путь. Особенно с учетом того, что армяно-белорусские взаимоотношения в свое время были достаточно теплыми. Я помню, что в 2000 году между странами поддерживались контакты на разных уровнях, что увеличивало возможности Армении в рамках того же ОДКБ, СНГ и других интеграционных объединений", - рассказал Арешев.По словам эксперта, поведение премьер-министра Армении можно объяснить только выбором принципиально иного курса для страны – западного. В таком случае ни Россия, ни Белоруссия не нужны армянскому руководству в качестве партнеров, уточнил он."Неясно, что от этого выиграет Армения. Скорее всего – проиграет", - добавил эксперт.Комментируя заявления Пашиняна относительно будущего выхода Армении из ОДКБ, Арешев отметил, что у главы армянского правительства и ранее были прямые высказывания на этот счет."По факту это уже так и есть, поскольку Армения уже полтора года бойкотирует мероприятия в рамках ОДКБ. Здесь вопрос сугубо технический – когда о выходе будет заявлено. Я думаю, чем скорее действующие армянские власти это сделают, тем быстрее наступит окончательная ясность", - заявил Арешев.Отвечая на вопрос о том, как возможный выход Армении из ОДКБ повлияет на будущее самой организации, эксперт отметил, что к участию в тех или иных объединениях нужно подходить с сугубо прагматической точки зрения."Долгое время это была платформа для военно-технического сотрудничества. Также ОДКБ служила подтверждением некой общеполитической лояльности. Однако в мире и на постсоветском пространстве произошли достаточно серьезные перемены. В связи с этим ОДКБ предстоит трансформировать механизмы своей деятельности применительно к вновь возникающим угрозам", - полагает он.Говоря о том, существуют ли в Армении политические силы, которые могли бы сменить внешнеполитический курс страны и вернуть его основной вектор к сотрудничеству с Россией и другими странами СНГ, Арешев заявил, что политическое пространство Армении в настоящее время достаточно фрагментировано, в нем отсутствуют крупные партии и действительно авторитетные лидеры."Дело в том, что в самом армянском обществе довольно высокий запрос на третью политическую силу, не связанную ни с режимом Пашиняна, популярность которого значительно просела, ни с бывшими властями, у которых достаточно серьезный антирейтинг. Все политики, которые так или иначе претендовали на роль третьей силы, показали свою несостоятельность", - сказал Арешев.Именно с этим связано выдвижение фигуры священнослужителя в качестве лидера политических протестов, которые в настоящее время проходят в Армении, отметил эксперт. Политики не пользуются сколь-нибудь серьезным доверием и вряд ли способны потянуть за собой достаточно серьезную протестную массу, продолжил Арешев."Это естественно, потому что постсоветская история Армении изобилует уличными протестами. Результат этих протестов, всего этого вектора постсоветского развития Армении, не вполне впечатляющий. Так что фрустрация общества в некоторой степени понятна. Такое состояние продлится еще некоторое время. Не исключено, что Армения будет так же бурлить, периодически будут возникать очаги массовых протестов", - допустил политолог.По мнению Арешева, "третья политическая сила", которую хотело бы видеть армянское общество, может возникнуть на фоне активной эксплуатации социальной повестки, как это в свое время делал Пашинян."Он выступал как социал-популист, как представитель "глубинного народа", как выходец из небольшого города, который воплотил в себе неудовлетворенные чаяния населения. Я думаю, что это касается не только Армении. Запрос на социальную, левую повестку достаточно высок, и тот человек, который сможет ее правильно артикулировать и подать, может возглавит эту третью силу", - допустил эксперт.При этом Андрей Арешев подчеркнул, что этот политик не должен быть связан с дискредитировавшими себя политическими силами и в то же время он должен быть приемлемым для идеологически разношерстной массы, которая сейчас протестует на улицах Еревана.Читайте также: "И вновь уроки Армении. Тонкие связи"

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, армения, белоруссия, ереван, никол пашинян, александр лукашенко, ильхам алиев, одкб, снг, парламент