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ЦБ РФ приостановил торговлю долларом США, евро и гонконгским долларом
ЦБ РФ приостановил торговлю долларом США, евро и гонконгским долларом - 13.06.2024 Украина.ру
ЦБ РФ приостановил торговлю долларом США, евро и гонконгским долларом
Центробанк приостановил торговлю гонконгским долларом, евро и долларом США с 13 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.
2024-06-13T10:58
2024-06-13T10:58
2024-06-13T10:58
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"Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск", - говорится в сообщении. Решение связано с вводом американских санкций против Московской биржи. Торги в евро, долларах США и гонконгских долларах приостанавливаются с 13 июня. Торги на остальных биржевых сегментах и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро - на внебиржевом рынке. "Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов", - сообщили в ЦБ РФ. - "Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России". На западные санкции российские власти, государство и россияне должны отвечать попытками нанести максимальный вред враждебным странам. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Подробнее - в материале "Каждый может внести лепту". Медведев призвал максимально вредить Западу в ответ на санкции.
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новости, сша, московская биржа, россия, запад, санкции
Новости, США, Московская биржа, Россия, Запад, санкции
ЦБ РФ приостановил торговлю долларом США, евро и гонконгским долларом
Центробанк приостановил торговлю гонконгским долларом, евро и долларом США с 13 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.
"Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск", - говорится в сообщении.
Решение связано с вводом американских санкций против Московской биржи. Торги в евро, долларах США и гонконгских долларах приостанавливаются с 13 июня. Торги на остальных биржевых сегментах и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро - на внебиржевом рынке.
"Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов", - сообщили в ЦБ РФ. - "Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России".
На западные санкции российские власти, государство и россияне должны отвечать попытками нанести максимальный вред враждебным странам. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Подробнее - в материале "Каждый может внести лепту". Медведев призвал максимально вредить Западу в ответ на санкции.