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Великобритания ввела новые санкции против России: вслед за США и против СПГ
Великобритания ввела новые санкции против России: вслед за США и против СПГ - 13.06.2024 Украина.ру
Великобритания ввела новые санкции против России: вслед за США и против СПГ
Власти Великобритании ввели 50 новых ограничительных мер по отношению к российским предприятиям и юридическим лицам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.
2024-06-13T15:41
2024-06-13T15:41
2024-06-13T15:41
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Конечной целью санкций заявлены коммерческий флот России, задействованный в обходе существующих экономических ограничений, предприятий ВПК, торговля российской нефтью. Британские власти обеспокоены тем, что Россия, по данным правительства Великобритании, собрала в 2023 году налогами на добычу нефти 8,9 трлн рублей или 31% совокупных доходов федерального бюджета. "Новые санкции также направлены против поставщиков боеприпасов, станков, микроэлектроники и логистики для российских вооруженных сил, включая предприятия, базирующиеся в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также суда, которые перевозят военные товары из Северной Кореи в Россию.Кроме того, этот новый пакет мер направлен против институтов, лежащих в основе российской финансовой системы, включая Московскую фондовую биржу. Это действие предпринято по согласованию с США", - говорится в сообщении. Всего власти Великобритании ввели санкции в отношении более 2 тысяч российских физических и юридических лиц. В это число входят 29 банков, более 130 крупных предпринимателей (их совокупный капитал британские власти оценили в 147 млрд фунтов стерлингов). В новый пакет санкций включили: Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро.С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках.В рамках новых санкций в Минфине США обновили определение военно-промышленного комплекса России. В ВПК РФ включили все юридические и физические лица, которые попали или попадут под указ Байдена №14024"Расширенное определение отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий", - заявили в Минфине США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, великобритания, сша, московская биржа, минфин, впк, санкции, спг
Новости, Россия, Великобритания, США, Московская биржа, Минфин, ВПК, санкции, СПГ
Великобритания ввела новые санкции против России: вслед за США и против СПГ
Власти Великобритании ввели 50 новых ограничительных мер по отношению к российским предприятиям и юридическим лицам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.
Конечной целью санкций заявлены коммерческий флот России, задействованный в обходе существующих экономических ограничений, предприятий ВПК, торговля российской нефтью.
Британские власти обеспокоены тем, что Россия, по данным правительства Великобритании, собрала в 2023 году налогами на добычу нефти 8,9 трлн рублей или 31% совокупных доходов федерального бюджета.
"Новые санкции также направлены против поставщиков боеприпасов, станков, микроэлектроники и логистики для российских вооруженных сил, включая предприятия, базирующиеся в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также суда, которые перевозят военные товары из Северной Кореи в Россию.
Кроме того, этот новый пакет мер направлен против институтов, лежащих в основе российской финансовой системы, включая Московскую фондовую биржу. Это действие предпринято по согласованию с США", - говорится в сообщении.
Всего власти Великобритании ввели санкции в отношении более 2 тысяч российских физических и юридических лиц. В это число входят 29 банков, более 130 крупных предпринимателей (их совокупный капитал британские власти оценили в 147 млрд фунтов стерлингов).
В новый пакет санкций включили:
—СПБ Биржу, Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД),
—страховую компанию "Ингосстрах",
—проекты по добыче сжиженного природного газа "Мурманск СПГ", "Новатэк-Мурманск" (компания "Новатэк"),
—ООО "Современный морской арктический транспорт СПГ (совместное предприятие "Новатэка" и "Совкомфлота"),
—АО "Русатом Арктик" (дочерняя компания "Росатома", создана для развития грузоперевозок по Севморпути),
—оператора комплекса по переработке СПГ в районе Усть-Луги "Русхимальянс" (в соучредителях "Газпром"),
—научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ.
Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД)
. До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро.
С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках.
В рамках новых санкций в Минфине США обновили определение военно-промышленного комплекса России. В ВПК РФ включили все юридические и физические лица, которые попали или попадут под указ Байдена №14024
"Расширенное определение отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий", - заявили в Минфине США.