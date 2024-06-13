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Минут пятнадцать Папа Римский поговорит с Зеленским

Минут пятнадцать Папа Римский поговорит с Зеленским - 13.06.2024 Украина.ру

Минут пятнадцать Папа Римский поговорит с Зеленским

Глава католической церкви Франциск выступит перед участниками саммита G7 в Италии 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана. Украина.ру, 13.06.2024

2024-06-13T17:07

2024-06-13T17:07

2024-06-13T17:07

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Глава католической церкви Франциск выступит перед участниками саммита G7 в Италии 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана. Перед выступлением Папа Римский встретится с главой Международного валютного фонда Кристальной Георгиевой, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и Владимиром Зеленским. Согласно программе, Папа Римский вылетит на вертолете из Ватикана в 11 часов утра 14 июня. Через полтора часа его встретит премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Затем понтифика на гольф-каре отвезут в жилой комплекс, где он и встретится с Георгиевой, Макроном, Трюдо и Зеленский. На общение с четырьмя собеседниками отведено около одного часа времени. В 14:15 Папа Римский уже будет должен произнести речь. Возможно, на разговор с Зеленским он потратит не более 15 минут. В 19:45 понтифик покинет саммит. В марте 2024 года Папа Римский Франциск публично призвал к началу переговоров по Украине. Проигрывающая сторона, по его мнению, должна найти в себе мужество и поднять белый флаг. В Киеве призыв поняли как предложение капитулировать и вызвали посла Ватикана в МИД Украины. На тот момент президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации, в которой поделил священнослужителей на правильных - тех, кто поддерживает военных молитвой, словом и делом, и виртуальных."Вот что такое церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством", - заявил Зеленский. В России призыв Папы Римского поняли как сигнал странам Запада. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной, а инициативу понтифика назвала просьбой к Западу отказаться от амбиций и признать ошибку. Папа Римский Франциск своей идеей о том, что Украине необходимо пойти на мирные переговоры, поднял тему, которую в Европе не осмеливаются обсуждать. Дипломаты западноевропейских стран даже боятся обсуждать планы на случай отсутствия американской помощи, опасаясь, что тогда увеличится возможность такого исхода, сообщили журналисты Politico.

https://ukraina.ru/20240315/1053894524.html

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новости, италия, ватикан, франция, папа римский, владимир зеленский