Папа Римский испугал Европу призывом к миру - Politico - 15.03.2024 Украина.ру
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Папа Римский испугал Европу призывом к миру - Politico
Папа Римский испугал Европу призывом к миру - Politico - 15.03.2024 Украина.ру
Папа Римский испугал Европу призывом к миру - Politico
Папа Римский Франциск своей идеей о том, что Украине необходимо пойти на мирные переговоры поднял тему, которую в Европе не осмеливаются обсуждать. Об этом сообщило издание Politico
2024-03-15T09:05
2024-03-15T09:06
новости
украина
европа
россия
мария захарова
папа римский
ес
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"Они (европейские лидеры - ред.) не осмеливаются говорить о мире... Когда папа Римский Франциск представил идею 9 марта о том, что переговоры могут быть необходимыми, что Украина не смогла вытеснить российские силы, он поднял тему, которую почти никто в европейских центрах власти не хочет обсуждать. Это также случилось в крайне чувствительный момент в конфликте для Киева", - говорится в материале.Неназванный европейский чиновник заявил, что в странах Центральной Европы "очень эмоционально" относятся к идее мирных переговоров. Не выражают желания о переговорах с Россией в частности и во Франции и Германии, добавляет Politico.На Украине и в ЕС также опасаются, что все их усилия по продолжению конфликта застопорятся, если США не одобрят новую помощь Киеву.Дипломаты западноевропейских стран даже боятся обсуждать планы на случай отсутствия американской помощи, опасаясь, что тогда увеличится возможность такого исхода, добавляет СМИ.На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Слова понтифика уже подвергли критике Владимир Зеленский, главы МИД Украины и ФРГ.По данным МИД, на Украине ожидали от папы Римского не таких призывов, а "сигналов в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил".Жозеп Боррель заявил, что призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление главы дипломатии Евросоюза, отметила, что такой пощечины от ЕС Святой Престол не получал никогда.Она призналась, что никогда не предположила бы, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, "укажет понтифику на калитку"."Посмотрите, как подло Запад перекладывает всю ответственность с себя на Украину. Украина - жертва западных безумных интриг. А истинным агрессором являются те, кто её в них втянул - "именно коллективный Запад"", - заключила дипломат.
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Новости, Украина, Европа, Россия, Мария Захарова, Папа Римский, ЕС

Папа Римский испугал Европу призывом к миру - Politico

09:05 15.03.2024 (обновлено: 09:06 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВизит Папы Римского Франциска в Казахстан
Визит Папы Римского Франциска в Казахстан - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Папа Римский Франциск своей идеей о том, что Украине необходимо пойти на мирные переговоры поднял тему, которую в Европе не осмеливаются обсуждать. Об этом сообщило издание Politico
"Они (европейские лидеры - ред.) не осмеливаются говорить о мире... Когда папа Римский Франциск представил идею 9 марта о том, что переговоры могут быть необходимыми, что Украина не смогла вытеснить российские силы, он поднял тему, которую почти никто в европейских центрах власти не хочет обсуждать. Это также случилось в крайне чувствительный момент в конфликте для Киева", - говорится в материале.
Неназванный европейский чиновник заявил, что в странах Центральной Европы "очень эмоционально" относятся к идее мирных переговоров.
Не выражают желания о переговорах с Россией в частности и во Франции и Германии, добавляет Politico.
На Украине и в ЕС также опасаются, что все их усилия по продолжению конфликта застопорятся, если США не одобрят новую помощь Киеву.
Дипломаты западноевропейских стран даже боятся обсуждать планы на случай отсутствия американской помощи, опасаясь, что тогда увеличится возможность такого исхода, добавляет СМИ.
"Нужно быть реалистами. В какой-то момент нам придется начать говорить о мире и в перспективе даже об отказе от части территорий", - подытожил неназванный европейский чиновник.
На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры.
Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Слова понтифика уже подвергли критике Владимир Зеленский, главы МИД Украины и ФРГ.
По данным МИД, на Украине ожидали от папы Римского не таких призывов, а "сигналов в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил".
Жозеп Боррель заявил, что призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление главы дипломатии Евросоюза, отметила, что такой пощечины от ЕС Святой Престол не получал никогда.
Она призналась, что никогда не предположила бы, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, "укажет понтифику на калитку".
"Посмотрите, как подло Запад перекладывает всю ответственность с себя на Украину. Украина - жертва западных безумных интриг. А истинным агрессором являются те, кто её в них втянул - "именно коллективный Запад"", - заключила дипломат.
Зеленский Папа Римский
12 марта, 13:12
Без веры, без цели, без надежды. Протест против Папы Римского вскрывает подлинный характер украинцевПапа Римский Франциск производит впечатление человека внутренне противоречивого, но перед собой честного. По поводу украинского кризиса (как и по другим вопросам) он выступал с различными заявлениями. Некоторые из них не нравятся одной стороне, некоторые другие другой.
 
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