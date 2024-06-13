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Великобритания ввела новые санкции против России: вслед за США и против СПГ

Великобритания ввела новые санкции против России: вслед за США и против СПГ - 13.06.2024 Украина.ру

Великобритания ввела новые санкции против России: вслед за США и против СПГ

Власти Великобритании ввели 50 новых ограничительных мер по отношению к российским предприятиям и юридическим лицам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

2024-06-13T15:41

2024-06-13T15:41

2024-06-13T15:41

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Конечной целью санкций заявлены коммерческий флот России, задействованный в обходе существующих экономических ограничений, предприятий ВПК, торговля российской нефтью. Британские власти обеспокоены тем, что Россия, по данным правительства Великобритании, собрала в 2023 году налогами на добычу нефти 8,9 трлн рублей или 31% совокупных доходов федерального бюджета. "Новые санкции также направлены против поставщиков боеприпасов, станков, микроэлектроники и логистики для российских вооруженных сил, включая предприятия, базирующиеся в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также суда, которые перевозят военные товары из Северной Кореи в Россию.Кроме того, этот новый пакет мер направлен против институтов, лежащих в основе российской финансовой системы, включая Московскую фондовую биржу. Это действие предпринято по согласованию с США", - говорится в сообщении. Всего власти Великобритании ввели санкции в отношении более 2 тысяч российских физических и юридических лиц. В это число входят 29 банков, более 130 крупных предпринимателей (их совокупный капитал британские власти оценили в 147 млрд фунтов стерлингов). В новый пакет санкций включили: Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро.С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках.В рамках новых санкций в Минфине США обновили определение военно-промышленного комплекса России. В ВПК РФ включили все юридические и физические лица, которые попали или попадут под указ Байдена №14024"Расширенное определение отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий", - заявили в Минфине США.

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